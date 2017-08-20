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Дмитрий Калинин
Текст: Владислав Уткин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Спартак» выбрал капитана, «Красная Армия» феерит на Кубке мира

«Красная Армия» и «Авто» выиграли на молодёжном Кубке мира, Калинин стал капитаном «Спартака».
20 августа 2017, воскресенье. 22:00 Хоккей

«Красная Армия» обыграла «Оцеларжи», «Авто» победил «Давос» на молодёжном КМ

Завершились очередные матчи на молодёжном Кубке мира. «Красная Армия» одержала разгромную победу над молодёжной командой «Оцеларжи» Тршинец со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Максим Сорокин, Игорь Мясищев, Матвей Гуськов и Артём Комаров, а Никита Попугаев оформил дубль.

Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
6 : 0 2:0, 4:0, 0:0
Оцеларжи Тршинец-мол
Тршинец, Чехия
1:0 – Сорокин (Комаров, Филин) – 09:50 (5x4), 2:0 – Попугаев (Чмыхов, Подлубошнов) – 12:24 (5x5), 3:0 – Мясищев (Корбит) – 21:18 (5x5), 4:0 – Гуськов (Исхаков, Ртищев) – 34:58 (5x5), 5:0 – Комаров (Карнаухов) – 36:12 (5x5), 6:0 – Попугаев (Чмыхов, Мещеряков) – 36:38 (5x5)

Во втором матче дня борьба была куда как более упорной. «Авто» одержал победу над молодёжной командой «Давос», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

«Авто» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику отыграться. В составе российской команды отличились Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков. Голы «Давоса» забили Стефан Спиннел, Марино Мизани и Томас Хоффман. В серии буллитов решающий бросок нанёс Владимир Кузнецов.

Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
4 : 3 2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Давос-мол
Давос, Швейцария
1:0 – Кошелев (Дубовик, Севостьянов) – 19:27 (5x4), 2:0 – Воронков (Дербенёв, Севостьянов) – 19:52 (5x5), 3:0 – Шишков (Щемеров) – 30:17 (5x4), 3:1 – Спинелл – 33:54 (5x4), 3:2 – Мизани (Баумгартнер) – 36:08 (5x5), 3:3 – Хоффман – 56:35 (5x4), 4:3 – Кузнецов – 65:00 ( ПБ)

«Сочи» подписал контракт с Даниилом Миромановым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил двустороннее соглашение с защитником Даниилом Миромановым сроком на два года.

Мироманов ранее выступал на позиции нападающего, а в ходе предсезонной подготовки наигрывался тренерским штабом на позиции защитника. Карьера хоккеиста до подписания контракта с «Сочи» проходила в Северной Америке. Два предыдущих сезона игрок провёл в QMJHL в составе «Акади-Батхёрст». В составе этой команды Мироманов принял участие в 148 матчах и набрал 114 (51+63) очков.

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Игроки «Спартака» определились с выбором капитана

Капитаном команды стал Дмитрий Калинин. Голосование состоялось перед началом тренировки, которая прошла в «Парке Легенд». Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.

Ассистентами Калинина станут защитник Алексей Бондарев и нападающий Артём Воронин.
Московская команда проведёт свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18 22 августа на выезде с «Сибирью».

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Кэм Баркер вернётся в «Слован»

Об этом сообщает словацкое издание Pluska.sk. 31-летний канадский хоккеист выступал за команду из Братиславы с 2014 по 2016 год, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром команды среди защитников с 40 очками. В сезоне-2016/17 Баркер выступал за астанинский «Барыс» — 16 очков в 55 матчах «регулярки», 2 очка в 10 матчах плей-офф. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Баркер провёл 177 матчей и набрал в них 83 очка.

Вишнёвски стал тренером сборной Словакии

Легендарный в прошлом защитник Любомир Вишнёвски вошёл в тренерский штаб сборной Словакии, сообщает sport.sk. Он будет помогать наставнику команды Крейгу Ремзи в работе с защитниками.

Вишнёвски отыграл 14 сезонов в НХЛ — 503 очка в 911 матчах. В составе сборной Словакии Вишнёвски выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира. Завершил карьеру игрока в 2016 году. В КХЛ он провёл за «Слован» 45 матчей и набрал 26 очков. Генеральным менеджером сборной в настоящее время является прославленный словацкий нападающий НХЛ Мирослав Шатан.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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