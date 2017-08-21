Красота дня. Николь Ковальчук – жена вице-капитана СКА

Накануне матча-открытия между СКА и ЦСКА рассказываем, кто вдохновляет на победы вице-капитана петербургских «армейцев».



Илья Ковальчук долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь, не выставляя в социальных сетях семейные фотографии. Однако летом у 34-летнего форварда СКА вдруг проснулся живой интерес к «Инстаграму». Недавно Илья выставил совместное фото с женой Николь. Ковальчуку, несомненно, есть чем похвастать!

10 лучших нападающих нового сезона КХЛ Неувядающие Дацюк и Мозякин, перспективный Капризов и опытный Ковальчук – в списке 10 лучших нападающих наступающего сезона КХЛ.

Николь Амбразайтис (девичья фамилия) — в прошлом солистка популярной группы «Мираж». В 2002 году, когда 19-летний Илья только начинал карьеру в подмосковном «Атланте», он впервые увидел по телевизору музыкальный клип группы «Мираж». Молодому хоккеисту приглянулась голубоглазая блондинка. Друг Ковальчука устроил встречу с Николь в Москве. Так закрутился роман одной из самых красивых хоккейных пар мира.

Ради любимого девушка оставила карьеру певицы и переехала в США. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина, а через два года Илья и Николь поженились. Сын Филипп появился в 2009 году, а через год родился Артём. Младшая дочка Ева появилась на свет два года назад.

Родив четверых детей, Николь продолжает находиться в потрясающей форме. Девушка регулярно ходит в спортзал, а также занимается боксом. Илье есть на кого равняться в семье!

Ковальчук — в бане, Капризов — в самолёте. Как в КХЛ готовятся к сезону Игроки СКА сходили в финскую баню, Нестеров с Капризовым полетели в Сочи, Шестёркин отдыхал на Чёрном море, а Ткачёв стал капитаном.

До 2013 года Ковальчуки жили в Нью-Джерси, где играл Илья, и в Майами, где у пары есть роскошный дом на берегу океана. После подписания контракта со СКА хоккеист освоился в Петербурге, а жена и дети стали жить на два континента.

Всё свободное время Николь посвящает воспитанию детей. Также она активно занимается благотворительностью и совместно с жёнами футболистов «Зенита» Екатериной Смольниковой и Викторией Шатовой ведёт проекты благотворительной инициативы «Играй и помогай».

Николь — самая преданная болельщица Ильи. Она встречала супруга в аэропорту после победы в Кубке Гагарина, переживала на чемпионатах мира и Олимпиадах. С такой огненной поддержкой Ковальчук и Ко просто обязаны одержать верх над «армейцами» из Москвы!