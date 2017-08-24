9 хоккеистов, завершивших карьеру в межсезонье

Сразу несколько хоккеистов объявили о том, что их карьера в большом хоккее завершена. Мы решили выбрать наиболее известных и титулованных. У каждого из них свой путь в дальнейшем, но заслуги этих игроков неоспоримы.



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Один из легендарных форвардов «Барыса» и всей КХЛ Брэндон Боченски принял решение о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Замучили травмы, хоккеист захотел сконцентрироваться на своей семье. Североамериканец выступал за «Барыс» семь сезонов, за которые провёл 399 матчей и набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Потеря такого форварда не могла пройти незаметно, сейчас в Астане строится новая команда. Приглашены и новые легионеры. Посмотрим, смогут ли они выйти на похожий с Боченски уровень.

Нынешнее летнее межсезонье прошло и без известного защитника Ильи Горохова. Трёхкратный чемпион страны в составе «Локомотива» повесил коньки на гвоздь именно в игре с ярославцами: Горохов на тот момент выступал за «Амур». Поскольку в плей-офф хабаровчане не попали, сезон для ветерана завершился досрочно. Главный тренер «железнодорожников» Алексей Кудашов вручил тогда ещё 39-летнему спортсмену, 23 августа отпраздновавшему 40-летие, памятный подарок, а местные болельщики вывесили специальный баннер и стоя аплодировали хоккеисту. После завершения карьеры Горохов планировал поучаствовать в выборах муниципалитета Ярославля и стать депутатом.

Прошлый сезон стал последним для Дениса Хлыстова. Годы берут своё, после «Ак Барса» игрок решил перейти на тренерскую работу. Сейчас он трудится в системе «Салавата Юлаева», занимая должность тренера команды «Толпар». И это не удивительно, ведь Хлыстов является воспитанником уфимской хоккейной школы. Всего в КХЛ на счету нападающего 555 матчей, в которых он набрал 209 (88+121) баллов. В этом году игроку исполнится 38 лет. 4 июля Хлыстову исполнилось 38 лет.

Прошлый сезон стал последним для Дениса Хлыстова. Годы берут своё, после «Ак Барса» игрок решил перейти на тренерскую работу.

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Закончен большой хоккей и для двукратного обладателя кубка Гагарина 39-летнего Нико Капанена. Капанен выступал как в КХЛ, так и в НХЛ. Российским болельщикам он знаком по играм за «Ак Барс». С казанским коллективом финн и завоёвывал главный трофей в 2009 и 2010 годах. В КХЛ он принял участие в 346 матчах, в которых забил 70 голов и отдал 138 результативных передач. Капанен – один из известнейших легионеров в истории КХЛ. Человек, украшавший лигу своей игрой. Последние годы он выступал на родине за ХПК.

н. Мартин Гавлат

Объявил о конце своей хоккейной карьеры и чешский форвард Мартин Гавлат. Этот нападающий успел выиграть Суперлигу с московским «Динамо» в сезоне-2004/05, но главные его заслуги связаны с НХЛ. Там чех выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провёл 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету чеха 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф. В 36 лет игрок решил, что пора на покой.

н. Патрик Элиаш

Потерял чешский хоккей и ещё одного знаменитого игрока. Легенда «Нью-Джерси» Патрик Элиаш после 21 года в клубе объявил о своём уходе из профессионального спорта. Титулованный форвард выиграл в составе «дьяволов» два Кубка Стэнли. Всего же команда за свою историю выиграла три. Увы, но хронические проблемы с коленом не дали Гавлату возможности играть дальше. В апреле 2017 года ему исполнится 41 год. За карьеру в НХЛ Элиаш набрал 1025 (408+617) очков в 1240 матчах. В плей-офф на его счету 125 (45+80) очков в 162 матчах. Клуб принял решение о выводе номера Патрика из обращения.

Патрик Элиаш Фото: photo.khl.ru

Легенда «Нью-Джерси» Патрик Элиаш после 21 года в клубе объявил о своём уходе из профессионального спорта.

з. Брайан Кэмпбелл

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брайан Кэмпбелл объявил о завершении карьеры после 17 сезонов в НХЛ. Но без работы игрока обороны никто не оставил и на улицу не выгнал. Теперь Брайан будет трудиться в организации «Чикаго» в отделе деловых операций. Достойное предложение для только что повесившего коньки на гвоздь хоккеиста. Кэмпбелл начал профессиональную карьеру в «Баффало Сейбрз» в 1999 году и с тех пор выступал также в составе «Сан-Хосе Шаркс», «Флориды Пантерз» и финского «Йокерита». В НХЛ хоккеист принял участие в 1082 матчах, в которых записал себе в актив 504 очка (87 голов и 417 результативных передач). В 2010 году с «Чикаго» он одержал победу в Кубке Стэнли. Что ж, игрок проделал серьёзный спортивный путь, всем всё доказав.

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з. Эндрю Ференс

16 сезонов в НХЛ – таков итог Эндрю Ференса, который в июле объявил, что его карьера завершена. Последним местом работы Ференса был «Эдмонтон». В составе «Ойлерз» Ференс выступал в течение последних четырёх сезонов и исполнял обязанности капитана команды до того момента, когда новым капитаном был назначен форвард Коннор Макдэвид. За это время он принял участие в 147 матчах, в которых набрал 32 очка по системе «гол+пас» (6+26). Всего за свою карьеру Эндрю принял участие в 907 матчах НХЛ, в которых забросил 43 шайбы и отдал 182 результативные передачи, набрав 225 очков и отбыв 753 минуты штрафа.

н. Майк Фишер

Решил не продолжать карьеру хоккеиста и нападающий Майк Фишер. 37-летний канадец, являвшийся капитаном «хищников», в прошлом сезоне дошёл со своей командой до финала Кубка Стэнли, где «Предаторз» уступили «Питтсбургу». «Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. Но я знаю, что оно правильное. Я решил уйти из НХЛ. Считаю, что этот город и эта команда станет чемпионом, а я буду ее самым большим фанатом. Когда это произойдёт, никто не будет более счастлив, чем я», — заявил хоккеист. За 18 сезонов в НХЛ Фишер принял участие в 1088 матчах регулярного чемпионата, набрав 585 (276+309) очков. В плей-офф в его активе 51 (23+28) очко в 134 играх.