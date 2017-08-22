КХЛ во всей красе. Чудо-гол Пьянова и зубодробительный хит Махановского

«Спартак» не впечатляет уже на старте

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев оставил вне заявки на матч с «Сибирью» опытного нападающего Станислава Чистова, который давно далёк от идеальной формы. Зато в стартовом составе появился воспитанник клуба Александр Хохлачёв, перешедший к москвичам из СКА. Но ничего толкового, кроме суеты, Хохлачёв не показал. И это при том, что он получил больше всего игрового времени, откатавшись 23 смены. Гости перебросали соперника, но у «Сибири» здорово сыграл Александр Салак, пропустивший всего единожды. Голов Конькова, Сигарёва и Санникова хватило хозяевам для того, чтобы набрать три очка. Однако Павел Зубов остался недоволен тем, как его команда стала играть после пропущенной шайбы от Лещенко. «Какая-то зараза сидит с прошлого года. Даже предлагал СЭС вызвать», — отметил Зубов.

Ударить ностальгией. «Сибирь» снова побеждает с Энлундом Возвращение Салака и Энлунда помогло «Сибири» обыграть «Спартак» в первом матче сезона.

Эверберг и Пьянов шокировали Ригу

Во время предсезонки шведским легионерам «Авангарда» доставалось немало критики за их не слишком высокую результативность. Но не успел начаться регулярный чемпионат, как форвард Деннис Эверберг с ходу оформил дубль. Всё самое интересное в этом матче началось с концовки второго — начала третьего периода. Коллективу Андрея Скабелки даже пришлось отыгрываться, но это омичей не смутило. Здорово сыграл и Доминик Фурх, отразивший 31 бросок по своим воротам. Ну и нельзя не отметить потрясающий гол от Валентина Пьянова - прямо с точки вбрасывания, в верхний угол ворот Питерса. Исполнено потрясающе, местная публика была в восторге. «Я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо», — отметил после игры нападающий рижского «Динамо» Дэнни Кристо. Не обошлось и без травм: Микелис Редлихс сломал челюсть после броска Александра Осипова.

Вестерлунд взялся за дело

Эркка Вестерлунд одержал первую победу в регулярном чемпионате КХЛ в роли главного тренера «Салавата Юлаева». Со счётом 3:1 обыгран крепкий «Адмирал», который никому не даст спуску и будет биться в каждой встрече до последнего. Такова философия клуба из Владивостока. Об этом говорят и 36 бросков в створ ворот Бена Скривенса – гости атаковали больше юлаевцев. Но сказались мастерство клуба из столицы Башкортостана и тренерская мысль Вестерлунда. На быстрый гол Горшкова результативными атаками ответили Коротков и Солодухин, а Ларсен в концовке третьего периода реализовал большинство. Матч омрачило удаление Махановского за атаку в область головы и шеи. Досталось Петрищеву. «Что касается удаления — у нас молодой игрок, играет фактически первый сезон. Хотел применить силовой приём, получилась оплошность», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. Что ж, спишем эпизод на неопытность Павла. Но в будущем нужно вести себя аккуратнее.

Захаркин реанимировал «Югру»

При Игоре Захаркине «Югра» стала выглядеть как-то более живо, медийно, интересно. Команду из Ханты-Мансийска будто реанимировали. Матч с «Северсталью» начался для югорчан тяжело: уже на первой минуте счёт открыл Дмитрий Кагарлицкий. Форвард продемонстрировал индивидуальное мастерство, объехал ворота и затолкал шайбу в ближний угол. Проскуряков оказался отыгран, толком не поняв, что произошло. Но главным героем встречи главной звезде «сталеваров» стать не удалось. Форвард «Югры» Антон Королёв сперва реализовал большинство, а затем и завершил решающую атаку хозяев в овертайме, огорчив Юлиуса Гудачека. Справедливости ради отметим, что «Югра» выглядела интереснее, бросала чаще и победила абсолютно заслуженно.

Назаров продолжает победную поступь

По-прежнему здорово выглядит «Нефтехимик». Команда Андрея Назарова выиграла два предсезонных турнира, продемонстрировала хорошую физическую подготовку и доказала, что в даже в столь обновлённом составе будет претендовать как минимум на выход в плей-офф. Назаров выстроил мощный и боеспособный коллектив, да и вратарская бригада солидная. Именно голкипер нижнекамцев Илья Ежов первым в новом сезоне отыграл на ноль, отразив все 27 бросков в исполнении хоккеистов «Амура». Голами же у нижнекамцев отметились Павел Порядин и капитан Олег Пиганович, реализовавший численное преимущество в начале третьего периода. Теперь в Татарстан переезжает другой клуб с Дальнего Востока – «Адмирал».

Серьёзные проблемы «Сочи»

Проблемы «леопардов» были заметны ещё во время предсезонных турниров, когда команда Сергея Зубова почти ничего не демонстрировала в атаке. Откровенно говоря, кроме легионеров тащить сочинцев некому, да и к ним есть вопросы. Но в матче с «Куньлунем» иностранцы сделали всё, что могли. Гарбутт и Уэллман по разу огорчили китайский клуб, однако для победы этого оказалось недостаточно. У «драконов» дубль в активе финского форварда Матиаса Мюттюнена. После второй шайбы нападающего гостей Зубов не выдержал и заменил Барулина на Шикина. Дмитрий не пропустил, но толку от этого никакого. Уверенный успех «Куньлуня». Отметим, что сегодня же было объявлено об увольнении Владимира Кречина с поста генерального менеджера китайской команды. По словам функционера, он не сработался с Майком Кинэном.