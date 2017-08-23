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ХК «Лада» встретилась с губернатором Самарской области
Текст: Сергей Бегишев
Фото: Пресс-служба ХК «Лада»

«Будем внимательно следить за вами. Задача-минимум – выход в плей-офф»

Бюджет «Лады» увеличился на 50 млн рублей. И могут добавить ещё.
23 августа 2017, среда. 14:30 Хоккей

Накануне старта «Лады» в 10-м чемпионате Континентальной хоккейной лиги её гостем стал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Любопытно, что в зале для пресс-конференций, где состоялась встреча, Николай Иванович оказался раньше хоккеистов, и решил не дожидаться их за столом, а встретить у дверей. Чтобы познакомиться с каждым, посмотреть ему в глаза и пожелать удачи в сезоне.

— Мы встречаемся с вами впервые, только что пожали руки, познакомились, — заметил губернатор в приветственном слове. — Ваша главная задача сейчас – стать настоящей командой. Нам очень нужна хоккейная «Лада», и очень нужны победы. Те люди, которые переживают за вас, болеют всей душой, заждались больших успехов, которые были у нас 15-20 лет назад. В своё время мы возвращались в КХЛ не для того, чтобы прозябать внизу. Пора делать большой шаг вперед. Со своей стороны замечу, что в этом сезоне нами принято решение выделить клубу на 50 млн рублей больше, чем год назад. Это где-то 20-25 процентов бюджета. Но это не говорит о том, что цифра окончательна. Если вы будете полностью отдаваться делу и показывать серьёзные успехи, мы можем поддержать вас дополнительно, стимулировать ещё больше.

— Обещаем, что будем бороться в каждом матче, играть на победу, — сказал в ответной речи новоявленный капитан «Лады» Денис Ежов. – Конечно же, мы очень хотим выйти в плей-офф, и будем делать всё, чтобы осуществить задуманное.

— Спасибо, что вы приехали к нам, это очень приятно, — заметил в свою очередь наставник команды Артис Аболс. – Мы прекрасно знаем, что президент нашего клуба находится в Самаре, но увидеться вживую удалось впервые. И, поверьте, для игроков это очень важно, ведь они понимают, что вы поддерживаете нас, верите и болеете.

Фото: Пресс-служба ХК «Лада»

Дальше общение перешло в формат чаепития, так как губернатору был представлен сладкий подарок от болельщиков – торт. Уже через несколько минут его с удовольствием пробовали все присутствовавшие на мероприятии.

— Первая задача, которая будет поставлена перед «Ладой», — это, конечно, выход в плей-офф. Но это задача-минимум. А дальше будем смотреть, насколько возможно пройти как можно дальше, забраться как можно выше, — обозначил Николай Меркушкин цель на сезон. – Мы же в свою очередь будем за вами внимательно следить, чтобы не повторились те проблемы, которые помешали команде в прошлом году. Из-за чего, собственно, и случился этот ноябрьско-декабрьский провал. Постараемся сделать всё, чтобы с выплатой зарплат был полный порядок.

Фото: Пресс-служба ХК «Лада»
Фото: Пресс-служба ХК «Лада»

После этого Николай Иванович решил узнать о настроениях хоккеистов. Так, молодой форвард Егор Бабенко сравнил канадскую и российскую молодёжные лиги, так как поиграл в обеих. Сравнение получилось в пользу Северной Америки.

— Тем не менее я очень рад, что вернулся в России, и особенно что продолжу карьеру в «Ладе», — добавил Бабенко. – Потому что Тольятти для меня стал практически родным городом после выступления за «Ладью».

— Расскажите, пожалуйста, о наших легионерах, — обратился после этого Николай Меркушкин к Артису Аболсу.

— Все они новички команды, но все при этом уже играли в КХЛ, в России, поэтому знают и понимают, где оказались, — ответил главный тренер. — А Иржи Новотны вообще, в силу того что чех, прекрасно говорит по-русски.

— Да, чехи — это наши люди, — улыбнулся Николай Иванович. – Помню, в самарских «Крыльях Советов» играл высоченный форвард Ян Коллер. Отличный был футболист.

Под занавес беседы губернатор неожиданно попросил встать защитника Данила Семёнова. И похвалил его.

— Я заметил, что этот молодой человек очень внимательно слушал всё, о чём мы говорили. Ни разу не отвёл взгляд! – отметил Николай Иванович. – Это очень ценное качество в таком возрасте. Молодец! Теперь я уверен, что защита у «Лады» в надёжных руках.

Ну и завершилась встреча вручением Николаю Меркушину именного свитера «Лады» нового, альтернативного – серо-оранжевого – образца, который был презентован накануне.

— Будем считать, что это не просто серый цвет, а металлик, как на автомобилях «Лада», — сказал Губернатор. – А это намекает на металлический, стальной характер команды. Очень хотелось бы, чтобы так и было.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Лада
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