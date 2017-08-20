9 игроков, которых будет не хватать в наступающем сезоне КХЛ

У каждого из этих игроков своя причина для того, чтобы не сыграть в 10-м чемпионате КХЛ. Кто-то уедет в НХЛ, кто-то закончил карьеру, других поразил допинговый скандал, ну а некоторые пока банально не нашли себе работу, хотя и ещё могут это сделать. Разбираемся, кого нам будет не хватать в сезоне-2017/18.

История с допинговым скандалом вокруг Даниса прогремела подобно грому среди ясного неба. Шок и непонимание. Пожалуй, именно так можно описать эмоции болельщиков и специалистов, вызванные тем, что из-за двухлетней дисквалификации мы, скорее всего, уже больше не увидим его в качестве профессионального игрока. Безусловно, Зарипов с его высочайшим профессионализмом – это лицо лиги, к которому все без исключения относятся с громадным уважением. Молодому поколению болельщиков, которые начали следить за этим видом спорта в середине – конце 2000-х, будет крайне сложно представить стартующий чемпионат без этого нападающего. Но, по всей видимости, сделать это всё-таки придётся.

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Ярких и запоминающихся троек в нашем чемпионате не так много, а Боченски, играя в «Барысе», был неотъемлемой частью одной из них. Брэндон – один из лучших легионеров в истории лиги — 397 очков за результативность в 398 матчах лишний раз подтверждают это. Тем удивительнее было после очередного классного сезона в исполнении американца с казахстанским паспортом услышать новость о том, что он собирается закончить карьеру ввиду того, что хочет больше времени проводить с семьёй. Возможно, на решение наложилась и травма, которую он получил перед стартом плей-офф. Но, несмотря на это, форвард принял участие в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Вместе с Боченски «Барыс» покинул и его партнёр по звену Дастин Бойд. Крайне интересно посмотреть на то, как будет выглядеть команда с Линденом Вейем и Дарреном Дицем, пришедшими на замену этим игрокам.

В «Динамо» Горовиков по-прежнему мог бы пригодиться как хороший распасовщик и дядька-наставник для молодых игроков, но в стане бело-голубых посчитали иначе.

Как справедливо подметил заслуженный тренер России Юрий Новиков, Шипачёв и Дадонов – игроки интеллекта, без которых игра СКА изменится в сторону более силового хоккея. Вадиму уже 30, поэтому вполне логично, что он именно сейчас решился на переезд за океан, ведь позже могли уже и не позвать. Если рассматривать по позиции, то вместо Шипачёва СКА пригласил Сергея Калинина – игрока совершенно другой формации и с другими задачами на льду. Как сложатся дела у Шипачёва в НХЛ – одна из главных загадок сезона для российских болельщиков. Плюсы Вадима – умная игра в пас, умение дирижировать атакой – несомненно, пригодятся ему, но стоит помнить, что в НХЛ играют более плотно. Следовательно уроженцу Череповца предстоит больше участвовать в физической борьбе и обороне своих ворот.

Новиков: игра СКА будет более силовой, а ЦСКА выйдет в финал Кубка Гагарина

В отличие от своего партнёра по звену, Дадонов обладает опытом игры в лучшей лиге мира, а значит, прекрасно представляет, куда он едет и что от него там будет требоваться. Конечно, было бы прекрасно, если бы Евгений и Вадим попали в одну команду – в таком случае НХЛ, возможно, получила бы ещё одну замечательную связку. Но судьба распорядилась так, что Шипачёв оказался в «Вегасе», а Дадонов – во «Флориде», в составе которой он когда-то уже пробовал закрепиться. С тех пор прошло немало лет, за которые Дадонов заматерел, получил серьёзный опыт в играх международного уровня. Сейчас он готов к тому, чтобы играть более весомую роль в своей старой новой команде.

Новые русские в НХЛ. Каковы шансы каждого закрепиться в составе Кто-то может стать стержневым хоккеистом своей команды, а другие отправятся в АХЛ.

По словам главного тренера московского «Динамо» Владимира Воробьёва, в этом сезоне клуб взял курс на омоложение состава, что прекрасно было видно по прошедшему Кубку мэра. Жертвами этого курса, как это часто бывает, стали ветераны команды – Алексей Цветков и Константин Горовиков. И если Цветков начнёт сезон в «Сочи», то с будущим Горовикова ясности нет. В «Динамо» он по-прежнему мог бы пригодиться как хороший распасовщик и дядька-наставник для молодых игроков, но в стане бело-голубых посчитали иначе. Что из этого выйдет – увидим по ходу чемпионата.

Артюхин, несмотря на эти разговоры и свой не самый юный возраст, не заслужил того, чтобы на сезон оставаться вне игры.

Также не определено и будущее Стефана Да Косты. Француз, пропустивший значительную часть прошедшего сезона из-за травмы, засобирался в НХЛ, и одно время в прессе муссировались слухи об интересе к нему нескольких заокеанских команд. Но сезон близок, а слухи пока так и остаются слухами. Остаётся лишь пожелать ему, чтобы эта неопределённость как можно скорее пропала и форвард начал готовиться к чемпионату в составе одной из заокеанских команд.

Один из самых обсуждаемых форвардов нашего чемпионата после сезона в составе «Сибири» остался без работы. Прошедший чемпионат получился для сибиряков неудачным, и после него состав команды серьёзно изменился. Шалунов, Шумаков и Окулов ушли в ЦСКА, а вот Евгений вынужден искать себе команду. Примерно месяц назад ходила информация, согласно которой его хотело позвать московское «Динамо», но дальше слухов дело не пошло. Конечно, против Артюхина играет его репутация, а о причинах набора им большого количества штрафных минут можно рассуждать бесконечно долго. Найдутся те, кто скажет, что это происходит ввиду его больших габаритов, а их оппоненты на это ответят, что Евгений, по их мнению, отъявленный грубиян. Важно то, что Артюхин, несмотря на эти разговоры и свой далеко не юный возраст, не заслужил того, чтобы на сезон оставаться вне игры.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Восточная конференция У «Ак Барса» лучшая на Востоке не только оборона, но и атака?

Некогда один из самых известных российских нападающих провёл крайне невзрачный плей-офф в составе «Магнитки», в результате чего руководство клуба не стало подписывать с ним новый контракт. Всего две передачи в восемнадцати матчах плей-офф – это совсем не тот показатель, на который рассчитывали в уральской команде. К сожалению, умение Сёмина отличаться в самый важный момент, как это было в финале чемпионата мира-2008 с Канадой. О будущем Александра, кроме того что он поступил в Сибирский федеральный университет, пока нет никакой информации.

По ходу прошлого сезона у Игоря возникли проблемы со зрением, из-за чего его выступление получилось скомканным. В начале мая стало известно, что Григоренко переходит в «Автомобилист». Контракт с клубом из Екатеринбурга был подписан на два года, и тогда казалось, что форвард станет одним из лидеров набирающей силу команды. Но через два месяца в ход событий вмешались семейные обстоятельства Игоря, по причине которых этот контракт был расторгнут. «Это всё неожиданно. Так получилось, что он приехал к нам, не успел ни разу потренироваться и уехал, у него какие-то проблемы в семье. Пока о его замене не думали», — так описал ту ситуацию главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. С тех пор никакой информации о трудоустройстве Григоренко наследующий сезон не поступало.