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Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 23 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Кудашов снова выиграет у ЦСКА? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Очень разные ожидания авторов. Нет вопросов только по СКА.
23 августа 2017, среда. 08:00 Хоккей

ЦСКА, называемый многими главным фаворитом сезона, проиграл одноклубникам из Санкт-Петербурга во встрече за кубок открытия. Реабилитируются ли в игре с «Локомотивом» подопечные Игоря Никитина? Мнениями об этом и других матчах очередного игрового дня поделились руководитель отдела «Хоккей» Александр Рожков и наш обозреватель Павел Панышев.

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«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист»

П.П.: Интересная пара, соперники уже не первый сезон противоборствуют друг с другом. Она достаточно принципиальная. Интрига матча — сыграет ли Игорь Григоренко, который находится в «Магнитке» на просмотровом контракте, в какой форме он сейчас. «Металлург» сам по себе очень сильно перестроился. По сути, это новая команда. Вся защитная линия обновилась, в нападении много новичков. То же самое можно сказать и про «Автомобилист» Крикунова, откуда Григоренко и перешёл в «Магнитку».

А.Р.: Мне кажется, Григоренко не сыграет. Слишком мало времени прошло. А победит «Автомобилист» в основное время. У него есть вратарь, крепкая оборона и желание доказать, что в этом сезоне готов показать хороший результат. Мне не понравилось, как «Магнитка» играла на предсезонке. Много проблем в атаке. Есть Коварж и Мозякин, но не думаю, что в августе они будут на пике формы.

Прогноз Панышева: победа «Металлурга» за пределами основного времени.

Прогноз Рожкова: победа «Автомобилиста» в основное время.

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«Лада» — «Трактор»

П.П.: Достаточно интересная игра. У «Лады» будет интересно понаблюдать за тем, в какой форме находится Никита Филатов. Прошлый сезон он провёл блестяще, реанимировал в Тольятти свою карьеру. Челябинск понравился в межсезонье. Команда неплохо сыграла на предсезонном турнире в Астане, Анвар Гатиятулин подстраивает её под себя. Появились новые сильные легионеры – канадец Брюле, североамериканский защитник Ник Бэйлен, который прекрасно играет в большинстве и на синей линии. В этой паре я бы поставил на «Трактор», который, скорее всего, победит в основное время.

А.Р.: Мне кажется, у «Лады» есть шансы. Она играет дома, а её состав в межсезонье укрепился. Конечно, нельзя делать выводы по одному турниру, но домашняя площадка может помочь тольяттинцам.

Прогноз Панышева: победа «Трактора» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Лады» за пределами основного времени.

«Динамо» (Минск) – «Йокерит»

П.П.: Я поставлю на «Йокерит», который считаю одним из фаворитов Западной конференции. Команда хорошо укрепилась, там много качественных игроков. Юкка Ялонен осваивается в роли главного тренера клуба, ведь он привык работать со сборной. Скорее всего, команда будет в районе четвёртого места на Западе. Минск же потерял много значимых хоккеистов ещё по ходу прошлого сезона. Сейчас вот ушёл Скривенс, а вместо него появился новый вратарь Энрот. Команду также покинул Костицын.

А.Р.: Думаю, что это самый непредсказуемый матч игрового дня. Обе команды летом играли не лучшим образом: «Йокерит» не впечатлил на турнире в Питере, Минск произвёл впечатление только в двух последних матчах с «Ак Барсом» в Риге. Верю в Энрота.

Прогноз Панышева: победа «Йокерита» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Динамо» в основное время.

«Локомотив» — ЦСКА

П.П.: Поставлю на ЦСКА, потому что второе поражение подряд не поймут прежде всего «армейские» ветераны и руководство клуба. Очень мощная команда собралась у Игоря Никитина. Если СКА дал ей бой и выиграл, то «Локомотив», я думаю, проиграет. Плюс интересно посмотреть за очередными дебютами. Константин Окулов, скорее всего, сыграет, судя по заявлениям Никитина после матча в Питере. Возможно, Марченко выйдет в защите. В общем, наверняка в составе «армейцев» по сравнению с первым матчем будут произведены замены. Ну а «Локомотив» давно известен. Всё те же легионеры в составе, всё та же молодёжь.

Александр Рожков: ЦСКА — пока что некая тайна, команда в поиске, а давление на неё уже идёт. Главная проблема «армейцев» – как справиться со всеми ожиданиями, которые на них свалились.

А.Р.: А я верю в «Локомотив» и в его стабильность. Кудашов хорошо знает свою команду, знает, как она должна играть, чтобы победить. У него, по сути, нет лишних игроков, в то время как у Никитина и так были большие вопросы по выбору игроков, а после поражения от СКА ему опять надо будет что-то менять. ЦСКА — это пока что некая тайна, команда в поиске, а давление на неё уже идёт. Главная проблема «армейцев» – как справиться со всеми ожиданиями, которые на них свалились. В Ярославле им будет очень тяжело выиграть.

Прогноз Панышева: победа ЦСКА в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Локомотива» в основное время.

«Это неуважение к труду Окулова». Итоги прямого эфира после игры СКА — ЦСКА
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей после матча СКА – ЦСКА.

СКА – «Слован»

П.П.: Полагаю, «Слован» будет одним из аутсайдеров Западной конференции. СКА, конечно, одним из лидеров. Скорее всего, «армейцы» выиграют свой дивизион. Интересен и визит Милоша Ржиги в гости к своей бывшей команде в Санкт-Петербург. Он очень эмоционален, так что не исключаю, что во время матча на тренерской лавке произойдёт что-нибудь интересное.

А.Р.: «Словану» никто не поможет в Питере. Должно случиться чудо для того, чтобы он взял хотя бы одно очко. Команда очень сильно обновилась и в межсезонье очень плохо сыграла с не самыми сильными клубами из Чехии. СКА, конечно, немного расслабится после победы над ЦСКА, но опыт, класс и новички, которым есть что доказывать.

Прогноз Панышева: победа СКА в основное время.

Прогноз Рожкова: победа СКА в основное время.

«Динамо» (Москва) – «Витязь»

П.П.: Совсем недавно команды играли друг с другом на Кубке мэра Москвы. Теперь у «Витязя» есть шанс взять реванш и выиграть свой первый матч «регулярки». Я бы поставил на «Динамо» — новая команда будет бороться за плей-офф, она окажется в районе седьмого-восьмого места. Хотя пока у бело-голубых много травмированных, не все ещё сыгрались друг с другом. В этом плане у коллектива Валерия Белова есть шанс зацепиться. Впрочем, у «Витязя» обновилась легионерская линия. Ушли игроки, которые в прошлом сезоне тащили команду, а из них остался только Роман Горак.

Павел Панышев: «Динамо» будет бороться за плей-офф, оно окажется в районе седьмого-восьмого места. Хотя у бело-голубых много травмированных, не все ещё сыгрались друг с другом.

А.Р.: Мне кажется, «Витязь» выглядит чуть-чуть постабильнее. У них есть грамотный тренер – Белов всё доказал в прошлом сезоне. В «Динамо» же пока не верится. Слишком много у них было проблем летом, чтобы команда могла гладко начать чемпионат. Соперник у них непростой. «Витязь» сейчас стабильнее.

Прогноз Панышева: победа «Динамо» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Витязя» в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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