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Текст: «Чемпионат»

Красота дня. Николь Ковальчук – жена вице-капитана СКА

Николь Ковальчук — мать четверых детей и супруга одной из главных звёзд КХЛ.
21 августа 2017, понедельник. 13:30 Хоккей

Накануне матча-открытия между СКА и ЦСКА рассказываем, кто вдохновляет на победы вице-капитана петербургских «армейцев».

Илья Ковальчук долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь, не выставляя в социальных сетях семейные фотографии. Однако летом у 34-летнего форварда СКА вдруг проснулся живой интерес к «Инстаграму». Недавно Илья выставил совместное фото с женой Николь. Ковальчуку, несомненно, есть чем похвастать!

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Николь Амбразайтис (девичья фамилия) — в прошлом солистка популярной группы «Мираж». В 2002 году, когда 19-летний Илья только начинал карьеру в подмосковном «Атланте», он впервые увидел по телевизору музыкальный клип группы «Мираж». Молодому хоккеисту приглянулась голубоглазая блондинка. Друг Ковальчука устроил встречу с Николь в Москве. Так закрутился роман одной из самых красивых хоккейных пар мира.

Ради любимого девушка оставила карьеру певицы и переехала в США. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина, а через два года Илья и Николь поженились. Сын Филипп появился в 2009 году, а через год родился Артём. Младшая дочка Ева появилась на свет два года назад.

Родив четверых детей, Николь продолжает находиться в потрясающей форме. Девушка регулярно ходит в спортзал, а также занимается боксом. Илье есть на кого равняться в семье!

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До 2013 года Ковальчуки жили в Нью-Джерси, где играл Илья, и в Майами, где у пары есть роскошный дом на берегу океана. После подписания контракта со СКА хоккеист освоился в Петербурге, а жена и дети стали жить на два континента.

Всё свободное время Николь посвящает воспитанию детей. Также она активно занимается благотворительностью и совместно с жёнами футболистов «Зенита» Екатериной Смольниковой и Викторией Шатовой ведёт проекты благотворительной инициативы «Играй и помогай».

Николь — самая преданная болельщица Ильи. Она встречала супруга в аэропорту после победы в Кубке Гагарина, переживала на чемпионатах мира и Олимпиадах. С такой огненной поддержкой Ковальчук и Ко просто обязаны одержать верх над «армейцами» из Москвы!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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