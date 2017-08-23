Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ

Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.

Перед стартом нового сезона КХЛ петербургский СКА провернул обмен со «Спартаком», по которому отправил в Москву Александра Хохлачёва, а взамен получил права на защитника Ярослава Дыбленко, который в межсезонье принял решение попытать свои силы в клубе НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Мы решили разобраться, каким клубам нашей лиги принадлежат права на молодых россиян в североамериканской лиге.

НСА

з. Андрей Педан («Ванкувер Кэнакс»), з. Андрей Миронов («Колорадо Эвеланш»), н. Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»)

В межсезонье произошла смена юридического лица у московского «Динамо», чуть позже дисциплинарный комитет КХЛ наградил статусом НСА молодых защитников Андрея Педана, Андрея Миронова и нападающего Ивана Барбашёва. Если высокорослый Педан всю свою карьеру проводит в Северной Америке, сначала в системе «Нью-Йорк Айлендерс», а затем «Ванкувера», то Миронов отправился в США только этим летом. Если дела в Денвере у него не заладятся, то он может вернуться в любой российский клуб. Что касается Барбашёва, то он будет пробиваться в состав своего клуба НХЛ.

«Сибирь»

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)

Тарасенко уезжал в НХЛ из петербургского СКА, который выкупил его у «Сибири» незадолго до этого. Спустя какое-то время «армейцы» вернули права на хоккеиста в его родную «Сибирь». Владимир каждое лето проводит в Новосибирске и является частым гостем на арене команды, которая его воспитала. Его контракт с «Сент-Луисом» закончится в сезоне-2022/23, и тогда он уже будет свободным агентом в России.

«Салават Юлаев»

в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), н. Антон Слепышев («Эдмонтон Ойлерз»)

Из этих двух хоккеистов лишь Василевский является детищем уфимского хоккея. Слепышева «Салават» выменял у новокузнецкого «Металлурга», а свой путь в хоккей Антон начал вообще в родной Пензе. Контракт Слепышева с «нефтяниками» истекает в этом сезоне, но в клубе он играет важную, хоть и незаметную с первого взгляда роль. Василевский в ближайшем сезоне получит возможность выйти на новый уровень и стать основным вратарём команды, которая будет бороться за самые высокие места. Возвращение обоих игроков маловероятно.

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«Локомотив»

з. Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), з. Дмитрий Куликов («Виннипег Джетс»)

Куликов этим летом получил приличный контракт от «Виннипег Джетс», поэтому в момент истечения этого договора в 2020 году он будет НСА в КХЛ. Права на него в нашей лиге у «Локомотива», за который он выступал во время локаута в 2012 году. Проворов уехал в США ещё до своего выпуска из школы, но ярославцы поборолись за права на него и защитили на одной из последних Ярмарок юниоров как своего воспитанника. В Ярославле гордятся им, но в НХЛ он имеет все шансы стать важным игроком обороны «Филадельфии» на долгие годы.

«Металлург» (Магнитогорск)

з. Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), з. Алексей Береглазов («Нью-Йорк Рейнджерс»), н. Владислав Каменев («Нэшвилл Предаторз»)

Антипин и Береглазов лишь в минувшее межсезонье отправились в США, получив приглашения от двух клубов Восточной конференции. Вряд ли они решатся вернуться на родину в ближайшее время. Тем не менее команда Ильи Воробьёва и Геннадия Величкина будет ждать их с распростёртыми объятиями в случае желания вернуться в Магнитогорск. Также они ждали Владислава Каменева, но он продолжает пытаться пробиться в состав «Нэшвилла».

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«Ак Барс»

н. Евгений Свечников («Детройт Ред Уингз»), н. Александр Бурмистров («Ванкувер Кэнакс»)

Свечников-старший в ближайшем сезоне может совершить прорыв. «Детройт» продолжает строительство новой команды, и Евгений может стать важнейшим игроком этого процесса. За время в Северной Америке он уже стал обладателем кубок Колдера. Время Бурмистрова постепенно подходит к концу, он всё ещё пытается ухватиться за шансы остаться в лучшей лиге мира, в новом сезоне эту возможность ему даст «Ванкувер».

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ЦСКА

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), з. Никита Задоров («Колорадо Эвеланш»), з. Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс»), н. Максим Мамин («Флорида Пантерз»), н. Николай Голдобин («Ванкувер Кэнакс»)

«Армейцы» пытались этим летом удержать Максима Мамина, но силовой форвард решил всё же отправиться во «Флориду». ЦСКА также пробовал вернуть Никиту Задорова, но габаритный защитник не теряет надежды вырасти в топ-хоккеиста в Северной Америке. Орлов же каждое лето проводит в Москве, бывает на играх «армейцев», но столичная команда с другого берега Атлантика сделала ему предложение от которого не отказываются – $ 30,6 млн за шесть лет.

В подобной ситуации был и Никита Зайцев, но «кленовые листья» настолько в нём заинтересованы, что заключили с ним соглашение сразу на семь лет после дебютного сезона. Из тех, кто может вернуться в ближайшем будущем, стоит отметить Николая Голдобина.

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СКА

з. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз»), н. Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш»), н. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), н. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), н. Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), н. Никита Сошников («Торонто Мэйпл Лифс»)

СКА этим летом действовал не так активно на рынке свободных игроков для текущего усиления, но при этом «армейцы» продолжили агрессивную политику в плане получения прав на игроков. Они заполучили у ЦСКА права на Наиля Якупова и Никиту Кучерова. Если приезд первого в ближайшем будущем вполне возможен, то Никита не в том статусе, чтобы возвращаться сейчас в Россию. В конце сезона-2018/19 он должен получить от «молний» самый большой контракт в карьере.

В точно такой же ситуации находится Панарин, только теперь большие деньги ему должен будет заплатить не «Чикаго Блэкхоукс», а «Коламбус» в который его обменяли этим летом. Что касается Кузнецова, то этим летом существовала вероятность его возвращения, но новый 8-летний контракт оставил его в столице США, а по истечении его срока Евгений будет НСА в России. Павел Бучневич уже привык к жизни в Нью-Йорке, возвращение в СКА маловероятно, как и Никиты Сошникова, он в «Торонто» такой же ролевой игрок, как Слепышев в «Эдмонтоне».

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