«Это неуважение к труду Окулова». Итоги прямого эфира после игры СКА — ЦСКА

С матча на Кубок открытия между СКА и ЦСКА стартовал 10-й сезон КХЛ. Действующие чемпионы одержали победу над победителями регулярного чемпионата со счётом 4:2. Сразу после финальной сирены обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте».

Старт 10-го сезона КХЛ! СКА обыграл ЦСКА в матче за кубок открытия СКА со счётом 4:2 обыграл ЦСКА, завоевав первый трофей в новом сезоне.

— СКА был на голову выше ЦСКА. Как в командных действиях, так и в том, что всегда было козырем их соперников — в силовой борьбе, самоотверженности. ЦСКА же прежде всего не был одной командой.

— Вам не показалось, что ЦСКА чувствовал себя не в своей тарелке?

— Это очень новый коллектив: где-то ещё виден след Квартальнова, где-то уже намётки Никитина. Бурдасов и Петров действовали в стиле прошлогоднего ЦСКА, а, скажем, Капризов пытался креативить и соответствовать новому стилю, о котором говорил Никитин.



— Как так не было Окулова?

— Меня это тоже удивило. На мой взгляд, это неуважение к труду Константина в межсезонье. Если Барабанов за семь шайб в контрольных матчах получает место в звене с Прохоркиным и Гусевым, то Окулов вынужден сидеть на трибунах вместе с Ожигановым, Марченко, Кузьменко, Плэттом и Светлаковым. Это не кажется мне спортивным принципом. В этом матче было немало игроков ЦСКА, которые занимались на льду не пойми чем. Взять легионера Грега Скотта. Сколько раз мы о нём вспоминали?

Если Барабанов за семь шайб в контрольных матчах получает место в звене с Прохоркиным и Гусевым, то Окулов вынужден сидеть на трибунах.

— Как вы считаете, есть ли вероятность, что некоторые игроки покинут ЦСКА? Например, возрастной Попов.

— Согласен с вами, Попов, кроме столкновения с Ковальчуком в первой же смене, толком себя никак не проявил.



— На сайте КХЛ появился новый статистический показатель «время в атаке».

— И это очень любопытно. Вроде бы скоро будут считать не только время в атаке, но и минуты, проведённые игроками в большинстве и меньшинстве. Но уже сейчас есть занятые факты. Например, у СКА и ЦСКА больше всего времени провели защитники: Мэт Робинсон и Патрик Херсли. Это объяснимо тем, что они оба были в лидерах по общему времени на площадке, но эти цифры всё равно показательны. Херсли набрал 1+1, а Робинсон как остроатакующий защитник позволил забить из-под себя две шайбы. Гол Ковальчука – на его совести, канадец должен был блокировать бросок.



Это вообще было проблемой всего ЦСКА, не только Робинсона: не накрывали броски, было мало блоков. Сергеев тот же не заблокировали бросок Прохоркина. Вообще, это была странная пара Сергеев – Блажиевский, учитывая, что в вашем распоряжении есть Ожиганов и Марченко. Особенно Марченко — защитник под меньшинство.



— Капризов молодец, Шалунов и Григоренко свои моменты реализовали, Телегин сыграл плохо. Согласны?

— Телегин меня тоже не впечатлил. Блёкло отыграл матч Ничушкин. Кроме пары проходов, он ничем не запомнился, ни разу не бросил, а гол Широкова в меньшинстве во многом на совести Валеры. От Шалунова мы вправе ждать большего, но он нанёс всего пару бросков: одна шайба залетела, другая в перекладину попала. Капризов мне понравился. Многие переживали, что он, как и Окулов, останется вне состава, но как креативный игрок, как игрок для подыгрыша Кирилл был хорош. Шайба Григоренко, я считаю, на 70% заслуга Капризова.



Продолжая подводить итоги матча, с сожалением замечу, что не убедил Илья Сорокин. У СКА играл Микко Коскинен. И это в олимпийский сезон! Сорокин и Шестёркин должны быть основными вратарями в своих командах. Настораживающий старт.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

— Окулова назад в «Сибирь», Попова — в «Авангард»?

— Я думаю, Попова при Шалаеве в «Авангарде» точно не будет. Окулова же ЦСКА не отдаст. Москвичи и так отправили в скрытую аренду Основина, который был прямым конкурентом Окулова за место в составе. Здесь без шансов. Окулову придётся этот сезон пробиваться сквозь асфальт.

— Кто из нынешнего состава ЦСКА, по вашему мнению, не вписывается в состав?

— Для начала надо понять, в какой хоккей играет этот ЦСКА. На Кубке мэра, казалось, были креативные намётки, но в матче со СКА я этого не увидел. Скорее было больше примитивного хоккея образца прошлого сезона.



— Как вам игра Ковальчука?

— Когда я увидел, как он набросился на Попова в первой же смене, то подумал, что это всё-таки не лучшая черта Ильи. С другой стороны, когда Ковальчук краснеет, начинает беситься – значит он проявляет интерес к хоккею. Мы увидели, что даже в своём уже немолодом возрасте он может принять шайбу на скорости и использовать свой бросок. Главное, что он не привозил, не совершал обрезов.

Я не думаю, что игра в пас – это проблема для Ковальчука. Он ещё в «Нью-Джерси» перестал быть эгоистичным снайпером.

— Похоже, что Знарок наседает на Ковальчука, чтобы он больше играл в пас и активнее работал в форчекинге.

— Я не думаю, что игра в пас – это проблема для Ковальчука. Он ещё в «Нью-Джерси» перестал быть эгоистичным снайпером, стал командным игроком. Работать по всей площадке ему непросто, но игра СКА на этом зиждется, и Илье приходится подстраиваться.

«Может, кубок сразу в турне взять?» Что говорили после матча-открытия В СКА больше не верят в приметы.

— СКА, конечно же, играл очень плотно в средней зоне, по сути, ошиблись-то дважды. За эти косяки и поплатились голами. То есть получается, что у ЦСКА реализация-то довольно высокая.

— Соглашусь, что СКА выиграл среднюю зону и практически не дал ЦСКА поднять голову. Шайба Шалунова – это исключительно его мастерство. Он убрал защитника, бросил – попал. Никаких командных действий. Гол Григоренко – это привет Чудинову, которого Знарок в прошлом плей-офф не случайно усаживал в запас, а недавно отправлял в олимпийскую сборную. Максиму и так зарплату понизили в межсезонье, дав двусторонний контракт. Не думаю, что Чудинов будет играть за «СКА-Нева», но из состава он будет выпадать часто. Тем более что в запасе есть Рундблад, Зуб и Зубарев.

— Как вам игра Дацюка?

— Дацюк временами контролировал шайбу так, что напомнил того самого Волшебника. Его пас на Херсли в большинстве вряд ли кто-то мог перехватить. При этом Павел не играл на том уровне, на котором играл в «Детройте». Да и, думаю, уже не будет. Если он продержится сезон хотя бы на сегодняшнем уровне – это будет хорошо.



— Капризов организовал два гола в ворота «армейцев» с Невы. Какая игра Кирилла импонирует вам больше: в звене с сибиряками с челябинской пропиской или в связке с Григоренко?

— Ну, с Григоренко они появлялись на льду эпизодически. Совместный гол – это результат пересменки. Что касается взаимодействий с «сибиряками», то я бы ещё понаблюдал, прежде чем делать выводы. Шалунов с Шумаковым ещё со времён «Сибири» грешили тем, что играли вдвоём, не замечая третьего партнёра. Когда Никитин ставил к ним Любимова, это казалось разумным решением, потому что Роман оттенял эту парочку. Капризову же такое соседство может идти как на пользу, так и во вред.



— Интересно, куда сейчас с новым составом воткнут такую «соль земли», как Андронов, Телегин и Ничушкин, которые ранее были хороши как чистые чекеры, но не более?

— Чистые чекеры тоже нужны, вопрос, в каком количестве и в каких пропорциях. Андронов – большой боец! Вы вспомните, как он играл на чемпионате мира в Кёльне. Сергей нужен ЦСКА. Это дух команды, её стержневой игрок.



— Сколько продержится Игорь Никитин?

— Я думаю, что запас мастерства всё-таки позволит ЦСКА держаться в двойке, а в худшем случае в тройке конференции. Если «армейцы» не будут болтаться в середине таблицы, Никитина не уволят. Я практически уверен, что ему дадут доработать до конца сезона. Если бы 56 матчей ЦСКА играл против СКА, то Никитина могли бы убрать и в октябре, и в сентябре. Но к счастью или к сожалению, москвичей ждут игры с «Югрой», «Северсталью» и «Сибирью». Эти полтора-два состава, что есть сейчас в ЦСКА, будут набирать очки с любым тренером.

Если бы 56 матчей ЦСКА играл против СКА, то Никитина могли бы убрать и в октябре, и в сентябре.

— Как вы считаете, кто вне СКА и ЦСКА помимо Мозякина поедет на Олимпиаду?

— Хороший вопрос. Из «Салавата Юлаева» и «Авангарда» я не вижу реальных кандидатов. Из «Локомотива» в Корею может поехать Илья Любушкин. Из «Ак Барса» Андрей Марков как суперопытный защитник и Владимир Ткачёв как один из сильнейших русских центров КХЛ.