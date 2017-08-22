«Скабелка решил проблемы с лидерами». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Накануне СКА и ЦСКА сразились в матче за кубок открытия КХЛ, а теперь любителей хоккей ожидает первый большой игровой день нового регулярного чемпионата. Предлагаем ознакомиться с раскладами всех матчей дня, в этот раз с помощью прогноза нашего обозревателя Дмитрия Ерыкалова.

«Сибирь» — «Спартак»

На мой взгляд, это встреча равных команд как по составу, так и по амбициям, а ещё и по тренерскому опыту. И Епанчинцев, и Зубов на уровне КХЛ – дебютанты, несмотря на то что последний работал помощником у Скабелки.

К обеим командам недавно пришла гуманитарная помощь. Из ЦСКА в «Сибирь» приехали Основин и Воробьёв, а из СКА в «Спартак» — Хохлачёв и Комаров. Напомним, что в КХЛ аренды нет. Даже скрытой.

За Новосибирск говорит сумасшедшая поддержка болельщиков. Дома «Сибирь» играет совсем по-другому, чем на выезде. А также у сибиряков есть мотивированный Салак, который восстановился после травмы и пытается выйти на прежний уровень.

Прогноз Ерыкалова: победа «Сибири» в основное время.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

«Авангард» — «Динамо» (Рига)

В соседнем Омске важное событие – первый матч в должности главного тренера на официальном уровне проводит Сандис Озолиньш. А вот станет ли он в нём победителем – большой вопрос. У Риги проблемы с составом и с последним рубежом, а без сильного вратаря в Омске делать нечего.

У Скабелки были проблемы с лидерами, с челябинской диаспорой, но, насколько мне известно, после возвращения из Астаны они были урегулированы. И теперь «Авангард» после победного мемориала Блинова начнёт сезон с трёхочковой победы.

Прогноз Ерыкалова: победа «Авангарда» в основное время.

«Нефтехимик» — «Амур»

«Нефтехимик» разорвёт «Амур». Нижнекамские «волки» голодны, агрессивны. Они кусаются, и хабаровским «тиграм» ноги унести не удастся. Назаров явно делает ставку на начало сезона. Это может не принести успеха в долгосрочной перспективе, в борьбе за плей-офф, но старт «Нефтехимик» должен выдать ударный. Не зря команда выиграла два турнира в предсезонке.

Прогноз Ерыкалова: победа «Нефтехимика» в основное время.

Фото: hcneftekhimik.ru

«Югра» — «Северсталь»

В Ханты-Мансийске встретятся неудачники последних турниров межсезонья. «Северсталь» уступила «СКА-Нева», команде Высшей лиги (!), со счётом 0:3. Это ли не позор? Но «Югра» сумела поравняться с сегодняшним противником и постучаться со дна, проиграв все матчи в Омске. Удивительно, что после одного из поражений Захаркин был даже доволен своей командой.

Я поставлю на гостей. В этом нет логики, но это матч наиболее равных соперников из всех встреч игрового дня, и где-то хозяева должны проиграть. Пусть это будет в Ханты-Мансийске, тем более что болельщиков там ходит ничтожно мало и поддержка будет невнушительной.

Прогноз Ерыкалова: «Северсталь» победит за пределами основного времени.

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«Салават Юлаев»- «Адмирал»

Недавно команды встречались в Уфе на Кубке Республики Башкортостан. Счёт тогоматча — 4:1 в пользу «Салавата». Я думаю, примерно такой же результат будет и в официальной игре. За неделю мало что могло измениться.

Любопытно будет посмотреть на противостояние звеньев Умарка и Ткачёва. От этого будет зависеть результат, но у хозяев глубже состав и, несмотря на то что Вестерлунд тренирует команду всего ничего, это уже вполне организованная команда, и с ней будет очень трудно.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата Юлаева» в основное время.

ХК «Сочи» — «КуньлуньРед Стар»

У «Сочи», судя по последнему турниру в Санкт-Петербурге, серьёзные проблемы с игрой. Сергей Зубов пока не внушает доверия как главный тренер команды из олимпийской столицы.

На что стоит обратить внимание? Перед стартом сезона «Куньлунь» отказался от Рикарда Йюнге. Казалось бы, хороший снайпер на уровне КХЛ. Но Кинэн, который не любит игроков, выступающих на чистом льду, без борьбы, рубит сплеча. Он показывает, что в его команде будут бойцы, и эта команда будет биться. Эти 20 озверевших канадцев выйдут втаптывать «Сочи» под лёд. Отчисление Йюнге очень симптоматично, оно говорит, что у «Куньлуня» очень глубокий и ровный состав, где вряд ли будут зиять пустоты и слабые места.

Прогноз Ерыкалова: «Куньлунь» победит в основное время.