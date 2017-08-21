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КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас

Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.
21 августа 2017, понедельник. 12:15 Хоккей

10-й сезон КХЛ стартует сегодня матчем за кубок открытия между петербургским СКА и московским ЦСКА. За последние несколько лет эти две команды стали неизменными фаворитами чемпионата, а после их летнего усиления тяжело сказать, кто теперь в состоянии поспорить с ними за кубок Гагарина. Мы решили сравнить составы обеих команд по сравнению с их первыми матчами в дебютном сезоне-2008/09 КХЛ.

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Сравнение состава СКА на первый матч в сезоне-2008/09 и сезоне-2017/18 (ориентировочный)

Вратари сезон-2008/09: Роберт Эш (Дмитрий Ячанов).

Вратари сезон-2017/18: Микко Коскинен (Игорь Шестёркин).

1-е звено сезон-2008/09: Андрей Зюзин – Кирилл Сафронов, Денис Швидкий – Константин Горовиков – Игорь Мисько.

1-е звено сезон-2017/18: Давид Рунблад – Антон Белов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк – Сергей Плотников.

2-е звено сезон-2008/09: Сергей Гусев – Раймон Жиру, Максим Сушинский – Сергей Брылин – Дэвид Немировски.

2-е звено сезон-2017/18: Владислав Гавриков – Патрик Херсли, Сергей Широков – Ярно Коскиранта – Александр Барабанов.

3-е звено сезон-2008/09: Сергей Перетягин – Евгений Королёв, Тимофей Шишканов – Артём Крюков – Игорь Макаров.

3-е звено сезон-2017/18: Динар Хафизуллин — Максим Чудинов, Никита Гусев – Николай Прохоркин – Максим Карпов.

4-е звено сезон-2008/09: Валерий Покровский, Алексей Кознев – Игорь Емелеев.

4-е звено сезон-2017/18: Артём Зуб, Виктор Тихонов – Илья Каблуков – Евгений Кетов.

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В принципе, СКА за всё своё время выступления в КХЛ мог полагаться на вратарей. Если сравнивать вратарские бригады первого и 10-го сезонов, то они примерно сопоставимы по силам, главное отличие — в возрасте. Суммарный возраст Эша и Ячанова составлял 66 лет, а никому из пары Коскинен – Шестёркин ещё не исполнилось даже 30 лет. Поэтому здесь плюс — в сторону нового СКА.

Второе звено СКА-2008/09 могло бы получить примерно такую же роль и столько же игрового времени в современном клубе. Остальные бы попадали в регулярную ротацию состава и получали бы возможность выходить на лёд не так часто. Нынешний состав более сбалансированный и нацеленный на перспективу. И не забываем, что часть нынешних игроков уже дважды выигрывала кубок.

Фото: photo.khl.ru

Сравнение состава ЦСКА на первый матч в сезоне-2008/09 и сезоне-2017/18 (ориентировочный)

Вратари сезон-2008/09: Константин Барулин (Юсси Маркканен).

Вратари сезон-2017/18: Илья Сорокин (Ларс Юханссон).

1-е звено сезон-2008/09: Константин Корнеев – Сергей Розин, Алексей Тертышный – Микаэль Вальберг – Олег Сапрыкин.

1-е звено сезон-2017/18: Богдан Киселевич – Алексей Марченко, Антон Бурдасов – Александр Попов – Кирилл Петров.

2-е звено сезон-2008/09: Роман Кухтинов – Артём Тернавский, Станислав Жмакин – Александр Скугарев – Микка Ханнула.

2-е звено сезон-2017/18: Мэт Робинсон – Никита Нестеров, Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Кирилл Капризов.

3-е звено сезон-2008/09: Денис Куляш – Максим Гончаров, Александр Суглобов – Пётр Счастливый – Антон Бут.

3-е звено сезон-2017/18: Никита Пивцакин – Игорь Ожиганов, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин.

4-е звено сезон-2008/09: Денис Паршин – Иван Хомутов – Сергей Широков.

4-е звено сезон-2017/18: Никита Макеев – Артём Сергеев, Андрей Кузьменко – Андрей Светлаков – Константин Окулов.

Вратарская бригада ЦСКА сезона-2008/09 сейчас сопоставима с нынешними вратарями СКА: молодой перспективный голкипер и опытный финн на роли второго вратаря. Безусловно, тандем Сорокин – Юханссон выглядит сильнее, но не намного. Если бы Барулин – Маркканен играли за «армейцев» сейчас, то это бы никак не меняло их статус, и с этими вратарями можно бороться за золото.

В ЦСКА всегда доверяли молодым игрокам, в том числе и в первом сезоне КХЛ. Правда, нынешний состав куда моложе и перспективнее. В ориентировочные четыре звена ЦСКА на первый матч против СКА мы не включили ещё пару пятёрок, которые имеют такие же шансы принять участие во встрече. В нынешнем клубе подходят к комплектованию гораздо внимательнее, и тяжело будет найти легионеров подобных Вальбергу, о которых уже через пару лет никто не вспомнит.

Из хоккеистов прошлого ЦСКА место в новом клубе достаточно легко бы нашли защитники Денис Куляш и Максим Гончаров, которые нынче выступают вместе в «Салавате Юлаеве», а также нападающие Денис Паршин и Сергей Широков. Последний сыграет в стартовом матче сезона, но в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Фото: photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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