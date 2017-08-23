Новый друг Бобровского и Радулов в команде Ковальчука. Соцсети игроков НХЛ

Паста из кубка Стэнли
Совсем недавно мы рассказывали, как из главного трофея НХЛ кормят собаку или кладут в него хот-доги. Ник Бонино, выигравший Чашу с «Питтсбургом», по всей видимости, обожает пасту. А как ещё объяснить тот факт, что нападающий наполнил кубок спагетти болоньезе с пармезаном?
Якупов — на Мичигане
Новичок «Колорадо» уже отправился в Америку готовиться к новому сезону. После занятий в Нижнекамске, где тренировался «Нефтехимик» Андрея Назарова, Наилю не страшны никакие тренировочные лагеря. Поэтому Якупов и наслаждается красотами озера Мичиган.
Матч «От чистого сердца»
Российские хоккеисты не жалеют сил на благотворительность. В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге прошёл матч «От чистого сердца», средства от которого были направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Евгений Малкин с радостью откликнулся на предложение организаторов и принял участие в матче.
Новая форма Кузнецова
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в Северной столице принял участие в благотворительном матче «От чистого сердца», где заодно примерил свитер своей новой команды. Летом петербургские «армейцы» приобрели права на Евгения у «Трактора». «Когда сыграю первый официальный матч, тогда и станет свитер СКА родным. Но таким, как челябинский, всё равно никогда не станет», — признался Кузнецов.
Радулов в команде Ковальчука
На благотворительную игру в Петербург приехал и Александр Радулов. Форвард «Далласа» попал в команду «Друзья Ковальчука». Дадонов, Радулов, Малкин, Ковальчук — любой бы клуб позавидовал такому составу.
Мастер-класс от Бурмистрова
Александр всё никак не уедет из родной Казани. На прошлой неделе нападающий «Ванкувера» провёл мастер-класс для юных воспитанников «Ак Барса». Вот только сам Бурмистров коньки на занятие решил не надевать. В кроссовках на льду тоже неплохо!
Прогулки Анисимова
Что может быть лучше прогулок по родному городу? Артём Анисимов с супругой в выходные выбрались в Ярославский музей-заповедник. Судя по радостным лицам, прогулка удалась.
Семейный ужин Куликовых
Совсем недавно Куликовы отметили новоселье. Лето же пара провела во Флориде, а скоро российский защитник отправится в Виннипег. Пока же Эмилия и Дмитрий могут наслаждаться романтическими ужинами на берегу океана и не думать о скором старте сезона.
Идиллия Береглазовых
Алексей и Екатерина Береглазовы потихоньку привыкают к жизни в США. Новичок «Рейнджерс» готовится к сезону в Калифорнии, а в свободное время водит супругу по театрам и ресторанам. «Как хорошо и легко вместе», — написала в «Инстаграме» счастливая Екатерина.
Новый друг Бобровского
Мы думали, что перерывов на тренировках Сергей Бобровский себе не позволяет. Но ради фотографии с новым другом Ником голкипер «Коламбуса» может взять паузу!
Тарасенко в школе
В США учебный год начинается не 1 сентября, а уже в августе. Так, Владимир Тарасенко отвёл на днях старшего сына в школу. «Первый учебный день, безудержное веселье!» — немного поиздевался хоккеист над мальчиком.