Ударить ностальгией. «Сибирь» снова побеждает с Энлундом

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«Итак, мы начинаем!» — с этих слов в Новосибирске долгие годы начинался большой хоккей. Успело вырасти целое поколение, которое не представляло без этой фразы домашние матчи «Сибири». 10-й сезон КХЛ начался для новосибирцев без привычного ключа зажигания. Олег Иванов, которому и принадлежали эти слова, ушёл из жизни во время последнего чемпионата мира. Диктор, с чьим эмоциональным надрывом ассоциировались все успехи команды-золушки, значил для хоккейного Новосибирска намного больше, чем просто голос, объявляющий составы команд.

В прошлом сезоне Иванов отмечал 30 лет работы в хоккее. Этот юбилей стал для него последним. Всё лето в клубе искали нового диктора, но не искали замену Иванову. Потому что подобрать на эту роль человека, который также тонко чувствовал бы хоккей и настроение зрителей, было невозможно. Точно так же, как на комментаторской позиции невозможно заменить Сергея Гимаева. Ушедшему из жизни диктору фанаты посвятили баннер, на котором начертали его коронную фразу. Когда свет погас и началось предматчевое шоу, многие болельщики «Сибири» произнесли про себя: «Итак, мы начинаем!» — и вспомнили голос человека, который был частью истории всего новосибирского хоккея.



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В матче «Сибирь» — «Спартак» хватило дебютантов. Здесь вам и главные тренеры команд Павел Зубов и Вадим Епанчинцев. Тяжёлые минуты пережил и новый диктор, которые впервые встал к деревянному пульту в присутствии переполненного стадиона. Алексею, работающему на местном радио, не уйти от сравнений, но с дебютом он справился достойно. Но всё же самый необычный дебютант этого вечера – это Сергей Громов. Игрок, чью фамилию до этого вечера не знали даже самые дотошные специалисты, первым вышел на представление составов, облачившись в свитер с первым номером. Громов оказался… третьим вратарём в составе «Сибири» вместе Александром Салаком и Алексеем Красиковым. Как такое вообще возможно?

Всё лето в Новосибирске проходил уникальный проект. Реалити-шоу «Хочу в «Сибирь!» собрал любителей со всей страны. В столице Сибири приехали кандидаты из Москвы, Перми и Ярославля. Спустя несколько этапов отбора и драматичных отчислений в финале осталась дюжина хоккеистов, мечтающих примерить свитер со снежинкой. Победителем стал парень из Ярославля, который приехал в чужой город почти без денег, жил в хостеле, но при этом оставлял всего себя на тренировках, чем и покорил сначала жюри, а потом и зрителей, голосовавших при помощи смс. Наградой 26-летнему Громов стал настоящий контракт с «Сибирью» и возможность сыграть в первом матче сезона. Правда, его участие ограничилось выходом на гимн и участием в раскатке, а всю игру необычный новичок просидел на лавке хозяев.

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За межсезонье «Сибирь» понесла чудовищные потери. Новосибирск покинула сладкая парочка Шумаков – Шалунов, а болезненнее всего фанаты восприняли уход в ЦСКА местного воспитанника Константина Окулова. Когда в начале межсезонья сибиряк оказался в условном шестом звене «армейцев», активно поползли слухи о том, что он может вернуться в родной клуб. Статус лучшего снайпера межсезонья с семью шайбами оставили Окулова в ЦСКА, но не гарантировали ему даже места в составе на первый матч сезона. В «Сибирь» же вместо него отправился Вячеслав Основин.

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В Новосибирске не дождались Окулова, зато испытали сильнейший приступ ностальгии по поводу возвращения другого игрока. Больше двух лет прошло с момента, когда Йонас Энлунд последний раз надевал форму «Сибири». За это время финн, до сих пор являющийся лучшим бомбардиром новосибирцев в КХЛ, сменил четыре клуба, но нигде так и не стал своим. Его мучали травмы, порой совершенно нелепые, а этим летом Йонас остался без работы. Он приехал на сбор «Сибири» в Финляндию и попросился «домой», как он сам называет Новосибирск. На игру со «Спартаком» блудный финн вышел в первом звене со Степаном Санниковым, а заскучавшие по своему белокурому легионеру болельщики встретили его даже громче, как капитана.



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По обе стороны баррикад хватало игроков, для которых этот матч – особенный. Игорь Левицкий, вышедший в первом звене «Сибири», прошлый сезон начинал в составе «Спартака». У москвичей нашлось место в составе экс-новосибирцам Виктору Боброву и Игорю Мирнову, а вот Никита Беспалов, который в своё время не смог выбраться из-за спины Александра Салака, всю игру провёл на скамейке запасных. Что, впрочем, не помешало ему после финальной сирены устроить реверанс местным болельщикам. Но особняком всё же стояла история чешского вратаря «Сибири».

Чуть меньше года тому назад, а точнее, 15 октября 2016 года, Салак получил травму, которая поставила крест на сезоне сначала для него самого, а как выяснилось позднее – и для команды. Причём разрыв крестообразных связок он получил не после какого-то жёсткого столкновения, а в результате несчастного случая: конёк попал в трещину на льду «Лужников». Соперником «Сибири» в том матче был как раз «Спартак». Остаётся только догадываться, с какими чувствами гиперэмоциональный Салак выходил на лёд, снова увидев красно-белый ромбик.



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Перед новым сезоном старенький ЛДС «Сибирь» как могли привели в порядок. Установили новое освещение, всё что можно завесили баннерами с клубной символикой, а под своды арены даже подвесили импровизированный куб. Летом в Новосибирске свой турнир по MMA проводила организация «Fight Nights», которая первой и установило под потолок четыре огромные плазмы, сделав из них подобие и видеокуба. Руководство «Сибири» решило повторить этот трюк, но только на первый матч сезона, больно уж дорого обходится аренда такого оборудования. Многое изменилось не только внутри, но и снаружи стадиона. Утром перед матчем на улице установили лавку, усадив на неё скульптуру хоккеиста. С кого ваяли персонажа в шлеме, с клюшкой и эмблемой «Сибири», опознать с ходу не получилось, что не помешало его облепить фанатам.

Скульптуру хоккеиста, сидящего на лавке, вполне можно было назвать памятником запасному. Кто же из игроков «Сибири» и «Спартака» остался вне заявки на первый матч сезона? Вадим Епанчинцев не поставил в состав Станислава Чистова. Главный тренер москвичей уже выражал недовольство именитым форвардом, но мало кто мог предположить, что он не найдёт ему места даже в четвёртом звене. Павел Зубов, в свою очередь, достаточно неожиданно отправил на трибуну Фёдора Белякова. Защитник, прошлом сезоне ставший лидером по блокированным броскам во всей лиге, влюбил в себя болельщиков «Сибири». Однако у нового главного тренера его самоотверженная манера игры пока не востребована.



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Первый период нового сезона команды провели, находясь в разведке. Скорости для «летнего» хоккея были приличные, а вот брака – выше крыши. «Спартак» больше выжидал, что неудивительно, когда вы играете в Новосибирске. А вот подопечным Зубова, которые летом перенесли тяжелейшие нагрузки, словно не хватало резкости. Той самой «Сибири», которая разжималась пружиной и при любой возможности убегала в контратаку, пока не видно. Ну а все ключевые события в игре уместились, по сути, в полторы минуты на старте второго периода. Три шайбы за 93 секунды – это не шутки.

Провалившись в обороне, москвичи открыли коридор к воротам для Сергея Конькова. 35-летний новичок «Сибири», который хоть и не носит капитанской нашивки, быстро стал одним из «хозяев» раздевалки. И именно ему было суждено стать автором первой шайбы новосибирцев в новом сезоне. Прошло чуть больше минуты и вторую шайбу забросил Андрей Сигарёв. На мемориале Ромазана он подвёргся критике от главного тренера, Зубов убирал форварда из состава и даже разбил связку Закриссон – Бергстрём, но на первый официальный матч выставил звено, которое наигрывал с начала межсезонье. Доверие наставника Сигарёв оправдал сполна, став автором победной шайбы.



Впрочем, успех в стартовом матче сезона вполне мог уплыть из рук сибиряков. В следующей же смене после шайбы Сигарёва оборона «Сибири» проспала Вячеслава Лещенко, а тому только этого и надо было, чтобы вогнать снаряд под перекладину. После такого размена ударами хозяева временно впали в состояние грогги, да так, что Зубову не оставалось ничего, кроме как брать тайм-аут. «Спартак» и после паузы продолжил возить новосибирцев. В эти минуты сибиряков выручил предельно заряженный Салак. Его 33 сейва – чуть ли не самый весомый вклад в итоговую победу. Ну а точку ближе к концовке поставил капитан Санников, помог которому, конечно же, Энлунд. Это был настоящий вечер ностальгии по-новосибирски.