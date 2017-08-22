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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 22.08.2017
Текст: Павел Панышев
Фото: http://www.hawk.ru/

КХЛ во всей красе. Чудо-гол Пьянова и зубодробительный хит Махановского

Ригу повергли в шок и сломали челюсть Микелису Редлихсу, Петрищева били в голову, Назаров опять победил.
22 августа 2017, вторник. 23:15 Хоккей

«Спартак» не впечатляет уже на старте

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев оставил вне заявки на матч с «Сибирью» опытного нападающего Станислава Чистова, который давно далёк от идеальной формы. Зато в стартовом составе появился воспитанник клуба Александр Хохлачёв, перешедший к москвичам из СКА. Но ничего толкового, кроме суеты, Хохлачёв не показал. И это при том, что он получил больше всего игрового времени, откатавшись 23 смены. Гости перебросали соперника, но у «Сибири» здорово сыграл Александр Салак, пропустивший всего единожды. Голов Конькова, Сигарёва и Санникова хватило хозяевам для того, чтобы набрать три очка. Однако Павел Зубов остался недоволен тем, как его команда стала играть после пропущенной шайбы от Лещенко. «Какая-то зараза сидит с прошлого года. Даже предлагал СЭС вызвать», — отметил Зубов.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 1 0:0, 2:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Коньков – 21:18 (5x5), 2:0 – Сигарёв (Бергстрём, Закриссон) – 22:37 (5x5), 2:1 – Лещенко (Стоа, Хохлачёв) – 22:51 (5x5), 3:1 – Санников (Энлунд) – 56:46 (5x5)
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Эверберг и Пьянов шокировали Ригу

Во время предсезонки шведским легионерам «Авангарда» доставалось немало критики за их не слишком высокую результативность. Но не успел начаться регулярный чемпионат, как форвард Деннис Эверберг с ходу оформил дубль. Всё самое интересное в этом матче началось с концовки второго — начала третьего периода. Коллективу Андрея Скабелки даже пришлось отыгрываться, но это омичей не смутило. Здорово сыграл и Доминик Фурх, отразивший 31 бросок по своим воротам. Ну и нельзя не отметить потрясающий гол от Валентина Пьянова - прямо с точки вбрасывания, в верхний угол ворот Питерса. Исполнено потрясающе, местная публика была в восторге. «Я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо», — отметил после игры нападающий рижского «Динамо» Дэнни Кристо. Не обошлось и без травм: Микелис Редлихс сломал челюсть после броска Александра Осипова.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 1 0:0, 0:1, 3:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Индрашис (Гальярди, Кристо) – 38:40 (5x3), 1:1 – Эверберг (Густафссон, Сундстрём) – 44:52 (5x4), 2:1 – Пьянов – 45:55 (5x5), 3:1 – Эверберг (Галимов) – 46:43 (5x5)

Вестерлунд взялся за дело

Эркка Вестерлунд одержал первую победу в регулярном чемпионате КХЛ в роли главного тренера «Салавата Юлаева». Со счётом 3:1 обыгран крепкий «Адмирал», который никому не даст спуску и будет биться в каждой встрече до последнего. Такова философия клуба из Владивостока. Об этом говорят и 36 бросков в створ ворот Бена Скривенса – гости атаковали больше юлаевцев. Но сказались мастерство клуба из столицы Башкортостана и тренерская мысль Вестерлунда. На быстрый гол Горшкова результативными атаками ответили Коротков и Солодухин, а Ларсен в концовке третьего периода реализовал большинство. Матч омрачило удаление Махановского за атаку в область головы и шеи. Досталось Петрищеву. «Что касается удаления — у нас молодой игрок, играет фактически первый сезон. Хотел применить силовой приём, получилась оплошность», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. Что ж, спишем эпизод на неопытность Павла. Но в будущем нужно вести себя аккуратнее.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Горшков (Саюстов, Краснослободцев) – 04:11 (5x5), 1:1 – Коротков (Майоров) – 28:56 (5x5), 2:1 – Солодухин – 45:47 (5x5), 3:1 – Ларсен (Арзамасцев) – 55:16 (5x4)

Захаркин реанимировал «Югру»

При Игоре Захаркине «Югра» стала выглядеть как-то более живо, медийно, интересно. Команду из Ханты-Мансийска будто реанимировали. Матч с «Северсталью» начался для югорчан тяжело: уже на первой минуте счёт открыл Дмитрий Кагарлицкий. Форвард продемонстрировал индивидуальное мастерство, объехал ворота и затолкал шайбу в ближний угол. Проскуряков оказался отыгран, толком не поняв, что произошло. Но главным героем встречи главной звезде «сталеваров» стать не удалось. Форвард «Югры» Антон Королёв сперва реализовал большинство, а затем и завершил решающую атаку хозяев в овертайме, огорчив Юлиуса Гудачека. Справедливости ради отметим, что «Югра» выглядела интереснее, бросала чаще и победила абсолютно заслуженно.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 1 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Кагарлицкий (Стасенко, Бумагин) – 00:17 (5x5), 1:1 – Королёв (Курьянов, Валентенко) – 25:29 (5x4), 2:1 – Королёв (Савинайнен) – 60:12 (4x3)

Назаров продолжает победную поступь

По-прежнему здорово выглядит «Нефтехимик». Команда Андрея Назарова выиграла два предсезонных турнира, продемонстрировала хорошую физическую подготовку и доказала, что в даже в столь обновлённом составе будет претендовать как минимум на выход в плей-офф. Назаров выстроил мощный и боеспособный коллектив, да и вратарская бригада солидная. Именно голкипер нижнекамцев Илья Ежов первым в новом сезоне отыграл на ноль, отразив все 27 бросков в исполнении хоккеистов «Амура». Голами же у нижнекамцев отметились Павел Порядин и капитан Олег Пиганович, реализовавший численное преимущество в начале третьего периода. Теперь в Татарстан переезжает другой клуб с Дальнего Востока – «Адмирал».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Порядин (Авцин) – 22:25 (5x5), 2:0 – Пиганович (Сергеев, Секстон) – 41:56 (5x4)

Серьёзные проблемы «Сочи»

Проблемы «леопардов» были заметны ещё во время предсезонных турниров, когда команда Сергея Зубова почти ничего не демонстрировала в атаке. Откровенно говоря, кроме легионеров тащить сочинцев некому, да и к ним есть вопросы. Но в матче с «Куньлунем» иностранцы сделали всё, что могли. Гарбутт и Уэллман по разу огорчили китайский клуб, однако для победы этого оказалось недостаточно. У «драконов» дубль в активе финского форварда Матиаса Мюттюнена. После второй шайбы нападающего гостей Зубов не выдержал и заменил Барулина на Шикина. Дмитрий не пропустил, но толку от этого никакого. Уверенный успех «Куньлуня». Отметим, что сегодня же было объявлено об увольнении Владимира Кречина с поста генерального менеджера китайской команды. По словам функционера, он не сработался с Майком Кинэном.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 4 0:1, 1:2, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Ип (Кейн, Кинрейд) – 05:06 (5x4), 1:1 – Гарбутт – 29:46 (4x5), 1:2 – Мюттюнен – 33:37 (4x5), 1:3 – Чипчура – 36:29 (5x5), 1:4 – Мюттюнен (Сквайрз, Макаров) – 44:17 (5x5), 2:4 – Уэллман (Хохлов, Лапенков) – 55:38 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23 августа 2017, среда
00:53 Вяч. Ушенин: «Амур» вышел агрессивно настроенным и из-за этого нахватал удалений
00:40 Оленин: ИИХФ будет изучать работу судей на матчах, лучшие попадут на Олимпиаду
00:16 Бурк: я связался с Игинлой и Доаном по вопросу их участия в Олимпиаде
22 августа 2017, вторник
23:48 Горшков: у «Адмирала» многое получалось, были видны желание и настрой
23:43 Черри: Овечкин ничего не показывал на ОИ, вряд ли в сборной хотят его видеть
23:14 Кинэн: игроки «Куньлуня» с китайскими корнями внесли вклад в победу над «Сочи»
23:12 С. Зубов: ожидали лучшей игры от некоторых ведущих игроков ХК «Сочи»
22:56 Мартемьянов: уму непостижимо, как «Амур» мог бы выиграть, набрав столько штрафов
22:47 Назаров: серьёзно готовились к матчу, надо отдать должное «Амуру»
22:36 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:18 Королёв: в первом матче «Югра» хотела задать нужный тон сезону
22:03 Кагарлицкий: если «Северсталь» хочет попасть в плей-офф, надо прилично добавить
21:52 Кемппайнен: Умарк — невероятный распасовщик, но я ещё не привык к такой игре
21:49 «Куньлунь» взял верх над ХК «Сочи», Мюттюнен сделал дубль
21:33 «Сухарь» Ежова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Амуром»
21:27 Пьянов: центр «Динамо» встал на «точке» так, что мне удобно было сразу бросить
21:14 Гулявцев: у «Северстали» многое не получалось, но были самоотдача и старание
21:09 Захаркин: «Югра» преодолела пораженческий тренд, который нас преследовал
21:06 Коньков: эмоции и желание «Сибири» воплощались в том, что ловили на себя шайбы
21:04 Стали известны все четвертьфинальные пары молодёжного Кубка мира
20:47 Источник: «Калгари» может быть заинтересован в подписании контракта с Ягром
20:36 Андриевский: Махановский хотел применить силовой приём, получилась оплошность
20:33 Коротков: «Салават» перенервничал, эмоции сыграли с нами злую шутку
20:12 Вестерлунд: только четвёртое звено «Салавата» играло так, как мы хотим
20:10 Солодухин: первый период «Салават» провёл сумбурно, но потом вкатился
19:58 Молодёжный КМ: «Красная Армия» обыграла «Снежных Барсов», «Авто» — «Ригу»
19:58 Кречин — об увольнении из «Куньлуня»: мы не нашли взаимопонимания с Кинэном
19:42 Хохлачёв: не жалуюсь, что мало играл в СКА, у нас была команда мечты
19:40 Эверберг: может, я не такой мастеровитый, но на пятачке чувствую себя прекрасно
19:34 Энлунд: «Сибирь» — «голодная» команда, будет биться с любым соперником
19:33 «Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль
19:31 Сигарёв: понимание с Закриссоном и Бергстрёмом на хорошем уровне
19:29 Кристо: я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо»
19:17 «Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»
19:11 Скабелка: игроки «Авангарда» правильно отреагировали на второй период
19:10 Салак: два периода я не очень хорошо себя чувствовал. Сильно нервничал
19:07 Озолиньш: «Динамо» сыграло недостаточно чётко в третьем периоде
19:06 П. Зубов: какая-то зараза сидит с прошлого года. Даже предлагал СЭС вызвать
19:03 Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс сломал челюсть после броска Осипова
18:54 Епанчинцев: Чистов может сыграть в одном из ближайших матчей
18:53 ХК «Сочи» и «Куньлунь» определились с составами на матч
18:31 Дубль Эверберга помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»
18:09 Андрей Марков и Фёдор Малыхин будут ассистентами капитана «Ак Барса»
18:03 Гол Лещенко не спас «Спартак» от поражения в матче с «Сибирью»
17:45 «Нефтехимик» и «Амур» назвали составы на матч в Нижнекамске
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