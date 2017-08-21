Прогноз на сезон КХЛ. Запад. «Локомотив» составит конкуренцию СКА и ЦСКА

10-й сезон КХЛ стартует самым принципиальным матчем во всей лиге за последнее время. Главные богачи и фавориты турнира – СКА и ЦСКА – разыграют между собой кубок открытия в Санкт-Петербурге. Какое место займут «армейские» гранды по итогам регулярного чемпионата и как остальные команды поделят места в турнирной таблице Западной конференции между собой? Попробуем спрогнозировать итоговый результат.



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13-е место. «Слован»

В команде Милоша Ржиги кардинальных изменений не произошло. Конечно, дела в Братиславе обстоят лучше, чем в «Медвешчаке» образца концовки прошлого сезона, но сдвигов в лучшую сторону не особо заметно. Покинули команду Джонатан Чичу, Жига Еглич, Томаш Кундратек, Кайл Чипчура. Есть и достойные приобретения в лице Лукаша Кашпара, Якуба Штепанека и Теэму Рамстедта, однако большие задачи с таким составом вряд ли решить. «Орлы» почти наверняка не попадут в плей-офф, оказавшись на дне турнирной таблицы.

12-е место. «Динамо» Рига

Не стоит ждать чудес и от рижских динамовцев. Сандис Озолиньш только начинает свой путь в роли главного тренера команды. Ему нужно время, чтобы освоиться на новой должности, выстроить систему развития под свой стиль. Селекцию рижан впечатляющей не назовёшь, есть много «сырой» молодёжи, да и амбиций не всегда хватает для того, чтобы бороться за высокие места.

Не стоит ждать чудес и от рижских динамовцев. Сандис Озолиньш только начинает свой путь в роли главного тренера команды.

11-е место. ХК «Сочи»

У «Сочи» по ходу предсезонной подготовки выявились серьёзные проблемы с нападением. На домашнем турнире южане забросили всего три шайбы, аналогичный результат достигнут и на турнире имени Пучкова. Есть основной вратарь Барулин, много новых легионеров, но видно, что пока Сергею Зубову удаётся реализовать далеко не всё задуманное. Недочёты есть, и исправлять их придётся по ходу регулярного чемпионата.

10-е место. «Спартак»

Возрождённый «Спартак» никак не попадёт в зону плей-офф. Два чемпионата подряд красно-белые провели вхолостую, уволили с поста главного тренера Германа Титова, а назначенный на его должность Алексей Ярушкин свои обязанности тоже не выполнил. Посмотрим, как пойдут дела у Вадима Епанчинцева, приглашённого в столичный клуб из ВХЛ. Состав, конечно, оставляет желать лучшего.

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.

9-е место. «Северсталь»

Очередной шанс получил главный тренер череповчан Александр Гулявцев, которого могли отправить в отставку ещё по ходу прошлого сезона. Но в Череповце дали понять, что готовы ждать и терпеть, поэтому тренерский штаб Гулявцева продолжает работать, выстраивая команду под себя. Многое будет зависеть от лидерских качеств Дмитрия Кагарлицкого, а также от талантливой молодёжи в лице Вовченко и Кудако. Ну и за опытным Виталием Вишневским интересно понаблюдать. Не зря ведь в него поверили?

8-е место. «Динамо» Москва

Обновлённому московскому «Динамо» придётся очень непросто. Если раньше место динамовцев в плей-офф даже не обсуждалось, то теперь бело-голубым нужно готовиться в усиленном режиме и всерьёз бороться за попадание в восьмёрку. Команда обновилась наполовину, Владимир Воробьёв делает первые шаги в роли главного тренера, да и травмы посыпались уже в ходе подготовки. Ждать чудес от москвичей не стоит, но и ударить в грязь лицом они не должны.

7-е место. «Динамо» Минск

Главный плюс минчан – приглашение в тренерский штаб Горди Дуайера. Специалист доказал, что может работать с любым составом, в том числе и при существенной нехватке игроков, как это было в «Медвешчаке». Но в остальном нынешнее межсезонье «зубры» провели слабовато, зачем-то расставшись с Мэттом Эллисоном и Сергеем Костицыным. Покинул команду и вратарь Бен Скривенс, но на его место взяли Юнаса Энрота. Скорее всего, «Динамо» попадёт в плей-офф, однако дальше первого раунда не продвинется.

6-е место. «Витязь»

В прошлом сезоне Валерий Белов, долгое время работавший бок о бок с Зинэтулой Билялетдиновым, многое всем доказал. «Витязь» впервые попал в плей-офф, блестяще играли легионеры, а россияне, которых списали в других командах, вышли на новый уровень именно в Подольске. Да, легионерская линия обновилась почти полностью, но генменеджер Игорь Варицкий – один из лучших функционеров, работающих на российском рынке в плане раскрытия новых иностранных талантов.

В прошлом сезоне Валерий Белов, долгое время работавший бок о бок с Зинэтулой Билялетдиновым, многое всем доказал.

5-е место. «Торпедо»

Петерис Скудра привычно создаст боеспособный коллектив, проповедующий жёсткий хоккей. Нижегородцы никогда не отбывают номер на льду, а если кто-то из хоккеистов проявляет слабохарактерность, то моментально оказывается вне состава. Задачи перед «Торпедо» ставятся самые серьёзные. Причём на уровне губернатора области. Ну а в том, что торпедовцы попадут в плей-офф, даже сомнений никаких. Их цель – пройти первый и второй раунды.

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.

4-е место. «Йокерит»

Как обычно, многого будут ждать от «Йокерита». Команда Юкки Ялонена прилично укрепилась в межсезонье, с настроем у «джокеров» никогда проблем не было, а тот факт, что финский клуб играет в одном дивизионе со СКА, добавит «регулярке» дополнительной интриги. Нас ожидают увлекательные матчи.

3-е место. «Локомотив»

Рискнём предположить, что «Локомотив» наберёт больше очков, чем СКА. Но окажется на третьей позиции в конференции, так как играет в одном дивизионе с ЦСКА, а «армейцы» с берегов Невы выиграют свой. В результате, исходя из регламента лиги, Питер станет вторым, а «железнодорожники» отодвинутся на третью строчку. «Локомотив», как и годом ранее, будет представлять собой серьёзную силу. Алексей Кудашов становится всё опытнее.

2-е место. СКА

Особо цепляться за результат в «регулярке» команда Олега Знарка вряд ли станет. Но и играть спустя рукава «армейцы» не привыкли. Класса и мастерства хоккеистов СКА сполна хватит для того, чтобы выиграть дивизион Боброва и занять минимум второе место в Западной конференции. Это позволит петербуржцам получить наиболее удобного соперника в первом раунде плей-офф.

Класса и мастерства хоккеистов СКА сполна хватит для того, чтобы выиграть дивизион Боброва.

1-е место. ЦСКА

Главным фаворитом стартующего регулярного чемпионата выглядит ЦСКА. Хоккеистов в команде Игоря Никитина хватит на добрых два состава, есть огромный выбор среди защитников и нападающих, сильная вратарская линия. Сложно представить, что должно случиться, чтобы москвичи не выиграли регулярный чемпионат. Конкуренцию в дивизионе им способен составить только «Локомотив».