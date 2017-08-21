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КХЛ. СКА – ЦСКА. 21 августа 2017 года. Онлайн-трансляция, видео, фото
Текст: «Чемпионат»
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Старт 10-го сезона КХЛ! СКА и ЦСКА сразятся за кубок открытия

Первый из двух матчей между СКА и ЦСКА в сезоне. С Капризовым, Гавриковым, Нестеровым и другими.
21 августа 2017, понедельник. 18:00 Хоккей

* Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА

* Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас

* Тест. Что ты знаешь о новом сезоне КХЛ?

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

18:15. Если вы ещё не голосовали в нашем опросе, то самое время это сделать. Кто, на ваш взгляд, победит в Кубке открытия?

18:10. Первые болельщики приехали в «Ледовый». Билеты на игру ещё есть в продаже, но их осталось совсем немного.

Очередь за билетами

Очередь за билетами

Фото: «Чемпионат»

18:00. Вот какие ожидания от первого матча в сезоне у главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. «Сравнивать этот ЦСКА с прежним я бы не стал, это некорректно. Команду, которая выиграла Кубок мэра с командой, которая играла в финале Западной конференции и тем более в главном финале. Этот ЦСКА – другой. Давайте вернёмся к этому вопросу после сезона. Было бы абсурдом ставить какую-то другую задачу, кроме победы, в матче открытия с обладателем кубка Гагарина. СКА — очень серьёзный соперник. Это вызов для всех. Будет интересно», — сказал наставник московских «армейцев».

18:00. Дождались! Через полтора часа стартует новый, юбилейный, 10-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В первом матче регулярного чемпионата за кубок открытия поспорят питерский СКА и московский ЦСКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Владислав Гавриков Илья Ковальчук Кирилл Капризов Никита Нестеров Олег Знарок Кубок Открытия КХЛ
Новости. Хоккей
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