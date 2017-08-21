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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: severstalclub.ru

Хот-доги от Кагарлицкого и лимонад Гудачека. «Северсталь» открыла сезон

Как рейтинг клубов КХЛ изменил жизнь череповецкого клуба.
21 августа 2017, понедельник. 11:15 Хоккей

Дополненная реальность «Северстали»

К новому сезону «Северсталь» постаралась подойти во всеоружии. В первую очередь в околохоккейном плане. Не последнюю роль здесь сыграл рейтинг клубов, выпущенный КХЛ в конце прошлого сезона. Череповецкая команда оказалась в группе риска — четвёртая с конца таблицы. Пойти же по пути новокузнецкого «Металлурга» вряд ли у кого-то есть желание.

Летом «Северсталь» обновила логотип, выпустила приложение для гаджетов с дополненной реальностью. Скачав приложение на телефон или планшет, можно навести камеру на поверхность с изображением клуба, и картинка станет объёмной. Теперь Дмитрий Кагарлицкий сможет оживать не только в ваших снах! Подобного рода приложения больше нет ни у кого в КХЛ. Примечательно, что по слухам СКА предлагали такую новинку, однако петербургские «армейцы» отказались.

В новом сезоне в Череповце обещают видеотрансляции с домашних матчей «Северстали». На арене планируется установить куб. Заместитель директор по развитию маркетинга Сергей Соколов признался, что с появлением рейтинга КХЛ его отделу стало работать легче. «Проще стало объяснять людям, зачем нужен куб, нормальный свет на стадионе, а ведь раньше всем было всё равно на околохоккей, главное ведь игра», — отмечал Соколов.

Что касается самого хоккея, то вряд ли состав череповецкой команды можно назвать звёздным, но интересных персонажей хватает. Юлиус Гудачек, известный своими яркими выходками на льду, наверняка не раз удивит местных болельщиков.

Фото: severstalclub.ru
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В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.

Виталий Вишневский постарается доказать, что за два года не забыл, как управляться клюшкой с шайбой. Главной же звездой клуба остаётся воспитанник «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий. Что касается местной школы, то в новом сезоне под руководством Александра Гулявцева в главной команде тренируется целых восемь воспитанников череповецкого хоккея. Среди подающих надежды — юные Вадим Кудако и Даниил Вовченко.

— На данный момент из наших воспитанников выделил бы ещё Макара Хабарова, 1999 года рождения, — рассказал директор «Северстали» Алексей Кознев. — Взяли его как лимитчика, но на тренировках он нас поразил своим отношением к работе, он способен играть на высоком уровне. Такие характерные игроки в Череповце есть, их надо развивать. Вовченко уже не первый год в команде, ждём, что он будет доказывать свои лидерские качества. Даниил потенциально очень сильный игрок.

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80 миллионов для повара

А накануне, 20 августа, на площади около Ледового дворца прошёл ежегодный семейный фестиваль «Severstal family», приуроченный к старту сезона-2017/18. На мероприятии были представлены составы МХК «Алмаз» и «Северстали».

На празднике публику развлекали музыкальные группы In2Nation и Uma2rmaH. А хоккеистов загрузили работой. Дмитрий Кагарлицкий с Сергеем Магариловым, например, продавали хот-доги и гамбургеры.

— Дмитрий, 80 миллионов для повара — нормальная зарплата? — поинтересовались репортёры.

— Не верьте слухам в прессе, лучше хот-дог возьмите, правда очень вкусные, — не растерялся хоккеист.

Чудь поодаль лимонады разливали легионеры — Адам Мазур и Юлиус Гудачек. Словацкий хоккеист пообещал исполнять в сезоне трюки, а сейчас попросил не отвлекать его от ответственной работы.

Павел Чернов и Александр Бумагин поиграли в шахматы. А Виталий Вишневский, подписавший на днях полноценный контракт с «Северсталью», продавал атрибутику.

Работы хватило всем. Максим Рыбин с Константином Корнеевым следили за военными экспонатами в специальной милитари-зоне. Хоккеистов сразу же окружила толпа ребятишек, норовивших сделать как можно больше селфи.

Директор череповецкого клуба Алексей Кознев признался, что доволен организацией мероприятия.

— В прошлом сезоне в лиге отмечали, что по маркетингу наша команда действительно, можно сказать, завоевала места в плей-офф. Второй год проводим фестиваль «Severstal family». Если в прошлом году такой отдачи от наших болельщиков не было, то в этом все откликнулись. Интерес есть, хотим ежегодно проводить этот праздник. Все знают про рейтинг, задают много вопросов. Что касается финансов, то у «Северстали» никаких проблем нет, зарплата даже на день раньше приходит. Всё финансирование на себя взяла компания «Северсталь», так что у нас полностью частный клуб.

Фото: severstalclub.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь Дмитрий Кагарлицкий Юлиус Гудачек
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