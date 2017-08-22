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КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Капризов становится лидером ЦСКА. Оценки новичкам за Кубок открытия

Как звёздные новобранцы СКА и ЦСКА провели первый матч в сезоне.
22 августа 2017, вторник. 10:15 Хоккей

21 августа в стартовом матче 10-го юбилейного регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА добился уверенной над московскими «армейцами» со счётом 4:2. В составе команды из Санкт-Петербурга на лёд вышли всего два новичка – защитник Владислав Гавриков и форвард Максим Карпов. Тогда как со стороны столичного клуба таких было восемь. Разбираемся с тем, как новички провели первый матч нового сезона.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере
Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

СКА

Владислав Гавриков – 6,0
Экс-защитник «Локомотива» вышел на лёд с Патриком Херсли, с которым они играли также в одной паре в Ярославле. Владислав принимал активное участие в организации атак, жёстко встречал соперников на всей площадке, блокировал два броска и свой микроматч завершил со счётом 1-0.

Максим Карпов – 5,5
Карпова Олег Знарок поставил в тройку к Сергею Широкову и Ярно Коскиранте вместо Александра Барабанова. Звену необходима сыгранность, Максим нанёс два броска по воротам, заработал одно удаление и упустил явную возможность отличиться. Партнёры вывели Карпова на бросок с убойной позиции, но его успел накрыть Богдан Киселевич.

ЦСКА

Кирилл Капризов – 7,0
В первом матче сезона мы увидели того самого Кирилла Капризова, которого помним по прошлому году. Когда в начале второго периода Григоренко забрасывал свою первую шайбу в сезоне, Капризов стянул на себя трёх соперников и отдал удобную передачу. Кирилл стал автором последней передачи и в голевой комбинации, которую завершил Максим Шалунов. Экс-форвард «Салавата» провёл первый матч довольно эффективно и заслужил самую высокую оценку среди новичков за эту встречу.

Михаил Григоренко – 6,5
В равных составах Григоренко выходил на лёд с Романом Любимовым и Грегом Скоттом, но Игорь Никитин использовал его также при игре в большинстве в роли четвёртого форварда со звеном Максима Шалунова. Один раз он оказался на льду на пересменке с Кириллом Капризовым и воспользовался его отличной передачей для того, чтобы открыть счёт голам своей команды. Затем вновь ассистировал ему при втором голе. На день Григоренко возглавил список лучших бомбардиров лиги.

Максим Шалунов – 6,5
С самого начала встречи Шалунов неплохо взаимодействовал с Капризовым. Они обменивались пасами, выводили друг друга на бросок. В конце встречи он стал автором второй шайбы своей команды, неплохо действовал на точке, выиграв 10 из 17 вбрасываний.

Антон Бурдасов – 6,0
Бурдасов был самым активным форвардом номинального первого звена с Кириллом Петровым и Александром Поповым. Антон нанёс четыре броска по воротам своей бывшей команды, совершил один силовой приём. При этом именно его звено было на льду, когда Сергей Широков забросил четвёртую шайбу при игре в меньшинстве.

Сергей Шумаков – 5,5
Шумаков в самом начале отсидел скамеечный штраф за нарушение численного состава, потом совершил индивидуальный проход от ворот до ворот, не увенчавшийся успехом. Вообще за весь матч не нанёс ни одного броска по воротам соперника.

Мэт Робинсон – 5,5
Робинсон вышел на лёд в первой паре с Богданом Киселевичем, постоянно старался обострять игру в зоне атаки и по возможности подчищать всё в защите. По итогам встречи оказался лидером по игровому времени среди всех, проведя на льду 22,5 минуты. Кроме этого, он совершил два силовых приёма и блокировал один бросок. В моменте с первой пропущенной шайбой мог бы и попытаться накрыть бросок Патрика Херсли, но не стал рисковать своим здоровьем.

Роман Любимов – 5,5
Как и Бурдасов, Любимов выделялся индивидуальными проходами и моментам созданными в силовом плане. Роман нанёс четыре броска по воротам, его звено было на льду, когда Николай Прохоркин нанёс свой хитрый бросок.

Никита Нестеров – 5,5
Нестеров выходил на лёд в третьей паре вместе с Михаилом Науменковым. Свой «минус» Никита заработал в ситуации с третьим голом Ильи Ковальчука, хотя в нём он не виноват – атака развивалась по другому флангу. Нестеров заработал одно удаление на себе, нанёс один бросок и совершил один силовой приём.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ХК СКА Владислав Гавриков Кирилл Капризов Максим Шалунов Михаил Григоренко Сергей Шумаков
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