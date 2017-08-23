13 игроков КХЛ с последним годом контракта

Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.

Воспитанник казанского хоккея перед этим сезоном оказался единственным опытным голкипером в системе родного клуба, и «Ак Барс» не боится идти в новый сезон с одним Гариповым. Эмиль вполне заслужил такое доверие: несколько сезонов подряд он упорно работал за спинами первых номеров казанского клуба, а выходя на лёд, доказывал, что ничуть не меньше достоин постоянного места в воротах «Ак Барса».

В прошлом сезоне Гарипов наконец стал основным голкипером казанцев, «съев» конкурента Станислава Галимова, и в Казани теперь просто нет другого вратаря уровня Эмиля.

Контракт Гарипова с «Ак Барсом» истекает весной 2018 года, и если казанцы хотят обеспечить себя на долгое время достаточно надёжным, опытным и ещё растущим в мастерстве вратарём, то пришло время положить на стол перед Эмилем новый контракт.

Богдан Киселевич, ЦСКА

Киселевич проводит четвёртый сезон в ЦСКА. За это время он превратился из простого надёжного игрока обороны в защитника, которого Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне ставил в пример, а Олег Знарок выпускал на лёд в решающие моменты матчей чемпионата мира. Киселевича отличает высокая надёжность, универсализм и умение эффективно выполнять большой объём работы на протяжении длительных отрезков. 20 минут в среднем за матч в клубе и сборной – говорят сами за себя. В ЦСКА пришло много новичков, но именно Киселевич, Андронов и Телегин являются стержневыми игроками команды, лидерами раздевалки. Последние двое, как и звёздные новички, имеют контракты до 2019-2020 г.



У Киселевича же остался последний год соглашения с ЦСКА, и Игорь Есмантович уже дал понять, что клуб постарается сохранить защитника. Любые предложения от других клубов КХЛ для своих ограниченно свободных агентов ЦСКА при желании перебьёт, но главная угроза для «армейцев» исходит из-за океана, где несколько клубов НХЛ после ЧМ-2017 всерьёз заинтересовались Киселевичем.

«Металлург» потерял в межсезонье значительную часть своего «золотого» актива, благодаря которому на Востоке у магнитогорцев не было конкурентов, но два самых драгоценных слитка по-прежнему остаются в закромах клуба. Коварж и Мозякин за четыре года совместной игры выработали близкое к идеальному взаимопонимание и организовали в ворота соперников «Металлурга» немыслимое количество голов, и вот наступил сезон, который может стать последним для хоккеистов в Магнитогорске.

В «Металлурге» открыто заявляют о необходимости перестройки, омоложении команды и поиске новых лидеров, и пока непонятно, насколько далеко могут зайти эти изменения. Ближайший сезон покажет, сможет ли Мозякин, которому в следующем марте стукнет 37 лет, забрасывать по 30 шайб за сезон без Даниса Зарипова и Криса Ли, а вот в привычной эффективности Коваржа вряд ли приходится сомневаться. Чеху всего 27 лет, и он ещё очень долго сможет выступать на высочайшем уровне.

Так что если сиюминутное продление Мозякина – вопрос спорный, то переподписание Коваржа прямо сейчас станет правильным и логичным шагом руководства «Металлурга». В конце концов, должен же кто-то передать постперестроечному составу «Магнитки» дух победителей и чемпионский опыт.

Если сиюминутное продление Мозякина вопрос спорный, то переподписание Коваржа прямо сейчас станет правильным и логичным шагом руководства «Металлурга».

Илья Самсонов, «Металлург» Мг

Одним из игроков, которые в ближайшем будущем составят костяк «Металлурга», может стать голкипер Илья Самсонов, который рано или поздно вытеснит Василия Кошечкина из ворот, хотя бы в силу своей молодости и огромного таланта.

Пока Илья всю карьеру проводит в родном Магниторске и к 20 годам добился немало успехов. Например, выиграл серебро и бронзу молодёжных чемпионатов мира в качестве основного вратаря сборной, да и вообще по своему году считается одним из самых талантливых голкиперов России.

В клубе у Самсонова дела также идут в гору, с каждым сезоном он получает всё больше игровой практики, и вряд ли соперники «Магнитки» облегчённо вздыхают, видя в воротах уральцев молодого голкипера.

Контракт Ильи с «Металлургом» заканчивается в конце этого чемпионата, и магнитогорцам уже сейчас стоит обеспечить Самсонова новым контрактом, а себя обезопасить от выгодных и назойливых предложений по поводу талантливого вратаря. Тем более что в НХЛ Самсонов пока не собирается, разумно рассуждая, что в задрафтовавшем его «Вашингтоне» при живом Холтби делать другому голкиперу с амбициями совершенно нечего.

Никита уже давно не считается молодым и перспективным форвардом, удержать которого в клубе без особых амбиций невероятно тяжело, но именно сейчас Филатов показывает лучший хоккей в карьере, и если он проведёт за «Ладу» ещё один такой сезон, то спрос на хоккеиста будет немаленьким.

Поэтому «Ладе» нужно уже сейчас подумать о новом предложении для Филатова, потому что летом, при условии что Никита не сбавит оборотов, тольяттинцам будет нереально оставить хоккеиста в своём составе. Новое же соглашение не только обеспечит «Ладу» забивным и прекрасно технически оснащенным форвардом, но и придаст Никите новый импульс, покажет ему, что в Тольятти на него действительно смотрят не только как на бомбардира, но и как на лидера команды, системообразующего игрока.

Весьма высока вероятность, что Филатов не будет долго думать над новым предложением от клуба, в котором ему не на словах, а на деле удалось перезапустить карьеру, ведь до «Лады» некогда шестой номер драфта НХЛ-2008 опустился до уровня ВХЛ.

Салак чувствует себя прекрасно, готов помочь «Сибири» вернуться в восьмёрку Востока, и лучшего времени для подписания нового контракта, чем сейчас, может уже и не представиться.

Павел Варфоломеев, «Югра»

Варфоломеев, пожалуй, главный хоккеист в составе «Югры», за которым нужно особенно пристально наблюдать в новом сезоне. Павел ещё в период выступления за «Мамонтов Югры» выделялся блестящей статистикой, а, например, в прошлом сезоне в двух матчах за «Рубин» в ВХЛ набрал 7 (3+4) очков.

Этот парень умеет забивать, и как раз такие люди способны спасти «Югру» от выхода из КХЛ, к которому ханты-мансийскую команду неумолимо подталкивает созданный рейтинг клубов лиги. На Варфоломеева наверняка уже заглядываются скауты многих команд, и вполне возможно, среди них есть «Металлург», ведь Павел родился в Магнитогорске и в будущем может стать важнейшей частью обновлённой «Магнитки».

Но пока Варфоломеев в «Югре», для него стартовал последний год по контракту в Ханты-Мансийске, и у руководства клуба осталось совсем немного времени, чтобы оставить в команде потенциальную звезду КХЛ ещё на несколько лет.

Лидер «Салавата Юлаева» и просто один из самых интересных легионеров КХЛ относится к числу хоккеистов, у которых заканчивается контракт по окончании этого сезона.

Умарк третий сезон проводит в Уфе, его всё устраивает, а о его универсальности говорит тот факт, что Линус одинаково хорошо принял систему как Игоря Захаркина, так и Эркки Вестерлунда, сумев в обеих командах стать ключевым игроком.

Нет сомнения, что за такого хоккеиста следующим летом развернётся нешуточная борьба, и если «Салават» планирует оставить шведа в составе, то этим вопросом нужно заниматься уже сейчас.

Никита Камалов, «Амур»

В Хабаровске в последнее время стало модно воспитываться хороших защитников: в прошлом году прогресс Артёма Зуба разглядел Олег Знарок, что немедленно сказалось на клубной прописке игрока обороны «Амура», а сейчас по стопам Зуба может пойти Никита Камалов. 21-летний уроженец Новокузнецка практически без проблем прошёл адаптацию ко взрослому хоккею, и в прошлом сезоне провёл половину «регулярки» в составе «Амура». Андрей Мартемьянов доверяет Камалову игровое время на льду, а защитник отвечает надёжной игрой и не тушуется идти в атаку, а в большинстве комфортно чувствует себя на синей линии.

Конечно, Камалов – будущее «Амура», и с ним уже нужно вести переговоры о новом контракте. Вот только всё тот же пример Зуба вряд ли обнадёживает хабаровчан, ведь он даёт понять, что даже подписанное соглашение не является гарантом того, что игрок отработает его до конца и не перейдёт в другой клуб. Потому что он в любой момент может быть обменян « в интересах сборной».

Потерю ещё двух талантливых хоккеистов ярославские болельщики могут и не простить.

Важность этого голкипера для новосибирцев трудно переоценить. Салак не просто отличный вратарь, способный держать команду в тонусе и давать ей шанс на победу в каждой игре. Чех теперь связывает в «Сибири» эпоху Андрея Скабелки, которая принесла немало радости в Новосибирск, с новой командой Павла Зубова, только строящейся и остро нуждающейся в харизматичных лидерах.

В прошлом сезоне Салак получил тяжёлую травму по ходу чемпионата, выбыл из строя надолго, и не мог помочь своей команде в борьбе за плей-офф. Но, даже оставаясь вне ледовой арены, Александр всегда находился рядом с «Сибирью», а летом стал единственным из звёзд новосибирцев, кто не сбежал с этого хоккейного корабля.

Теперь Салак чувствует себя прекрасно, готов помочь «Сибири» вернуться в восьмёрку Востока, и лучшего времени для подписания нового контракта, чем сейчас, может уже и не представиться.

«Авангард» в межсезонье практически заново собирал линию нападения, подыскивая замену ушедшим лидерам, и одним из «ястребов» нового образца стал Дмитрий Кугрышев, обменянный из ЦСКА на Антона Бурдасова.

Уже на предсезонке омские болельщики подмечали отличия двух хоккеистов: Бурдасов более мастеровитый, но заточенный на индивидуальные действия, а Кугрышев – командный игрок, что гораздо важнее, учитывая требования Андрея Скабелки. Дмитрий вряд ли ещё до конца успел освоиться в Омске, но у форварда не должно возникнуть никаких проблем с адаптацией в новом клубе, где играет его лучший друг Михаил Фисенко.

Контракт Кугрышева, подписанный ещё боссами ЦСКА, истекает по окончании этого чемпионата. «Авангарду» уже надо смотреть в будущее, и застолбить Кугрышева за собой ещё на несколько сезонов.

Коршков и Красковский – это не просто талантливые воспитанники ярославского хоккея. Эти ребята в прошлом сезоне стали настоящей ударной силой «Локомотива», второй после легионерского звена железнодорожников ударной линией клуба, без которых «Локомотив» вряд ли бы сотворил единственную сенсацию прошлого плей-офф, выбив во втором раунде ЦСКА.

На двоих эти парни в прошлом регулярном чемпионате набрали 37 очков, и это для них далеко не предел. Едва разменяв третий десяток, они стали лидерами топ-клуба КХЛ, и легко представить, что уже в этом сезоне они могут стать настоящими звёздами лиги. Для «Локомотива» должен быть очень важен вопрос сохранения сыгранной связки в Ярославле на как можно большее время, и заниматься этой проблемой нужно уже сейчас, ведь нынешние контракты Коршкова и Красковского рассчитаны до конца сезона.

В прошлом сезоне «Локомотиву» не удалось сыграть на опережение в ситуации с Владиславом Гавриковым, который за один сезон прогрессировал до первой пары обороны в сборной России и, разумеется, оказался в Санкт-Петербурге. Потерю ещё двух талантливых хоккеистов ярославские болельщики могут и не простить.