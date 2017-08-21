«Может кубок сразу в турне взять?» Что говорили после матча-открытия

Петербургский СКА взял верх над московским ЦСКА на Кубке Открытия 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2.

После первого периода команда Олега Знарка выигрывала со счётом 2:0, голами отметились Патрик Херсли и Николай Прохоркин. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Михаил Григоренко и Илья Ковальчук. Третий период начался с гола Сергея Широкова, на что московские «армейцы» ответили удачным броском Максима Шалунова. ЦСКА устроил финальный штурм, но не сумел сократить отставание.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

«Думаете, мы были уверены, что выиграем?»

Главный тренер СКА Олег Знарок по традиции был предельно краток.

«Первая игра, сложная игра, было волнение, были ошибки. Рады, что выиграли, спасибо болельщикам. Думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? Играли с приличной командой, они очень хорошо укрепились летом», — сказал Знарок.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признался, что его команда проиграла в мелочах.

«СКА с победой. С нашей стороны хороший момент, что пытались вернуться в игру, не останавливались. Здесь ребята молодчики. Проиграли в мелочах. Где-то опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна концентрация в каждом игровом моменте. Будем работать.

Григоренко отличился с передачи Капризова? Мы же не можем каждую игру пробовать, у Михаила есть свои партнёры, с кем он наигрывается. Шалунов забил со своими партнёрами, в пересменках не нужно прыгать из одной крайности в другую, а дать ребятам сыграться. Окулов, думаю, будет играть в следующем матче», — заявил Никитин.

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.

Может кубок открытия сразу в турне брать?

Капитан СКА Павел Дацюк заявил, что пора уже отходить от стереотипов не брать кубки в начале сезона.

«Первый матч тяжёлый, много эмоций. Ковальчук сказал, что СКА боялся ЦСКА? Да он шутил, это сто процентов. Думаю, по первой смене было видно, что никто никого не боится, и играют равные команды. Первый матч для всех был важен. Решали, что делать с кубком, брать или нет, может сразу в турне? Вообще надо отходить от стереотипов и примет, не так много фотографий с трофеями. Не знаю, почему на предсезонке не стали кубок брать, меня не было.

Чувствую себя намного лучше, ребята поддерживают, помогают, подбадривают. В такой команде, как СКА, намного легче возвращаться. Новички замечательно сыграли, все выступили хорошо, ещё будут раскрываться. Только сейчас узнал, что будет только один матч с ЦСКА в «регулярке», хотелось бы побольше таких встреч. Интересно было бы для зрителей, и для хоккеистов», — заявилДацюк.

Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что соперники его не интересуют.

«Мы выиграли, добавили новый трофей в историю СКА, обыграли хорошую команду — можем поехать домой с высоко поднятой головой. Качества льда чуть хромало. ЦСКА — команда хорошая, я же сказал. Но вообще меня мало интересуют соперники, только наша команда», — признался Ковальчук.

Красота дня. Николь Ковальчук – жена вице-капитана СКА Николь Ковальчук — мать четверых детей и супруга одной из главных звёзд КХЛ.

«Ковальчук потасовкой зарядил СКА на борьбу»

Защитник СКА Патрик Херсли сказал, что ему не важно было стать автором первого гола в сезоне.

«Хорошая игра для нас. Безусловно, ЦСКА очень сильный соперник, с самого начала оказывали нам ожесточённое сопротивление, много катались, много двигались, но нам удалось забросить две шайбы в первом периоде и в течение матча сохраняли это преимущество.

Считаю ли я важным то, что вошёл в историю как автор первого гола в этом сезоне? Нет. Если бы я сделал это через 10 лет, это доставило бы мне некоторые положительные эмоции, но мы играем как команда и побеждаем как команда. Главное – выиграть матч.

Я принял участие не в таком большом количестве дерби между СКА и ЦСКА, так что для меня сложный вопрос, насколько оно изменилось. Могу сказать, что атмосфера во дворце классная, поддержка зрителей нам очень помогает, в такой обстановке приятно играть.

Почему не взяли кубок Открытия? Не знаю, мы в команде об этом не говорили. Я даже слабо представляю, что это за кубок.

Ковальчук затеял потасовку в начале матча, это здорово, когда один из лидеров команды демонстрирует своим партнёрам настрой на игру и заряжает их на борьбу, показывает, что и в этом сезоне хочет побеждать и выиграть кубок», — заявил Херсли.

«ЦСКА проиграл из-за мелочей»

Нападающему ЦСКА Михаилу Григоренко понравилась атмосфера на матче-открытии.

«Все ребята сражались, бились, игра получилась довольно-таки интересной. Проиграли из-за мелочей, недочётов, где-то соперник поопытней сыграл.

Многие нас называли фаворитами, но СКА тоже очень серьёзная команда, кубок Гагарина в том году выиграла. У них и Дацюк, и Ковальчук, очень много сильных мастеров. Играли на равных, разница всего две шайбы.

Начало сразу получилось боевое. Соперник начал агрессивно, трибуны гнали их вперёд. Атмосфера классная была на трибунах, им это очень сильно помогло. Если бы играли у нас дома, думаю, всё могло сложиться по-другому. Атмосфера тут одна из самых классных, которые я когда-либо видел, болельщики громкие, молодцы.

К большим площадкам привык, тут кататься надо больше, хоккей немного другой. Всё ещё привыкаю, но это всё равно тот же хоккей, ничего страшного нет», — сказал Григоренко.