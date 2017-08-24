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Разин, Новиков и Гомоляко — о раскладах на Востоке КХЛ
Текст: Владислав Уткин
Фото: photo.khl.ru

«Ак Барс» — первый, «Нефтехимик» попадёт в плей-офф». Как изменится Восток?

Кто будет первым на Востоке, кто не защитит место в кубковой зоне, а кто, наоборот, совершит прорыв.
24 августа 2017, четверг. 14:30 Хоккей

Известный российский специалист, тренер-консультант словацкого «Попрада» Андрей Разин, заслуженный тренер России Юрий Новиков и бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделились мнениями о турнирной борьбе в Восточной конференции.

— Кто фаворит в борьбе за первое место на Востоке?

Разин: Сейчас начало регулярного чемпионата, первая игра «Салавата Юлаева» немножко разочаровала, но это всего лишь старт. Считаю уфимский клуб одним из главных фаворитов в борьбе за первое место на Востоке. В списке лидеров должен быть «Авангард», ну и, естественно, «Ак Барс».
Новиков: В этом вопросе разложить карты довольно сложно. «Магнитка» аккуратно объявила о реновации команды. Если же говорить о том, какой вид будет иметь турнирная таблица после окончания «регулярки», то я думаю, что первым на Востоке всё-таки станет «Ак Барс». «Салават» придёт к финишу вторым, а вот третью строчку займёт «Металлург».

Новиков: Думаю, что первым на Востоке всё-таки станет «Ак Барс». «Салават» придёт к финишу вторым, а вот третью строчку займёт «Металлург».

Гомоляко: Какую-то одну команду тяжело назвать. Традиционно это «Ак Барс», «Магнитка», «Салават» и «Авангард». В этом году на предсезонке очень сильно «Нефтехимик» выглядит. В этом году победить в конференции нижнекамцам будет чуть посложнее, но команда у них неплохая, играют они летом очень хорошо. Вот те четыре-пять клубов, которые будут претендовать на победу в конференции.

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— «Трактор», Барыс», Адмирал», «Куньлунь» — какая из этих команд не сможет защитить место в кубковой восьмёрке?

Разин: Думаю, что в плей-офф не сможет пробиться «Барыс». У команды идёт перестройка, много молодёжи. Ушли Боченски и Бойд, на длительный срок из-за травмы выбыл Старченко. Большинство и первая пятёрка – главные козыри астанинцев. Вот и посмотрим, как вольются в состав новые легионеры. «Куньлунь», скорее всего, попадёт в плей-офф, у клуба очень хороший состав во главе с опытным тренером. У «Трактора» плюс в том, что поменялось мало людей, коллектив должен быть сыгранным, было и точечное усиление. Про «Адмирал» я всегда говорил, что Дальнему Востоку тяжело в плане перелётов, хотя аналогично можно сказать и про «Куньлунь». Думаю, в этом году «морякам» будет сложнее, чем обычно.

Разин: В плей-офф не сможет пробиться «Барыс». У команды идёт перестройка, много молодёжи.

Новиков: Для меня ясно одно: ни одна из этих команд не сможет полноценно заявить о своих интересах к завоеванию кубка Гагарина. У нас многие клубы ставят перед собой цель просто попадание в плей-офф, что неправильно. Из этой четвёрки я бы отметил «Куньлунь», где сейчас происходят кадровые перестановки. С китайской командой легко никому не будет. Она с каждым годом прогрессирует, что идёт на пользу нашему хоккею.
Гомоляко: Я думаю, что у всех команд хорошие шансы и все они выйдут. Каждый из коллективов показывает летом хороший хоккей. «Куньлунь» выиграл турнир в Магнитогорске, «Трактор» хорошо смотрелся в Астане, «Адмирал» не так уж и плохо выглядел во вчерашней игре с «Салаватом». Считаю, что все они могут повторить успех прошлого года и попасть в плей-офф. На Востоке борьба за кубковую восьмёрку будет пожарче, чем на Западе. «Югра» неплохо ещё выглядит в некоторых матчах.

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— Какая из команд, не попавших в плей-офф в прошлом сезоне, сможет стать участником Кубка Гагарина в этом сезоне?

Разин: На мой взгляд, больше всего шансов у «Автомобилиста» и «Нефтехимика».
Новиков: Как я уже говорил, многие наши клубы ставят перед собой цель просто попасть в плей-офф, что наводит на мысль о сокращении количества участников лиги. Хотя, как мы помним, от этого уже пострадала «Кузня». Мне кажется, что «Нефтехимик» будет способен побороться за кубковую восьмёрку.
Гомоляко: Говорить, что кто-то может попасть, сейчас сложно. На Востоке будет очень серьёзная борьба. «Автомобилист» очень хорошо усилился, в «Сибири» молодые парни неплохой хоккей показывают. Идут перестройки клубов. В Новосибирске новый тренер и молодёжь. А у Екатеринбурга опытный специалист, и они ещё хорошую команду набрали. Борьба за восьмёрку на Востоке будет гораздо жёстче, чем на Западе, поэтому сказать после первого тура, кто туда попадёт, а кто нет, тяжело.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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