Новые русские в НХЛ. Каковы шансы каждого закрепиться в составе

Не за горами старт очередного сезона НХЛ. За океан отправилось немало российских хоккеистов, желающих вырасти в звёзд главной хоккейной лиги мира. Получится это сделать далеко не у всех, но почти всё будет зависеть от трудолюбия самих игроков.

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н. Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»)

Вероятность закрепиться в составе: 90%.

Почти нет сомнений, что центральный нападающий «Вегаса» Вадим Шипачёв способен стать одной из ключевых фигур команды из Невады. Двухлетнее соглашение с ним заключено на сумму $4,5 млн в год. Собственно говоря, Вадим и ехал в НХЛ именно для того, чтобы играть, минимизировав риски. А пробиться в состав новичка лиги будет проще всего, главное — с ходу себя зарекомендовать. На Вадима рассчитывают как на центра первого или второго звена.

Вероятность закрепиться в составе: 70%.

Дадонова не назовёшь новичком в НХЛ, так как ему уже знакома эта лига, но мы его всё равно упомянем. Форвард играл именно за «Флориду», с которой и подписал контракт в нынешнем межсезонье. В прошлый раз у Евгения не задалось: его спускали в АХЛ, а минорные лиги стали для хоккеиста обыденностью. Теперь же российский нападающий намерен закрепиться в основном составе, и шансы очень приличные. Дадонов, игравший в СКА в одном звене с Шипачёвым, здорово зарекомендовал себя в КХЛ и сборной России. Пришло время выходить на новый уровень.

Вероятность закрепиться в составе: 60%.

У Миронова, подписавшего двухлетний контракт новичка с «Колорадо», перед глазами есть пример Никиты Зайцева из «Торонто». Бывший «армеец» тоже пошёл в строящуюся команду, начал усердно работать и заслужил полное доверие со стороны главного тренера Майка Бэбкока. Миронову следует идти таким же путём. Шансов закрепиться в составе скромного «Колорадо» будет предостаточно. Главное — не затеряться в новых для себя условиях. И тогда можно замахнуться на первую или вторую пару.

Из НХЛ в КХЛ. 10 игроков, которые теперь будут играть в России У них были причины уехать из Америки, а лучше всех ситуацией воспользовался ЦСКА.

Вероятность закрепиться в составе: 50%.

Схожая ситуация у Виктора Антипина. Это его первый поход в сторону НХЛ. Видно, что Виктор переживает, но в любом случае постарается сделать всё, чтобы не оказаться лишним в «Баффало». Антипин может сыграть в большинстве, хорош при подстраховке, а в «Металлурге» и сборной России являлся одним из ключевых игроков обороны. Посмотрим, поверит ли в Антипина новый главный тренер «Баффало» Фил Хаусли.

У Миронова, подписавшего двухлетний контракт новичка с «Колорадо», перед глазами есть пример Никиты Зайцева из «Торонто». Бывший «армеец» тоже пошёл в строящуюся команду.

Вероятность закрепиться в составе: 30%.

Очень непросто будет Алексею Береглазову. «Рейнджерс» — достаточно специфическая команда, со своей манерой игры и построением вертикали работы. Не всегда понятны и решения главного тренера Алена Виньо, который не привык церемониться с хоккеистами, в том числе с новичками. Достаточно посмотреть, насколько тяжёлым получился сезон для российского форварда Павла Бучневича, которого регулярно отправляли в АХЛ. Павел должен помочь Алексею освоиться и рассказать ему о главных нюансах работы с Виньо. Ну а дальше дело за самим игроком.

Вероятность закрепиться в составе: 20%.

У «дьяволов» не всё в порядке с обороной. Именно поэтому они искали различные варианты укрепления своей защитной линии, остановив внимание в том числе на Ярославе Дыбленко. Однако тот, скажем прямо, не выглядел лидером обороны «Спартака», а порой и вовсе не попадал в состав. Закрепиться в основе клуба НХЛ Ярославу будет проблематично, но шанс есть всегда. Кстати, если у Дыбленко не получится в НХЛ и он решит вернуться в Россию, то придётся переезжать в Санкт-Петербург: права на защитника теперь принадлежат СКА.

Время собирать чемодан. 5 игроков НХЛ, которых наверняка обменяют Потолок зарплат в НХЛ просто безжалостен. Даже хорошая игра может стать причиной обмена.

Вероятность закрепиться в составе: 10%.

Воробьёв, заключивший двусторонний контракт с «Филадельфией», по признанию многих специалистов поехал в НХЛ слишком рано. Михаил мог ещё пару лет спокойно поиграть в «Салавате Юлаеве», где на него рассчитывали. Но молодой хоккеист не стал подписывать с уфимцами нового соглашения, отправившись за океан. Думается, что большую часть игрового времени Воробьёв будет проводить в фарм-клубе «лётчиков».

Почти нет сомнений, что центральный нападающий «Вегаса» Вадим Шипачёв способен стать одной из ключевых фигур команды из Невады.

Вероятность закрепиться в составе: 10%.

В пользу Костина может сыграть тот факт, что одним из лидеров «Блюз» является россиянин Владимир Тарасенко, который наверняка поможет Климу освоиться в новом коллективе. Костин подписал контракт с «блюзменами» сразу после драфта НХЛ этого года, заявив, что горит желанием проверить свои силы в лучшей хоккейной лиге мира. Напомним, что не так давно форвард восстановился после тяжёлой травмы, так что набирать необходимую форму ему будет непросто.

Вероятность закрепиться в составе: 5%.

Пайгин и в КХЛ не всегда впечатлял, а ведь в НХЛ с него будут требовать гораздо большей самоотдачи. Скорее всего, Зият прекрасно понимает, что дебютный сезон в Северной Америке он отыграет в АХЛ, но и это определённый опыт. После того как Пайгин обрастёт «мясом» и докажет, что созрел для первой команды, можно будет присоединиться к Макдэвиду и компании. Большой плюс Пайгина – его солидные габариты.