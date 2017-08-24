175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Илья Горохов
Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

9 хоккеистов, завершивших карьеру в межсезонье

Горохов собрался в депутаты, Хлыстов перешёл к тренерской работе, а номер Элиаша выведен из обращения в клубе.
24 августа 2017, четверг. 19:00 Хоккей

Сразу несколько хоккеистов объявили о том, что их карьера в большом хоккее завершена. Мы решили выбрать наиболее известных и титулованных. У каждого из них свой путь в дальнейшем, но заслуги этих игроков неоспоримы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

н. Брэндон Боченски

Один из легендарных форвардов «Барыса» и всей КХЛ Брэндон Боченски принял решение о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Замучили травмы, хоккеист захотел сконцентрироваться на своей семье. Североамериканец выступал за «Барыс» семь сезонов, за которые провёл 399 матчей и набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Потеря такого форварда не могла пройти незаметно, сейчас в Астане строится новая команда. Приглашены и новые легионеры. Посмотрим, смогут ли они выйти на похожий с Боченски уровень.

з. Илья Горохов

Нынешнее летнее межсезонье прошло и без известного защитника Ильи Горохова. Трёхкратный чемпион страны в составе «Локомотива» повесил коньки на гвоздь именно в игре с ярославцами: Горохов на тот момент выступал за «Амур». Поскольку в плей-офф хабаровчане не попали, сезон для ветерана завершился досрочно. Главный тренер «железнодорожников» Алексей Кудашов вручил тогда ещё 39-летнему спортсмену, 23 августа отпраздновавшему 40-летие, памятный подарок, а местные болельщики вывесили специальный баннер и стоя аплодировали хоккеисту. После завершения карьеры Горохов планировал поучаствовать в выборах муниципалитета Ярославля и стать депутатом.

н. Денис Хлыстов

Прошлый сезон стал последним для Дениса Хлыстова. Годы берут своё, после «Ак Барса» игрок решил перейти на тренерскую работу. Сейчас он трудится в системе «Салавата Юлаева», занимая должность тренера команды «Толпар». И это не удивительно, ведь Хлыстов является воспитанником уфимской хоккейной школы. Всего в КХЛ на счету нападающего 555 матчей, в которых он набрал 209 (88+121) баллов. В этом году игроку исполнится 38 лет. 4 июля Хлыстову исполнилось 38 лет.

Прошлый сезон стал последним для Дениса Хлыстова. Годы берут своё, после «Ак Барса» игрок решил перейти на тренерскую работу.
Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ
Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.

н. Нико Капанен

Закончен большой хоккей и для двукратного обладателя кубка Гагарина 39-летнего Нико Капанена. Капанен выступал как в КХЛ, так и в НХЛ. Российским болельщикам он знаком по играм за «Ак Барс». С казанским коллективом финн и завоёвывал главный трофей в 2009 и 2010 годах. В КХЛ он принял участие в 346 матчах, в которых забил 70 голов и отдал 138 результативных передач. Капанен – один из известнейших легионеров в истории КХЛ. Человек, украшавший лигу своей игрой. Последние годы он выступал на родине за ХПК.

н. Мартин Гавлат

Объявил о конце своей хоккейной карьеры и чешский форвард Мартин Гавлат. Этот нападающий успел выиграть Суперлигу с московским «Динамо» в сезоне-2004/05, но главные его заслуги связаны с НХЛ. Там чех выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провёл 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету чеха 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф. В 36 лет игрок решил, что пора на покой.

н. Патрик Элиаш

Потерял чешский хоккей и ещё одного знаменитого игрока. Легенда «Нью-Джерси» Патрик Элиаш после 21 года в клубе объявил о своём уходе из профессионального спорта. Титулованный форвард выиграл в составе «дьяволов» два Кубка Стэнли. Всего же команда за свою историю выиграла три. Увы, но хронические проблемы с коленом не дали Гавлату возможности играть дальше. В апреле 2017 года ему исполнится 41 год. За карьеру в НХЛ Элиаш набрал 1025 (408+617) очков в 1240 матчах. В плей-офф на его счету 125 (45+80) очков в 162 матчах. Клуб принял решение о выводе номера Патрика из обращения.

Патрик Элиаш

Патрик Элиаш

Фото: photo.khl.ru
Легенда «Нью-Джерси» Патрик Элиаш после 21 года в клубе объявил о своём уходе из профессионального спорта.

з. Брайан Кэмпбелл

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брайан Кэмпбелл объявил о завершении карьеры после 17 сезонов в НХЛ. Но без работы игрока обороны никто не оставил и на улицу не выгнал. Теперь Брайан будет трудиться в организации «Чикаго» в отделе деловых операций. Достойное предложение для только что повесившего коньки на гвоздь хоккеиста. Кэмпбелл начал профессиональную карьеру в «Баффало Сейбрз» в 1999 году и с тех пор выступал также в составе «Сан-Хосе Шаркс», «Флориды Пантерз» и финского «Йокерита». В НХЛ хоккеист принял участие в 1082 матчах, в которых записал себе в актив 504 очка (87 голов и 417 результативных передач). В 2010 году с «Чикаго» он одержал победу в Кубке Стэнли. Что ж, игрок проделал серьёзный спортивный путь, всем всё доказав.

13 игроков КХЛ с последним годом контракта
Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.

з. Эндрю Ференс

16 сезонов в НХЛ – таков итог Эндрю Ференса, который в июле объявил, что его карьера завершена. Последним местом работы Ференса был «Эдмонтон». В составе «Ойлерз» Ференс выступал в течение последних четырёх сезонов и исполнял обязанности капитана команды до того момента, когда новым капитаном был назначен форвард Коннор Макдэвид. За это время он принял участие в 147 матчах, в которых набрал 32 очка по системе «гол+пас» (6+26). Всего за свою карьеру Эндрю принял участие в 907 матчах НХЛ, в которых забросил 43 шайбы и отдал 182 результативные передачи, набрав 225 очков и отбыв 753 минуты штрафа.

н. Майк Фишер

Решил не продолжать карьеру хоккеиста и нападающий Майк Фишер. 37-летний канадец, являвшийся капитаном «хищников», в прошлом сезоне дошёл со своей командой до финала Кубка Стэнли, где «Предаторз» уступили «Питтсбургу». «Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. Но я знаю, что оно правильное. Я решил уйти из НХЛ. Считаю, что этот город и эта команда станет чемпионом, а я буду ее самым большим фанатом. Когда это произойдёт, никто не будет более счастлив, чем я», — заявил хоккеист. За 18 сезонов в НХЛ Фишер принял участие в 1088 матчах регулярного чемпионата, набрав 585 (276+309) очков. В плей-офф в его активе 51 (23+28) очко в 134 играх.

Майк Фишер

Майк Фишер

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Брэндон Боченски Денис Хлыстов Илья Горохов Нико Капанен
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
19:23 Петерссон: я рад, что удалось забросить, но «Авангард» сегодня потерял очко
19:18 «Югра» уступила «Торпедо» на домашнем льду
19:13 М. Хабаров: в принципе, в МХЛ и КХЛ всё одинаково
19:03 Скабелка: победа в овертайме – тоже победа, я доволен результатом
18:58 Гулявцев: доволен игрой «Северстали», но пока очки по зёрнышку собираем
18:56 «Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль
18:49 Кристо: «Динамо» сможет одержать много побед, если будет играть так и дальше
18:44 Левицкий: спасибо боженьке и Салаку, «Сибирь» провела ужасный матч
18:40 Бергстрём: у «Сибири» перехлёстывали эмоции, нужно было играть умнее
18:36 П. Зубов: «Динамо» переигрывало «Сибирь», хоккейный бог был на нашей стороне
18:35 Озолиньш: поражения на старте сезона проверяют характер «Динамо»
18:35 Вайсфельд: думаю, что Кубалику лучше бы играть в КХЛ, но держать его не стали
18:22 «Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь», Фурх сделал шат-аут
18:09 Кубалик: попросил «Салават» отпустить меня поиграть, клуб пошёл навстречу
17:47 Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»
17:41 Максим Соловьёв подписал полноценный контракт с московским «Динамо»
17:41 Селянне: Толванен сделал фантастический хет-трик, я знал, что о нём услышат
17:34 «Салават» расторг контракт с нападающим Кубаликом
17:07 «Амур» вновь подписал контракт с защитником Максимом Кондратьевым
17:00 Лисовец: у Дуайера понятная система, но минскому «Динамо» нужно работать
16:39 О. Типпет: могу бороться за место в составе «Флориды», у меня потенциал Кессела
16:13 Стали известны составы «Торпедо» и «Югры» на очную встречу
15:58 22 игрока женской сборной России отправились в Швецию на Турнир четырёх наций
15:53 Игроки «Северстали» поздравили металлургический комбинат с днём основания
15:46 Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами
15:15 «Авангард» направит запрос в УМВД в связи с запретом продажи пива на арене
15:02 Вратарь «Сибири» Рейзвих представил шлем с портретом Александра Вьюхина
14:33 Вик. Шалаев: Жукенов — пример того, что при старании можно достичь любой цели
14:11 Кинкейд: Шнайдер будет в пятёрке лучших вратарей НХЛ в новом сезоне
13:40 Нападающий Евгений Григоренко заключил полноценный контракт с «Адмиралом»
13:09 Михнов: «Автомобилист» удачно забил два гола и на эмоциях довёл матч до победы
12:55 Назаров: договорились с Жердевым, что, если выдержит подготовку, будет играть
12:37 Николай Жердев подписал с «Нефтехимиком» полноценный контракт на год
12:18 В. Денисов: минское «Динамо» оказалось не готово к «Йокериту», нельзя так играть
12:00 Малкин: была капля горечи, что не выиграл «Конн Смайт», но незначительная
11:45 Р. Якупов: у «Нефтехимика» больше не будет бесплатных билетов
11:26 Никита Квартальнов перешёл в ВХЛ, подписав контракт с «Химиком»
11:05 Кугрышев: «Северсталь» — сложный соперник, показывает техничный хоккей
11:02 Источник: «Калгари» предложил Ягру однолетний контракт на $ 3,7 млн
10:30 Кагарлицкий: в КХЛ возможно повторить путь «Нэшвилла», злости на ЦСКА и СКА нет
10:28 Толванен: не ожидал такого начала для «Йокерита», надо продолжить в Петербурге
09:49 Форвард «Трактора» Черников получил травму руки
09:47 Уилсон: «Вашингтон» будет уважать решение, которое Овечкин примет по ОИ-2018
09:30 Кагарлицкий: интерес СКА — неправда, «Северсталь» предлагала контракт на 3 года
09:19 Н. Аверин: Мартемьянов — харизматичный тренер, может настроить и завести любого
Все новости RSS
Партнерский контент