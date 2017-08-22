Прогноз на сезон КХЛ. Восток. «Магнитка» рухнет, но попадёт в плей-офф

Если на Западе в предстоящем сезоне практически нет интриги в борьбе за первые два места, которые заранее поделили между собой СКА и ЦСКА, то в Восточной конференции интрига на загляденье. Мы рискнули заглянуть в будущее и подсмотреть, как будет выглядеть турнирная таблица Востока по итогам регулярного первенства.

Прогноз на сезон КХЛ. Запад. «Локомотив» составит конкуренцию СКА и ЦСКА «Локомотив» обгонит СКА по очкам, а «Спартак» снова не попадёт в плей-офф.

14-е место. «Лада»

Пока в лиге был новокузнецкий «Металлург», все остальные команды, обитающие на дне турнирной таблицы, могли быть спокойны: статус главных неудачников принадлежит не им. Теперь, когда столь безнадёжного аутсайдера на Востоке больше нет, кому-то придётся занять его место. Главный претендент на эту незавидную роль — «Лада». С теми ресурсами, что есть в распоряжении Артиса Аболса, латвийскому специалисту будет крайне трудно подняться с 14-го места, на котором волжане финишировали в прошлом сезоне.

Теперь, когда столь безнадёжного аутсайдера, как «Кузня», на Востоке больше нет, кому-то придётся занять её место.

13-е место. «Амур»

«Амур», как и «Лада» с «Югрой», входит в тройку команд, которые согласно рейтингу КХЛ имеют наибольшие шансы покинуть лигу по итогам сезона. Хабаровчане и раньше активно работали с болельщиками, до отказа заполняли «Платинум Арену», а вот со спортивными результатами всё обстоит не столь радужно. Если на Дальнем Востоке всерьёз рассчитывают на Александра Фролова как на мессию, у нас для руководства «тигров» есть плохие новости. Других заметных приобретений «Амур» за межсезонье не совершил, а что выгодно отличает хабаровчан от той же «Лады», так это наличие такого вратаря, как Юха Метсола.

12-е место. «Югра»

Последний раз «Югра» играла в плей-офф в сезоне-2011/12, а прошлый сезон закончила на 13-м месте в конференции, толком даже не обозначив борьбу за место под солнцем. Приглашение Игоря Захаркина на пост главного тренера и снятие совершенно бессмысленного внутреннего моратория на легионеров должно было изменить ситуацию. Благодаря знаниям и опыту Захаркина «мамонты» наверняка поднимутся на одну-две позиции, но хватит ли этого, чтобы ворваться в восьмёрку? Положа руку на сердце, не верится, что группа ветеранов и легионеры не самой высокой пробы способны справиться с этой задачей.

11-е место. «Барыс»

На протяжении всей своей истории «Барыс» выезжал за счёт ударного первого звена. Поначалу это было трио Глазачев – Штумпел – Спиридонов. Затем в качестве спасителей казахстанского хоккея выступали Боченски – Новотны – Кашпар. Последние же шесть лет «Барыс» вело за собой звено североамериканцев. Однако решение Брендона Боченски повесить коньки на гвоздь, а Дастина Бойда перейти в «Динамо» оставило астанинцев без точки опоры. Пока не видно, чтобы кто-то из новичков команды или старожилов составил бы с Найджелом Доусом такое же опасное сочетание. А без него у «Барыса», страдающего из-за низкого уровня доморощенных хоккеистов, нет шансов на плей-офф.

10-е место. «Нефтехимик»

В кои-то веки команда из Нижнекамска заставляет говорить о себе. «Нефтехимик» шумит этим летом по всем фронтам: здесь вам и ребрендинг, в результате которого подопечные Андрея Назарова стали «волками», и две победы на предсезонных турнирах. Для провинциальной команды, которая всегда была в тени старшего брата из Казани, это уже прорыв. Но пойдут ли нижнекамцы дальше? Есть подозрение, что образ быстрой и агрессивной команды «Нефтехимик» получил благодаря лёгкой предсезонке. Назаров делает ставку на ударное начало чемпионата, но далеко не факт, что такой подход принесёт успех на длинной дистанции.

9-е место. «Адмирал»

«Адмирал» – редкая команда с Востока, которая по сравнению с прошлым сезоном почти не изменилась. Дальневосточники подверглись косметическому ремонту. Стали ли они сильнее? Надежда «моряков» на то, что молодые игроки, коих под рукой у Александра Андриевского достаточно, продолжат прогрессировать и выйдут на новый уровень. Да только конкуренты не дремлют. На козыри «моряков» в виде стабильности они отвечают серьёзными приобретениями. Если в прошлом сезоне команда из Владивостока оказалась на волоске от вылета из зоны плей-офф, то теперь может оказаться по ту сторону восьмёрки.

8-е место. «Сибирь»

Как после всех потерь, что понесла «Сибирь» в межсезонье, можно прогнозировать попадание в плей-офф? На первый взгляд, уход Шалунова, Шумакова и Окулова в ЦСКА должен был поставить крест на перспективах новосибирцев. Однако если разобраться, то прошлогодние проблемы «Сибири» крылись в небывалой эпидемии травм и напряжённой атмосфере внутри коллектива. За лето сибиряки залечили все болячки, сменили тренера и постарались заменить лидеров новой порцией перспективной молодёжи. Возвращения в ряды ведущих команд Востока ждать наивно, а вот запрыгнуть в плей-офф подопечным Павла Зубова вполне по силам.

7-е место. «Автомобилист»

Команда из Екатеринбурга – главный претендент на то, чтобы совершить прорыв в зону плей-офф. «Автомобилист» и в прошлом сезоне боролся за место в восьмёрке, но за лето нарастил финансовую мускулатуру и пополнился рядом опытных игроков. Владимир Крикунов, который признался, что предстоящий сезон станет для него последним в тренерской карьере, теперь готовит команду самостоятельно и не сможет спихнуть неудачи на предшественника. Исходя из подбора игроков, уральцы обязаны быть в плей-офф, но как хоккеисты примут модель управления Крикунова, а главное – перенесут его нагрузки, не возьмётся предсказать никто.

Команда из Екатеринбурга – главный претендент на то, чтобы совершить прорыв в зону плей-офф.

6-е место. «Куньлунь»

Китайская команда – одна из загадок предстоящего сезона. Владимиру Юрзинову-младшему с первой попытки удалось вывести «Куньлунь» в плей-офф. Майк Кинэн, придя на его место, сломал всё до основания и построил команду заново. Говорить о какой-то преемственности не приходится, но состав у Железного Майка выглядит мощнее, чем у его предшественника. Два десятка крепких канадцев позволяют без слёз и сожалений расставаться ещё до начала сезона с таким снайпером, как Рикард Йюнге. Открытым остаётся лишь один вопрос: насколько сам Кинэн настроен на серьёзную работу? Или же он приехал в Китай на оплачиваемую пенсию?

5-е место. «Металлург»

Рассуждения о том, что после всех потерь в межсезонье «Магнитка» будет бороться за выход в плей-офф, кажутся чрезмерным сгущением красок. Магнитогорцы по-прежнему обладают лучшим игроком в КХЛ, чуть ли не сильнейшей в лиге вратарской бригадой, да и Илья Воробьёв по праву входит в тренерскую элиту. Тем не менее откат «сталеваров» на несколько позиций неизбежен. Когда за одно лето команда вынуждена расстаться с игроком первого звена и тремя ключевыми защитниками, турбулентность неизбежна. О том, насколько серьёзно «Металлург» просел в мастерстве, наглядно говорит приглашение на просмотр Игоря Григоренко.

Рассуждения о том, что после всех потерь в межсезонье «Магнитка» будет бороться за выход в плей-офф, кажутся чрезмерным сгущением красок.

4-е место. «Трактор»

В Челябинске успели отвыкнуть от того, что «Трактор» располагается в таблице выше «Магнитки». А ведь такая иерархия в уральском хоккее была реальностью всего несколько лет назад, когда во главе команды из Танкограда стоял легендарный Валерий Белоусов. Теперь, когда челябинцами руководит Анвар Гатиятулин, у «Трактора» есть все шансы вновь стать главной командой области. Молодой специалист набрался опыта, его команда приобрела свой узнаваемый стиль, тогда как соседи из Магнитогорска, напротив, переживают не лучшие времена.

3-е место. «Авангард»

Даже в смутные для омского хоккея времена «Авангард» бронировал за собой как минимум второе место в конференции. Билет на вершину «ястребам» выдавали незадачливые конкуренты по дивизиону Чернышёва. Неужто Андрей Скабелка, имеющий в своём активе бронзу с «Сибирью», выступит хуже Евгения Корноухова и Петри Матикайнена? Занять место на вершине омичам помешает «Салават Юлаев», а вот выпасть из тройки «Авангард» может лишь при условии полного разлада между главным тренером, впервые принявшим топ-клуб, и своенравными лидерами команды.

2-е место. «Ак Барс»

Если бы Даниса Зарипова не поймали на допинге, главным фаворитом Востока по праву можно было считать «Ак Барс». Легенда казанского клуба должен был стать последним пазлом в мозаике Зинэтулы Билялетдинова. Классный легионер Антон Ландер, техничный Станислав Галиев и многоопытный Андрей Марков – это те, кто должен вывести «барсов» на новую ступень. Сомнения лишь в том, как прагматичный наставник казанцев будет использовать новичков, но на бумаге «Ак Барс» кажется командой почти без слабых мест. «Почти» потому что пост номер один на практически безальтернативной основе доверили Эмилю Гарипову. Насколько он этого шанса заслужил, настолько же это риск для команды, претендующей на кубок Гагарина.

1-е место. «Салават Юлаев»

Прошлогодней анархии, которая поставила под вопрос участие «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина, пришёл конец. Эркке Вестерлунду ещё понадобится какое-то время, чтобы окончательно привить уфимцам свою систему, но уже сейчас видно, что в команду из Башкирии пришёл порядок. «Салават» по-прежнему обладает таким незаурядным мастером, как Линус Умарк. Пришествие Бена Скривенса и Андрея Кареева должно решить больной вратарский вопрос. А уж работяг и силовиков, идеально подходящих под стиль Вестерлунда, в нынешнем созыве хватает. Баланс – вот сильная сторона юлаевцев. В Уфе вправе рассчитывать, что по итогам 10-го сезона КХЛ статус королей Востока перейдёт «Салавату Юлаеву».