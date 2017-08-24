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Владимир Кречин и Майк Кинэн
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как Кинэн «съел» Кречина. Все хотят китайских денег

Теперь вся власть у Железного Майка.
24 августа 2017, четверг. 12:15 Хоккей

Уже не первый год слышатся убедительные истории о том, что Майк Кинэн изменился. Что он стал спокойнее, мудрее, а прозвище Железный — не более чем эхо его бурного прошлого. Ох, как же реальность далека от баек. Да, канадец больше не воспитывает игроков так, как когда-то Алексея Ковалёва, умиравшего на льду во время пятиминутной смены. За годы работы в «Магнитке» Майк не был замечен ни в одном публичном конфликте с игроками, хотя в своё время не смог найти общего языка с Бреттом Халлом и Тревором Линденом. Однако кое в чём Кинэн остался неизменен. Жажда власти – это то, что осталось с Железным Майком даже после того, как он покинул НХЛ.

Ещё до первого официального матча Кинэна в качестве главного тренера «Куньлуня» из Китая прилетела новостная бомба. Уволен Владимир Кречин. Причём с такой формулировкой, что даже немного забеспокоились о судьбе российского функционера. «За серьёзные просчёты в работе» звучит примерно так же, как формулировка «в связи с утратой доверия», с которой в России убирают неугодных губернаторов. Наложите всё это на китайские порядки, и станет понятно, что увольнение – не самый нежелательный сценарий для Кречина. Впрочем, сам менеджер уверяет, что причина его отставки кроется вовсе не в финансовой отчётности, а в отсутствии общего языка с Кинэном.

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Яблоком раздора в этой истории выступает Рикард Йюнге. Новость об увольнении Кречина появилась почти сразу после информации о том, что шведский нападающий помещён в список отказов. Вряд ли это было единственной причиной, из-за которой генерального менеджера попросили на выход, но отчисление одного из потенциальных лидеров «Куньлуня» вполне тянет на формальный повод или последнюю каплю. Йюнге, ставший в прошлом сезоне с 24 шайбами лучшим снайпером «Нефтехимика», приглашался на роль лидера китайского клуба, но ещё на мемориале Ромазана Кинэн был крайне недоволен его игрой. Когда тренеру не нужен один из самых высокооплачиваемых игроков команды – это всегда конфликт интересов.

Когда «Куньлунь» только зарождался, уже было понятно, что за право «порулить» китайским клубом выстроится очередь длиной с Великую китайскую стену. А в том, что российско-китайской проект, совладельцем которого является Геннадий Тимченко, будет чувствовать себя как сыр в масле, можно было не сомневаться. То, что построение клуба со всеми вытекающими последствиями доверили Владимиру Кречину, по-настоящему удивило. В сентябре 2014 года его, на тот момент вице-президента «Трактора», принесли в жертву из-за провального старта команды. То увольнение из челябинского клуба напоминало чёрную метку. Позже Кречин мог возглавить «Югру», но его назначение сорвалось. И тут вместо забвения ему поступает предложение из Китая. Настоящий подарок.

Чёрная метка для Кречина
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Селекционные достижения Кречина весьма сомнительны. Ставка на ветеранов, которую он сделал в «Тракторе» после серебряного сезона, стоила челябинцам затяжного кризиса. Но вот в чём ему не откажешь, это в умении налаживать отношения с сильными мира сего. В своё время он был правой рукой челябинского губернатора Михаила Юревича, а спустя годы завоевал доверие владельцев китайского клуба. Не предусмотрел он только одного: в вопросах власти и больших денег Майк Кинэн по-прежнему обладает железной хваткой. Владимир Юрзинов-младший поступил мудрее, покинув пост главного тренера, как только на горизонте замаячила фигура известного канадского специалиста. Он не стал ждать, когда Кинэн подсидит его, и добровольно сложил полномочия.

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Такое развитие ситуации – вовсе не частный случай. Кинэн всегда стремился к полной и безраздельной власти. По сути, он был одним из последних тренеров в НХЛ, которые совмещал две должности. В 1994 году он принял «Сент-Луис», став одновременно главным тренером и генеральным менеджером клуба. Столь широкие полномочия Железный Майк получил после того, как весной того же года завоевал с «Рейнджерс» Кубок Стэнли. Уже в XXI веке ему позволили сидеть на двух стульях во «Флориде», но ни к чему хорошему совмещение не привело. Суммарно проработав четыре полных сезона в качестве главного тренера и генерального менеджера, Кинэн выиграл всего одну серию плей-офф и дважды был уволен в разгар чемпионата.

Иллюзия того, что в Россию приехал совсем другой Кинэн – добрый дедушка, а не авторитарный деспот, – возникла во многом из-за чёткой иерархии в руководстве магнитогорского «Металлурга». В организации, где у Геннадия Величкина есть безлимитный кредит доверия от владельца Виктора Рашникова, подобный сценарий невозможен. Даже если у Кинэна и было желание взять управление в свои руки, никому бы даже в голову не пришло нарушать порядки, сложившиеся десятилетиями. Китай, где большой хоккей только зарождается, более благодатная почва для того, чтобы пустить корни. Тем более что в Поднебесной Кинэна готовы носить на руках.

Кинэн не скрывает, что намерен работать в Китае ближайшие пять лет, то есть до домашней Олимпиады. Отныне у него есть все условия, чтобы прочно держаться как на тренерском мостике, так и в кресле генерального менеджера. Вокруг лишь свои люди: бывший подопечный Игорь Кравчук да Бобби Карпентер, с которым Кинэн состоял в координационном совете «Куньлуня». Он и без того оказывал серьёзное влияние на селекцию, заманив в Китай два десятка канадцев, а теперь узурпировал власть окончательно. Открытым остаётся лишь один вопрос: осталась ли у Кинэна мотивация работать тренером и добиваться результатов на льду или же всю свою энергию 67-летняя легенда бросил на победу в аппаратной войне?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Кречин Владимир Юрзинов-младший Майк Кинэн Рикард Йюнге
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