«Спартак» выбрал капитана, «Красная Армия» феерит на Кубке мира

«Красная Армия» обыграла «Оцеларжи», «Авто» победил «Давос» на молодёжном КМ
Завершились очередные матчи на молодёжном Кубке мира. «Красная Армия» одержала разгромную победу над молодёжной командой «Оцеларжи» Тршинец со счётом 6:0.
Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Максим Сорокин, Игорь Мясищев, Матвей Гуськов и Артём Комаров, а Никита Попугаев оформил дубль.
Во втором матче дня борьба была куда как более упорной. «Авто» одержал победу над молодёжной командой «Давос», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.
«Авто» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику отыграться. В составе российской команды отличились Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков. Голы «Давоса» забили Стефан Спиннел, Марино Мизани и Томас Хоффман. В серии буллитов решающий бросок нанёс Владимир Кузнецов.
«Сочи» подписал контракт с Даниилом Миромановым
Хоккейный клуб «Сочи» заключил двустороннее соглашение с защитником Даниилом Миромановым сроком на два года.
Мироманов ранее выступал на позиции нападающего, а в ходе предсезонной подготовки наигрывался тренерским штабом на позиции защитника. Карьера хоккеиста до подписания контракта с «Сочи» проходила в Северной Америке. Два предыдущих сезона игрок провёл в QMJHL в составе «Акади-Батхёрст». В составе этой команды Мироманов принял участие в 148 матчах и набрал 114 (51+63) очков.
Игроки «Спартака» определились с выбором капитана
Капитаном команды стал Дмитрий Калинин. Голосование состоялось перед началом тренировки, которая прошла в «Парке Легенд». Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.
Ассистентами Калинина станут защитник Алексей Бондарев и нападающий Артём Воронин.
Московская команда проведёт свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18 22 августа на выезде с «Сибирью».
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Кэм Баркер вернётся в «Слован»
Об этом сообщает словацкое издание Pluska.sk. 31-летний канадский хоккеист выступал за команду из Братиславы с 2014 по 2016 год, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром команды среди защитников с 40 очками. В сезоне-2016/17 Баркер выступал за астанинский «Барыс» — 16 очков в 55 матчах «регулярки», 2 очка в 10 матчах плей-офф. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Баркер провёл 177 матчей и набрал в них 83 очка.
Вишнёвски стал тренером сборной Словакии
Легендарный в прошлом защитник Любомир Вишнёвски вошёл в тренерский штаб сборной Словакии, сообщает sport.sk. Он будет помогать наставнику команды Крейгу Ремзи в работе с защитниками.
Вишнёвски отыграл 14 сезонов в НХЛ — 503 очка в 911 матчах. В составе сборной Словакии Вишнёвски выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира. Завершил карьеру игрока в 2016 году. В КХЛ он провёл за «Слован» 45 матчей и набрал 26 очков. Генеральным менеджером сборной в настоящее время является прославленный словацкий нападающий НХЛ Мирослав Шатан.