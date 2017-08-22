«Спартак» — в плей-офф, «Динамо» М — мимо? Эксперты – о раскладах на Западе

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и олимпийский чемпион Александр Пашков.

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— Сможет ли «Локомотив» вмешаться в борьбу за первое место на Западе?



Бадюков: Ярославцы показали, что могут играть с «армейцами». В межсезонье «Локомотив» выиграл два турнира, причём у очень серьёзных соперников — у «Динамо» и «Ак Барса». Алексей Кудашов стал более опытным тренером, плюс легионеры остались в команде. Ушедший Гавриков выполнял огромный объём работы, но остались Рафиков, Любушкин. Плюс два иностранных защитников Накладал и Кронвалль, так что спецбригада не поменялась.

Кожевников: Маловероятно. Всё-таки по набору игроков ЦСКА и СКА — сильнейшие команды. Конечно, ярославцы будут рядышком, но по стабильности, длине «скамейки» им не составить конкуренции СКА и ЦСКА. Эти две команды на голову превосходят всех.

Кожевников: Конечно, ярославцы будут рядышком, но по стабильности, длине «скамейки» им не составить конкуренции СКА и ЦСКА.

Гомоляко: «Локомотив» — очень хорошая команда, которая в прошлом году показала, что готова просто отлично. Думаю, ярославцы должны составить конкуренцию «армейцам». Несмотря на то что «Локомотив» — самая молодая команда в лиге, не скажу, что ребята там неопытные. Они вместе уже давно играют, матчи на вылет для них не в новинку. А вот что касается ЦСКА, то там ситуация противоположная. Новички вроде опытные, сильные, но теперь тренеру нужно из них сделать команду. В первом матче мы увидели, что СКА более сыгранная команда, у ЦСКА же ещё пока этого нет, так что повременил бы кубок Гагарина вручать московским «армейцам».



Пашков: Думаю, что нет. Команде не хватает мощи в игре из-за подбора игроков. Длинная «скамейка» очень важна, ведь посмотрите, как усилились СКА и ЦСКА. Ярославль, конечно, может с ними бороться, но если говорить о конечном результате, то вряд ли команде Кудашова по силам превзойти «армейцев».

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

— Какова вероятность того, что московское «Динамо» может не попасть в плей-офф, учитывая, что подготовка клуба к сезону получилась скомканной?



Бадюков: Думаю, «Динамо» на равных будет играть со «Спартаком», всё будет зависеть, как дальше на трансферном рынке поведут себя бело-голубые — подпишут ли Терещенко или нет, будут ли ещё приобретения. Вообще, на Западе средний класс команд уравнялся, можем такой же игры ждать и от «Йокерита», и от «Торпедо».

Кожевников: Посмотрим, как сезон начнут, но динамовцы неплохо выглядели на Кубке мэра Москвы. Насколько хватит стабильности по ходу регулярного чемпионата — большой вопрос. Бело-голубые вполне могут и не попасть в плей-офф, глубина состава не такая большая.



Гомоляко: Ничего страшного в произошедшей ситуации не вижу, все хоккеисты в команде собрались опытные, тренер Владимир Воробьёв сам играл на хорошем уровне и работал помощником в клубе. Думаю, он понимает, что происходит. Так что маловероятно, что «Динамо» не попадёт в плей-офф.

Пашков: Трудно говорить о возможностях состава, который набрал Центральный совет общества «Динамо».

Пашков: Трудно говорить о возможностях состава, который набрал Центральный совет общества «Динамо». По существу, это команда-новобранец КХЛ. Предварительные результаты не внушают оптимизма. Думаю, что говорить о том, что будет по итогам «регулярки», пока ещё рано.

— Кто из команд, не попавших в плей-офф в прошлом сезоне, сможет стать участником розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне?



Бадюков: Считаю, что «Слован» в состоянии биться в этом сезоне за плей-офф. У Ржиги больше не будет таких провальных отрезков, как было в прошлом году. Думаю, что из прошлогодних аутсайдеров «Слован» и «Спартак» — наиболее явные претенденты на восьмёрку в этом сезоне.



Кожевников: Естественно «Спартак»! Результативность у красно-белых была и в прошлом сезоне, но в этом году команда усилилась. Будем надеяться, что Хохлачёв себя проявит. Рижское «Динамо» практически не поменялось, тренер только сменился. Может быть, Озолиньш и станет усилением рижан. «Слован» постарается пробиться в плей-офф, но мало вероятно.



Гомоляко: Трудно сказать, ведь на Западе есть четыре-пять клубов, которые точно будут в первой восьмёрке, остальные команды примерно равны по силе. И «Северсталь» немножко усилилась летом, и «Слован» взял хоккеистов, и рижское «Динамо» неплохо выглядело на предсезонных турнирах. «Спартак» вроде бы хороший хоккей показывал летом. Все будут биться за плей-офф, и всё будет решаться в самом конце «регулярки».

Гомоляко: И «Северсталь» немножко усилилась летом, и «Слован» взял хоккеистов, и рижское «Динамо» неплохо выглядело на предсезонных турнирах.

Пашков: Я думаю, что будут попытки прошлогодних аутсайдеров взобраться выше, иначе чемпионат КХЛ теряет свой смысл. У «Спартака» шансов больше, чем у других клубов. У красно-белых новый тренер, и команда с каждым годом прибавляет в качестве состава и мастерстве игроков. У «Спартака» определённо есть шанс опередить конкурентов.