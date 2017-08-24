Как Марков дебютирует за «Ак Барс»? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Наш обозреватель Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Он считает, что «Адмирал» победит в Нижнекамске, а Билялетдинов выиграет тренерскую дуэль у Кинэна.

«Сибирь» — «Динамо» (Рига)

Рижане были в шаге от сенсации. Они вели со счётом 1:0 у «Авангарда», но победу упустили. Новосибирцы, напротив, полматча отбивались от «Спартака», не могли выйти из зоны, но три очка заработали. Они это сделали на характере, на зубах. И в этом, как мне кажется, заключается ключевая разница между соперниками. У сибиряков терпеливость и сибирский характер передаются от тренера к тренеру, а вот Сандис Озолиньш своих игроков таким качествам пока только обучает.



Прогноз Ерыкалова: победа «Сибири» в основное время.

«Авангард» — «Северсталь»

Череповчане проиграли битву неудачников «Югре» и приезжают в гости к фавориту Востока в качестве аутсайдера Запада. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы подопечные Александра Гулявцева одержали победу. Наоборот, считаю, что он раньше всех других тренеров команд Западной конференции покинет свой пост. Состав у «Северстали» и так не чета омскому, а тут ещё, насколько я понимаю, Максим Трунёв покинул клуб. А в данном матче мне видится победа «Авангарда» 2:0 и гол Кугрышева.



Прогноз Ерыкалова: победа «Авангарда» в основное время.

Я не вижу предпосылок к тому, чтобы подопечные Александра Гулявцева одержали победу. Наоборот, считаю, что он раньше всех других тренеров команд Западной конференции покинет свой пост.

«Барыс» — «Спартак»

«Спартак», несмотря на поражение в Новосибирске, оставил приятное впечатление, а особенно первое звено Лещенко – Стоа – Хохлачёв. Александр наконец-то вырвался из золотой клетки СКА и начал генерировать моменты. Думаю, он наберёт очки и в Астане. А у команды Корешкова есть проблемы с атакой. Травмирован Старченко, для Доуса пока не найдены партнёры такого же уровня, как Бойд и Боченски. Предстартовое волнение тоже сработает против команды из столицы Казахстана.



Прогноз Ерыкалова: Победа «Спартака» в основное время.



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«Югра» — «Торпедо»

Здесь ожидается равная игра. Сразу скажу, что я прогнозирую овертайм. Это команды совершенно разных стилей: силовое, прямолинейное «Торпедо» против команды Захаркина, который проповедует творческий, комбинационный хоккей. Надо сказать, что Скудра, насколько мне известно, пообещал руководству Нижегородской области и «Торпедо» прививать команде более креативный хоккей. Посмотрим, насколько это будет реализовано.



Прогноз Ерыкалова: победа «Торпедо» за пределами основного времени.

«Нефтехимик» — «Адмирал»

Команды встречались не так давно на предсезонных турнирах, но те игры не очень показательны. «Адмирал» одержал победу над нижнекамцами, которые вышли полудублирующим составом, а потом «волки» взяли реванш в Уфе. Команда у Назарова злая, активная и агрессивная. Как я и прогнозировал, она обыграла «Амур». Но хабаровчане на сегодняшний день ниже классом, чем «Адмирал». Пусть там тоже будет дополнительное время. Будет интересно посмотреть на двух молодых форвардов – Павла Порядина и Владимира Ткачёва. Ими обоими интересовался «Нью-Йорк Рейнджерс». И эта дуэль закончится в пользу Ткачёва и «Адмирала» в дополнительное время.



Прогноз Ерыкалова: победа «Адмирала» за пределами основного времени.

Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.

«Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

Наверное, это топовый матч. В нём сойдутся Билялетдинов и Кинэн, который узурпировал власть в китайском клубе и взял всё в свои руки. Он и в НХЛ был одним из последних, кто совмещал посты, и, убрав Кречина со своей дороги, он стал царём и королём «Куньлуня». У команды впечатляющий старт и солидный состав, но против «Ак Барса» у Кинэна лома не найдётся. Любопытно будет посмотреть на дебюты Маркова и Галиева в официальных встречах за казанский клуб. «Ак Барс» может подвести вратарь, но поверим в Гарипова.



Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса» в основное время.

«Сочи» — «Амур»

Эти два коллектива произвели удручающее впечатление после первого большого тура. В особенности это касается сочинцев. Такой разобранной команды, признаюсь, я не ожидал увидеть. Барулин, наверное, главное разочарование первых дней 10-го сезона КХЛ. «Амур» же своей беззубостью в игре с «Нефтехимиком» не показался командой, которая может довести Константина до самостоятельной замены. Так что, притом что обе команды неважно выглядели на старте, какой-то победитель должен быть. По подбору игроков «Сочи» имеет превосходство над «Амуром». Хотя у хабаровчан есть Метсола, который пока смотрится явно предпочтительнее Барулина. Будет победа южан, в том числе и потому что они играют дома.



Прогноз Ерыкалова: победа ХК «Сочи» в основное время.