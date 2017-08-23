Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть

Совсем недавно матчем на Кубок открытия в Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, 10-й, сезон КХЛ. За прошедшие девять лет в лиге изменилось немало. Менялись победители, состав участников и расстановка сил между ними. «Чемпионат» решил вспомнить, какой лига была в самом начале её существования, а если быть точным, — игроков, которые в те годы были её звёздами или же играли заметную роль. Вспоминаем вратарей, «зажигавших» в дебютном сезоне КХЛ.
Фредерик Норрена («Ак Барс»)
Георгий Гелашвили («Локомотив»)
Роберт Эш (СКА)
Виталий Еремеев («Динамо» Москва)
Рэй Эмери («Атлант»)
Илья Проскуряков («Металлург» Мг)
Данила Алистратов («Трактор»)
Константин Барулин (ЦСКА)
Александр Ерёменко («Салават Юлаев»)
Алексей Кузнецов («Барыс»)
Василий Кошечкин («Лада»)
Александр Вьюхин («Северсталь»)