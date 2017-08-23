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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 23.08.2017
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Кошечкин ещё не проснулся, а Капризов снова творит красоту

ЦСКА вырвал победу в Ярославле, СКА разгромил «Слован», а в Минске оформил хет-трик 18-летний финн.
23 августа 2017, среда. 23:30 Хоккей

Йюнге отправится в ВХЛ?

Ни один клуб КХЛ не взял из списка отказов шведского форварда «Куньлунь Ред Стар» Рикарда Йюнге, сообщает «Р-Спорт». Теперь игрок должен отправиться в команду Высшей хоккейной лиги «КРС Хэйлунцзян», являющейся фарм-клубом китайской команды КХЛ. Сезон-2016/17 форвард провёл в «Нефтехимике», набрав 40 очков в 57 матчах.

«Автомобилист» уверенно разобрался с «Магниткой»

В своём стартовом матче финалист прошлого Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» потерпел чувствительное поражение от «Автомобилиста». Новичок «Магнитки» Игорь Григоренко не принял участие в этой встречи, с ним не так давно подписали пробный контракт, а он полностью пропустил предсезонную подготовку. Решающим стал третий период, когда екатеринбуржцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу. В эпизоде с голом Анатолия Голышева хозяев явно не выручил Василий Кошечкин. Сергею Мозякину оставалось только развести руки в стороны от отчаяния.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 5 1:1, 1:0, 0:4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Михнов (Торченюк, Гареев) – 11:27 (5x5), 1:1 – Мозякин – 13:13 (5x4), 2:1 – Эллисон (Осала) – 38:27 (4x5), 2:2 – Обидин (Чесалин) – 44:44 (5x5), 2:3 – Голышев (Бек, Мегалинский) – 45:33 (5x5), 2:4 – Кучерявенко (Тичар) – 52:50 (5x5), 2:5 – Паре – 57:49 (en)

«Трактор» добился сухой победы в Тольятти

Челябинский «Трактор» в своём стартовом матче нового сезона добился уверенной победы над «Ладой». Уже на 7-й минуте Пол Щехура открыл счёт своим голам за новую команду, удачно подставив клюшку под бросок от синей линии. Минимальное преимущество сохранилось практически всю встречу, но в конце Артём Пеньковский остался один на пятачке и сделал счёт 2:0 после классной передачи Кручинина. Голкипер Василий Демченко отразил все 24 броска по своим воротам, а форвард «Лады» Никита Филатов из-за повреждения покидал площадку, но затем вернулся, чтобы получить удаление до конца матча за споры с арбитрами.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Бородкин, Якуценя) – 06:51 (5x5), 0:2 – Пеньковский (Кручинин, Якуценя) – 56:35 (5x4)
13 игроков КХЛ с последним годом контракта
Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.

ЦСКА добился первой победы в сезоне

Московский ЦСКА, сделав семь замен по сравнению с прошлым матчем, во втором матче регулярного чемпионата добился трудовой победы над «Локомотивом». «Армейцы» открыли счёт в самом конце первого периода, когда Кирилл Капризов завершил отличную комбинацию партнёров. Хозяева сравняли счёт в середине второго периода, когда Денис Алексеев реализовал штрафный бросок заработанный им после ошибки Блажиевского и Шалунова. Исход победителя матча решился в первой в истории КХЛ серии штрафных бросков из пяти буллитов. Правда, командам понадобилось всего четыре раунда, Кирилл Капризов и Грег Скотт отличились у ЦСКА, а вот «Локомотив» не смог поразить ворота Сорокина.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Капризов (Шалунов, Нестеров) – 19:51 (4x4), 1:1 – Алексеев – 30:52 (бул), 1:2 – Скотт – 65:00 ( ПБ)

Толванен покорил Минск

В первом периоде финский «Йокерит» продемонстрировал своё умение играть в большинстве, забросив две шайбы. Причём вторую они забросили после удаления до конца матча форварда минчан Джастина Фонтейна. Во втором периоде хозяева встрепенулись и отыграли одну шайбу. Заключительная треть игры запомнится бенефисом 18-летнего Ээли Толванена, который за девять минут забросил три великолепные шайбы. Финн стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 6 0:2, 1:0, 0:4
Йокерит
Хельсинки
0:1 – О'Нилл (Лепистё, Толванен) – 04:06 (5x4), 0:2 – Йенсен (Гилрой) – 14:43 (5x4), 1:2 – Хауден (Лисовец, Кулаков) – 28:37 (5x5), 1:3 – Толванен (Лепистё) – 41:18 (5x5), 1:4 – Регин (Йоэнсуу, Йенсен) – 47:24 (5x5), 1:5 – Толванен (О'Нилл, Кивистё) – 48:35 (5x5), 1:6 – Толванен (Палола, О'Нилл) – 50:07 (5x4)

«Динамо» выиграло по буллитам

«Витязь» первым открыл счёт в матче при игре в большинстве, Семёнов удачно сыграл вблизи ворот. Затем «Динамо» встрепенулось и до конца первой трети смогло выйти вперёд. Второй период остался гостям, им понадобилось всего 65 секунд, чтобы перевернуть ход встречи. «Динамо» в итоге сумело отыграться, но исход встречи решился только в серии буллитов. Решающий буллит реализовал Юусо Хиетанен.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 3 2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Семёнов (Головков, Сёмин) – 03:13 (5x4), 1:1 – Комаров (Варнаков, Вишневский) – 06:46 (5x4), 2:1 – Алексеев (Игнатушкин, Волков) – 19:20 (5x5), 2:2 – Копейкин (Манкинен, Горак) – 37:23 (5x5), 2:3 – Панков (Яценко) – 38:28 (5x5), 3:3 – Тарасов (Карсумс, Хиетанен) – 43:11 (5x4), 4:3 – Хиетанен – 65:00 ( ПБ)

«Слован» хватило на один период

Словацкая команда удачно провела в матче со СКА только первый период: братиславцы сдерживали натиск соперника и смогли воспользоваться их ошибкой. Егор Рыков потерял шайбу в зоне, Марек Вьеденски подхватил её и точно бросил в дальнюю девятку. Во втором периоде «армейцы» забросили три безответные шайбы, усилиями Прохоркина, Дацюка и Ковальчука. В заключительном отрезке игры хозяева продолжили издеваться над хозяевами: Ковальчук и Гусев оформили по дублю.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 августа 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
7 : 1 0:1, 3:0, 4:0
Слован
Братислава
0:1 – Веденски – 16:48 (5x5), 1:1 – Прохоркин (Широков) – 24:44 (5x5), 2:1 – Дацюк (Зуб, Плотников) – 29:16 (5x5), 3:1 – Ковальчук (Херсли, Дацюк) – 36:06 (5x4), 4:1 – Широков (Белов, Рыков) – 46:31 (5x5), 5:1 – Ковальчук (Дацюк) – 52:28 (5x5), 6:1 – Гусев (Херсли, Дацюк) – 57:50 (5x4), 7:1 – Гусев – 58:58 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 августа 2017, четверг
00:30 Дуайер: болельщики минского «Динамо» имели полное право уйти до конца матча
00:14 «Лада» подписала контракт с форвардом Александром Нестеровым
00:00 Форвард «Адмирала» Махановский дисквалифицирован на две встречи
00:00 Пашнин: приятно было вернуться на арену «Локомотива», болельщики тепло встретили
23 августа 2017, среда
23:55 Коледов: ЦСКА, как и «Локомотив», сегодня немного сыграл в откат
23:37 Кудашов: огорчены, что «Локомотив» не забросил с игры, нужно над этим работать
23:22 Ялонен: три шайбы за десять минут — здорово, рад за Толванена
23:12 Никитин: на данный момент в ЦСКА нет специальной ротации, все получают шанс
23:03 Хиетанен: от нас ушли некоторые ребята, но «Динамо» смотрится сильным
22:41 В. Воробьёв: радуюсь, что вытащили матч, уступая в счёте
22:40 Н. Комаров: контракт в Беларуси не предлагали, буду рад сыграть за сборную
22:35 Зуб: в СКА мне комфортно, пора уже и бросать по воротам, и забивать
22:34 Белов: понравилась игра с «Динамо», не справились с большинством
22:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Прохоркин: первый период СКА проспал, с Гусевым играть очень нравится
22:26 Ржига: «Слован» позволил СКА играть в свою игру, мы не были агрессивны
22:21 Знарок: много эмоций оставили с ЦСКА, поэтому не получилось начало со «Слованом»
22:19 Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»
22:15 Калинин: обидно, что не сыграл с ЦСКА, но ещё время будет
22:07 ЦСКА в серии буллитов одолел «Локомотив» в Ярославле
22:02 Хет-трик Толванена помог «Йокериту» разгромить минское «Динамо»
21:57 СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев
21:56 Зернов: игрой нашего звена в матче с «Трактором» недоволен
21:52 Форвард «Йокерита» 18-летний Толванен сделал хет-трик в первой игре за клуб
21:40 Аболс: в нюансах «Трактор» был сегодня лучше «Лады», мы не использовали моменты
21:36 Гатиятулин: «Трактору» важно было справиться с психологическим давлением
21:21 «Нью-Джерси» пригласил в тренировочный лагерь форварда Джимми Хэйса
21:10 Форвард Алекс Керфут подпишет контракт с «Колорадо»
21:06 Крикунов: «Автомобилист» хотел хорошо сыграть первую игру, немного повезло
20:45 И. Воробьёв: два периода всё было нормально, но курьёзные голы подкосили нас
20:32 «Динамо» Мн — «Йокерит»: форвард хозяев Фонтейн получил «5+20» за удар между ног
20:26 «Лада» проиграла «Трактору» на домашнем льду, Демченко оформил шат-аут
19:55 Уорд: удивился уходу Марло, надеялся, что он останется
19:31 «Металлург» Мг потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста»
18:53 «Локомотив» — ЦСКА: в составе «армейцев» семь замен по сравнению с игрой со СКА
18:41 Рунблад, Калинин, Зуб и Рукавишников сыграют за СКА в матче со «Слованом»
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