Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере

Старт 10-го сезона КХЛ! СКА обыграл ЦСКА в матче за кубок открытия СКА со счётом 4:2 обыграл ЦСКА, завоевав первый трофей в новом сезоне.

Дождались. 10-й сезон КХЛ стартовал с суперматча СКА – ЦСКА. Кого-то из-за калейдоскопа звёздных фамилий эта вывеска приводит в экстаз. Кого-то, напротив, выворачивает наизнанку от того, как нефтегазовые магнаты эти фамилии в свой ростер заполучили. Ясно одно: равнодушных по отношению к двум этим клубам нет. Любовь или ненависть, восхищение или зависть. Доминирование москвичей и петербуржцев может кому-то не нравиться, но таковы реалии нашего хоккея, и в том, что именно они разыгрывают Кубок открытия, немало символизма.

Куда больше, чем итоговый результат первого матча сезона, интриговало то, в каких составах выйдут команды на Кубок открытия. И Олег Знарок, и Игорь Никитин обладают сумасшедшим подбором исполнителей, но труднее пришлось новоявленному наставнику ЦСКА. Пойди разберись без ромашки и пасьянса с шестью равными пятёрками, которыми Никитина наделил «армейский» менеджмент. Без мини-сенсаций, как и ожидалось, не обошлось. Вне заявки остались легионер Джефф Плэтт, вернувшийся из НХЛ Алексей Марченко и Игорь Ожиганов, весь прошлый сезон оттрубивший в первой паре.

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.

Впрочем, наибольший резонанс вызвало отсутствие в составе ЦСКА Константина Окулова. То, что ещё два месяца назад воспринималось бы как данность, теперь кажется проявлением высшей несправедливости. Окулов наколотил в контрольных играх семь шайб, разделив титул лучшего снайпера межсезонья с Александром Барабановым. Но если питерский «армеец» получил в награду место в звене с Никитой Гусевым и Николаем Прохоркиным, то сибиряк из ЦСКА удостоился разве что удобного места на трибуне. Что касается состава действующих чемпионов, то удивило отсутствие новичков Давида Рундблада и Сергея Калинина. В СКА ставят на тех, кто весной привёз в Петербург второй кубок Гагарина.

Бум! Давно не видели разъярённого Илью Ковальчука? Красная звезда для вице-капитана СКА работает как красная тряпка. Когда-то он приходил в бешенство, пытаясь отрубить ноги Александру Радулову. 47-го номера москвичей след простыл, а Ковальчук всё равно закипает по щелчку пальцев, на этот раз при виде тёзки Радулова. Стоило Илье получить толчок в спину, как он быстро идентифицировал в Попове своего обидчика и накинулся на него с кулаками. Удаление в первой смене – так себе начало сезона для Ковальчука, но для того, чтобы поджечь фитиль игры, самое оно.

Красота дня. Николь Ковальчук – жена вице-капитана СКА Николь Ковальчук — мать четверых детей и супруга одной из главных звёзд КХЛ.

Удаление Ковальчука не только подняло градус эмоций, но и успокоило тех, кто начал было возмущаться низким «посевом» Кирилла Капризова. Формально молодая звёздочка ЦСКА вышел только в четвёртом звене, но на деле это не значило ровным счётом ничего. Первыми на реализацию большинстве Никитин выпустил именно тройку Капризова с экс-«сибиряками» Сергеем Шумаковым и Максимом Шалуновым. Своим шансом они не воспользовались, ещё в первом периоде оба напарника Капризова посетили скамейку штрафников, но некоторые вопросы об иерархи в ЦСКА оказались сняты.

Ковальчук завёлся с полоборота, но удаления погубили не СКА, а их соперников. Оставшись втроём уже на третьей минуте, москвичи были приговорены. Когда пасует Павел Дацюк, а на убойной позиции оказывается Патрик Херсли, разумнее всего разбежаться в разные стороны, уклоняясь от шайбы. Шведская пушка прошила Илью Сорокина, оформив первый гол юбилейного сезона. А буквально в следующей смене связка Коскиранта – Карпов могла ошарашить подопечных Никитина, но новичок петербуржцев не попал в ворота.

Удаления – не единственная беда, которая подстерегала ЦСКА в первом периоде нового сезона. Москвичи с трудом разжимали пружину, частенько застревая то в своей зоне, то в средней.

Не наблюдалось и той самой мысли, о зарождении которой так активно вещали на Ленинградском проспекте. Более-менее опасные моменты создавали форварды-силовики вроде Романа Любимова и Валерия Ничушкина, а вот ажурные комбинации можно было пересчитать по пальцам. СКА зачастую просто не давал гостям поднять голову.

Когда команды обнародовали составы, чуть ли не самым странным сочетанием показалась пара защитников ЦСКА Сергеев – Блажиевский. Что было в порядке вещей в прошлом сезоне, теперь, после летнего усиления, кажется слабым местом москвичей. Где тонко – там и рвётся. Стоило Николаю Прохоркину получить шайбу в районе круга вбрасывания, как он точно бросил между ног Сергееву и за спину Сорокину. ЦСКА оказался в нокдауне и если создавал что-то впереди, то из-за чужих ошибок вроде момента, когда Тихонов на ровном месте подарил шайбу Капризову.

На второй период вышел другой ЦСКА. Нет, подопечные Никитина не заиграли вдруг в советский хоккей, но такое резкое преображение было вовсе не обязательным. Достаточно начать выигрывать большинство единоборств. Москвичи вышли из раздевалки заряженными, забирая себе все бесхозные шайбы. Чемпионы, кажется, к этому оказались не готовы. А вскоре мощное начало периода конвертировалось в заброшенную шайбу. Для Михаила Григоренко, который удачно попал в ближний угол, многое сделал Капризов: стянув на себя игроков СКА, он нашёл передачей свободного партнёра!

Как только показалось, что хозяева Ледового перестали быть хозяевами положения, «армейцев» из Москвы подвела старая болезнь – удаления. Стоило Богдану Киселевичу схватить две минуты за подножку, как все усилия ЦСКА полетели в тартарары. Гости вроде бы выстояли в меньшинстве, но «наевшись», прозевали разрезающий пас Херсли на Ковальчука. Обладатель одного из лучший кистевых бросков КХЛ получил шайбу на ход и не пощадил Сорокина. Снова разница в две шайбы и снова нерадужные перспективы для команды Никитина.

Кто первым сломается в «армейской» мясорубке? Жёстких столкновений и вправду было немало, но травму получил не кто-то из игроков, а арбитр. Сергей Кулаков в конце второго периода ушёл в раздевалку, дёрнув заднюю поверхность бедра. Особенно обидно судье должно было быть то, что повреждение он получил на ровном месте. Заключительный период Алексею Раводину пришлось дорабатывать без своего напарника. Впрочем, на качестве судейства это вряд ли сказалось. Если ЦСКА и может кого-то винить в поражении, то только себя. Не пропусти они в меньшинстве, не проиграй Ничушкин единоборство Широкову, шансы на победу ещё бы оставались.

ЦСКА превзошёл СКА по броскам, почти весь третий период провёл в атаке, но всё, на что хватило москвичей – это на второй гол. Вот только что-то коллективное в голе Шалунова разглядеть было сложно. Угадив во втором периоде в перекладину, в третьем он сам убрал защитника и изящно бросил мимо Коскинена. Мастерство прирождённого снайпера и ничего больше. Несмотря на агрессивную трансферную кампанию и целый батальон, оставшийся на трибуне, этот ЦСКА пока не ровня СКА. Кубок открытия остаётся в Петербурге, а у Никитина есть ещё два месяца до следующей встречи с чемпионом, чтобы из набора звёзд сделать команду.