Итоги дня КХЛ: Кошечкин ещё не проснулся, а Капризов снова творит красоту

Йюнге отправится в ВХЛ?

Ни один клуб КХЛ не взял из списка отказов шведского форварда «Куньлунь Ред Стар» Рикарда Йюнге, сообщает «Р-Спорт». Теперь игрок должен отправиться в команду Высшей хоккейной лиги «КРС Хэйлунцзян», являющейся фарм-клубом китайской команды КХЛ. Сезон-2016/17 форвард провёл в «Нефтехимике», набрав 40 очков в 57 матчах.

«Автомобилист» уверенно разобрался с «Магниткой»

В своём стартовом матче финалист прошлого Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» потерпел чувствительное поражение от «Автомобилиста». Новичок «Магнитки» Игорь Григоренко не принял участие в этой встречи, с ним не так давно подписали пробный контракт, а он полностью пропустил предсезонную подготовку. Решающим стал третий период, когда екатеринбуржцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу. В эпизоде с голом Анатолия Голышева хозяев явно не выручил Василий Кошечкин. Сергею Мозякину оставалось только развести руки в стороны от отчаяния.

«Трактор» добился сухой победы в Тольятти

Челябинский «Трактор» в своём стартовом матче нового сезона добился уверенной победы над «Ладой». Уже на 7-й минуте Пол Щехура открыл счёт своим голам за новую команду, удачно подставив клюшку под бросок от синей линии. Минимальное преимущество сохранилось практически всю встречу, но в конце Артём Пеньковский остался один на пятачке и сделал счёт 2:0 после классной передачи Кручинина. Голкипер Василий Демченко отразил все 24 броска по своим воротам, а форвард «Лады» Никита Филатов из-за повреждения покидал площадку, но затем вернулся, чтобы получить удаление до конца матча за споры с арбитрами.

13 игроков КХЛ с последним годом контракта Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.

ЦСКА добился первой победы в сезоне

Московский ЦСКА, сделав семь замен по сравнению с прошлым матчем, во втором матче регулярного чемпионата добился трудовой победы над «Локомотивом». «Армейцы» открыли счёт в самом конце первого периода, когда Кирилл Капризов завершил отличную комбинацию партнёров. Хозяева сравняли счёт в середине второго периода, когда Денис Алексеев реализовал штрафный бросок заработанный им после ошибки Блажиевского и Шалунова. Исход победителя матча решился в первой в истории КХЛ серии штрафных бросков из пяти буллитов. Правда, командам понадобилось всего четыре раунда, Кирилл Капризов и Грег Скотт отличились у ЦСКА, а вот «Локомотив» не смог поразить ворота Сорокина.

Толванен покорил Минск

В первом периоде финский «Йокерит» продемонстрировал своё умение играть в большинстве, забросив две шайбы. Причём вторую они забросили после удаления до конца матча форварда минчан Джастина Фонтейна. Во втором периоде хозяева встрепенулись и отыграли одну шайбу. Заключительная треть игры запомнится бенефисом 18-летнего Ээли Толванена, который за девять минут забросил три великолепные шайбы. Финн стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ.

«Динамо» выиграло по буллитам

«Витязь» первым открыл счёт в матче при игре в большинстве, Семёнов удачно сыграл вблизи ворот. Затем «Динамо» встрепенулось и до конца первой трети смогло выйти вперёд. Второй период остался гостям, им понадобилось всего 65 секунд, чтобы перевернуть ход встречи. «Динамо» в итоге сумело отыграться, но исход встречи решился только в серии буллитов. Решающий буллит реализовал Юусо Хиетанен.

«Слован» хватило на один период

Словацкая команда удачно провела в матче со СКА только первый период: братиславцы сдерживали натиск соперника и смогли воспользоваться их ошибкой. Егор Рыков потерял шайбу в зоне, Марек Вьеденски подхватил её и точно бросил в дальнюю девятку. Во втором периоде «армейцы» забросили три безответные шайбы, усилиями Прохоркина, Дацюка и Ковальчука. В заключительном отрезке игры хозяева продолжили издеваться над хозяевами: Ковальчук и Гусев оформили по дублю.