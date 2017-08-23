Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть

Совсем недавно матчем на Кубок открытия в Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, 10-й, сезон КХЛ. За прошедшие девять лет в лиге изменилось немало. Менялись победители, состав участников и расстановка сил между ними. «Чемпионат» решил вспомнить, какой лига была в самом начале её существования, а если быть точным, — игроков, которые в те годы были её звёздами или же играли заметную роль. Вспоминаем вратарей, «зажигавших» в дебютном сезоне КХЛ.

Фредерик Норрена («Ак Барс») Фото: photo.khl.ru

Георгий Гелашвили («Локомотив») Фото: photo.khl.ru

Роберт Эш (СКА) Фото: photo.khl.ru

Рэй Эмери («Атлант») Фото: photo.khl.ru

Данила Алистратов («Трактор») Фото: photo.khl.ru

Константин Барулин (ЦСКА) Фото: photo.khl.ru

Александр Ерёменко («Салават Юлаев») Фото: photo.khl.ru

Алексей Кузнецов («Барыс») Фото: photo.khl.ru

Василий Кошечкин («Лада») Фото: photo.khl.ru