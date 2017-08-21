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КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА

СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.
21 августа 2017, понедельник. 10:15 Хоккей

К календарю нового сезона немало претензий. Громче всего звучат недовольства чудовищными паузами в чемпионате. Да только причина всех этих календарных бед одна – Олимпиада. Можно ворчать, кривиться, но с этим ничего не поделать. Нам же непонятно другое. Как в лиге, где все лучшие игроки поделены между двумя клубами, эти клубы могут встречаться всего дважды за сезон? Первый раз – в Кубке открытия, второй – в конце октября, а будет ли третья встреча, не знает никто.

КХЛ вполне могла сделать из встреч «армейских» клубов многосерийный блокбастер. Достаточно было поставить в календаре четыре матча между СКА и ЦСКА, и можно было не задумываться о главной хоккейной вывеске месяца. Вместо этого нас держат на строгой диете, будто лицезрение двух сильнейших команд страны на одной арене чревато перееданием. Но ничего не остаётся, кроме как ловить момент и довольствоваться тем, что есть.

ЦСКА и СКА встречаются в Кубке открытия уже второй раз. С тех пор как открывать сезон стали не финалисты прошлого чемпионата, а обладатель Кубка Гагарина и победитель «регулярки», москвичи и петербуржцы узурпировали власть в КХЛ. Вольно или невольно нас приучают к тому, что столкновение двух команд со звёздами на груди – самое важное, что есть в российском хоккее. От этого можно всячески открещиваться, но, если пробежаться глазами по составам, аргументов не останется.

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Пытаясь посчитать кандидатов в сборную России в составах соперников по Кубку открытия, можно сбиться со счёта. Была в прошлом году четвёрка «сборников» из Новосибирска, да и та почти в полном составе перекочевала на Ленинградский проспект, а вместе с ними Кирилл Капризов, Антон Бурдасов и целый ряд экс-энхаэловцев. В обороне сборной Олег Знарок привык опираться на непроходимого Владислава Гаврикова, а стоило ему стать самым полезным игроком команды на чемпионате мира, как Олег Знарок стал опираться на этого защитника ещё и в СКА.

Два года назад, после первого чемпионства, СКА уступил ЦСКА в Кубке открытия. Впрочем, той неудаче петербуржцев было объективное объяснение. «Золотая» команда, опьянённая успехом в Кубке Гагарина, всячески отторгала Андрея Назарова. Чемпионское похмелье вкупе с суровым нравом нового главного тренера вскоре вызвало детонацию. Поражение в стартовом матче сезона стало первым сигналом бедствия. Теперь питерским «армейцам» это не грозит: для многих из них Кубок Гагарина стал уже не первым в карьере, а железные тиски Знарка вряд ли предполагают вольности.

Когда вы, как на маяк, идёте на вывеску СКА – ЦСКА, то вправе получить зрелище высшего порядка. С другой стороны, понятие «летний хоккей» ещё никто не отменял. До пика формы и тем, и другим явно далеко. Так стоит ли ждать суперхоккея уже 21 августа? Для ответа на этот вопрос можно обратиться к результатам предсезонных матчей. ЦСКА одержал восемь побед в восьми играх, завоевав напоследок Кубок мэра. СКА не смог остаться непобеждённым, но домашний турнир памяти Николая Пучкова всё-таки добавил себе в коллекцию. К Кубку открытия обе команды подошли на победной волне.

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Межсезонье – время экспериментов. Тренеры могут пробовать в предсезонных матчах какие угодно сочетания, но ответы на вопросы даст только первая официальная игра сезона. А вопросов накопилось немало. Кто будет играть с Никитой Гусевым, которого этим летом партнёры бросили ради НХЛ? Чаще всего с ним выходили Николай Прохоркин и Максим Карпов, но до идеала, то есть до тройки Гусев – Шипачёв – Дадонов, этому сочетанию ещё далеко. Кого определят в партнёры Кириллу Капризову? Начиная предсезонку в молодёжном звене, он поднялся до первой тройки, но продолжит ли новокузнечанин выходить со связкой Шумаков – Шалунов, ещё вопрос.

Любопытно то, кто стал лучшим снайпером команд в межсезонье. По семь шайб забросили вовсе не звёзды первой величины, не обладатели многомиллионных контрактов и даже не чемпионы мира. Именитых одноклубников сумели обскакать Константин Окулов и Александр Барабанов. И если от коренного петербуржца, весной сыгравшего на чемпионате мира, прорыва ждали не первый год, то результативность сибиряка по-хорошему удивляет. В таланте Окулова сомнений не было, но то, что за межсезонье он сможет вылезти из глухого запаса ЦСКА, выглядит главным достижением этого лета.

Битва со СКА станет проекцией на то, каким будет ЦСКА образца нового сезона. Это касается как стиля, так и состава. На сегодняшний день совершенно непонятно, кто в представлении Игоря Никитина железный игрок основы, а кто – жертва ротации. Обладая практически равноценными шестью звеньями, главный тренер москвичей будет страдать мигренью накануне каждой игры сезона. От того, какой выбор он сделает на первый матч с главным конкурентом, во многом будет зависеть дальнейшая цепочка событий. Что касается СКА, то симптоматичным будет выбор основного вратаря. Игорю Шестёркину пора вылезать из-за спины Микко Коскинена, особенно учитывая, что этот сезон – олимпийский.

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Кубок открытия не решит судьбу всего регулярного чемпионата. Он не расставит точки над i в вопросе, какой из нефтегазовых монстров могущественнее. Однако первый матч непременно задаст тон всему юбилейному сезону КХЛ. Эта игра, вынесенная за скобки всей «регулярки», одновременно станет и презентацией обновлённого ЦСКА. За многочисленными декларациями, которые за лето успел озвучить в прессе Никитин, должны последовать дела. Если москвичи выберутся из колеи рельсового хоккея, став гибче и вспомнив о творчестве, весь наш хоккей станет чуточку лучше. А лучшего теста, чем встреча со СКА, придумать трудно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА Игорь Никитин Олег Знарок Кубок Открытия
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