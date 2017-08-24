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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 24.08.2017
Текст: Павел Панышев
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: драка в Казани, мощный старт Назарова, Скабелки и Зубова

Кулда и Абросимов сбросили перчатки, а Захаркин назвал игру своей команды жалким зрелищем.
24 августа 2017, четверг. 23:30 Хоккей

Хоккейный бог «Сибири»

«Сибирь» одержала вторую победу подряд. На этот раз жертвой команды Павла Зубова стало рижское «Динамо», однако хозяева остались недовольны своей игрой. 15 бросков в створ за матч – не дело, а вот Александр Салак буквально творил чудеса, совершив 33 сейва и став главным героем встречи. Второй звездой стоит признать шведского форварда Александра Бергстрёма. Именно его гол в концовке третьего периода принёс сибирякам вожделенный успех. «Рижское «Динамо» на протяжении всего матча переигрывало «Сибирь». Были у нас какие-то всплески, но эпизодами в хоккей не играют. Как могли, мы поднимали ребят. Есть вопросы к некоторым игрокам по физическому состоянию. Хоккейный бог был сегодня на нашей стороне», — заявил после игры главный тренер новосибирцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Левицкий (Игнатович, Санников) – 24:07 (5x3), 1:1 – Кристо (Гальярди, Галвиньш) – 37:34 (5x5), 2:1 – Бергстрём (Беляков, Верещагин) – 58:51 (5x5)

Петерссон начинает оправдывать доверие

Не зря в Омск позвали Андре Петерссона, который в прошлом сезоне феерил за ХК «Сочи» и был лучшим легионером. Швед ощущает себя в «Авангарде» как дома, ведь в сибирской команде много соотечественников, что сразу настраивает на нужный лад. Именно голевая атака скандинава в овертайме, который с лихвой воспользовался чудовищной ошибкой Трубачёва, помогла «ястребам» добыть два очка в схватке с «Северсталью». Голкипер Доминик Фурх, отразивший 20 бросков, записал в свой актив «сухарь». Петерссон расстроен, что его команда потеряла один балл. Череповчане во второй раз подряд уступили в овертайме. Очки, по словам главного тренера Александра Гулявцева, удаётся собирать по зёрнышку.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Петерссон – 60:21 (3x3)

Сен-Пьер дважды наказал «Спартак»

Во второй игре кряду ничего не показал «Спартак». Такими темпами москвичи в третий раз за три года не попадут в плей-офф. Вадим Епанчинцев явно недоволен игрой форвардов, ведь не просто так он в третьем периоде посадил на лавку Чистова и Шмелёва: всего одна заброшенная шайба за три встречи. Хенрик Карлссон совершил 34 сейва, а вот Никита Беспалов единожды пропустил от Мартина Сен-Пьера. Вторая шайба от канадца залетела уже в пустые ворота, когда тренерский штаб заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста. Очень серая игра москвичей. Это заметно уже на старте регулярного чемпионата. Ну а «Барыс» удачно начал сезон, с чем его можно поздравить.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Сен-Пьер (Доус, Вей) – 39:08 (5x5), 2:0 – Сен-Пьер (Сагадеев, Маркелов) – 59:35 (en)

Жалкое зрелище в Ханты-Мансийске

Именно так охарактеризовал игру своей команды Игорь Захаркин. «По непонятным причинам, мы были совершенно не подготовлены к матчу. Соперник настолько доминировал в первом периоде, что иногда было стыдно за наших защитников, которых продавливал любой нападающий. А потом — за нападающих, которые не могут доехать до ворот соперника. Зрелище было, безусловно, жалким», — заявил специалист. После волевой победы над «Северсталью» югорчане продемонстрировали слишком невразумительный хоккей. Всё валилось из рук, игра в защите не шла, да и глаза у хоккеистов не горели, за исключением разве что Антона Королёва. А вот «Торпедо» начало выездную серию на мажорной ноте. Отметим по два очка за результативность у Паршина и Столярова. Впереди у нижегородцев визит в Омск.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Столяров (Кундратек, Паршин) – 16:24 (5x5), 0:2 – Рассказов (Григорьев, Ураков) – 37:21 (5x5), 1:2 – Королёв (Курьянов) – 49:50 (5x4), 1:3 – Галузин (Столяров, Паршин) – 59:38 (en)

Схватка Кулды и Абросимова, дубль Азеведу

Ярким и событийным получился матч в Казани. В нём было всё — драка, эмоции, красивые голы. Дублем отметился канадский легионер «Ак Барса» Джастин Азеведу, дважды огорчивший Магнуса Хелльберга. Ну а на пятой минуте первого периода в кулачном поединке сошлись защитники обеих команд — Роман Абросимов и Артур Кулда. Бой получился равным, но чуть больше попаданий в голову соперника оказалось у латвийского хоккеиста «Куньлуня». Не слишком уверенно выглядит ветеран казанского клуба Андрей Марков, явно нервничающий и не успевающий возвращаться в защиту. Видимо, Марков никак не привыкнет к большим площадкам. Ну а коллектив Майка Кинэна абсолютно точно поборется за плей-офф. В Китае собралась солидная команда.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 2 1:1, 1:1, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Кейн (Ип) – 03:41 (5x5), 1:1 – Ткачёв (Марков) – 13:04 (4x4), 1:2 – Поникаровский (Локхарт, Юйэнь) – 26:06 (5x5), 2:2 – Малыхин (Токранов, Глухов) – 28:43 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ткачёв, Чибисов) – 49:13 (6x5), 4:2 – Азеведу – 58:13 (5x5)

Назаров последовал примеру Скабелки и Зубова

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, как и его коллеги Андрей Скабелка и Павел Зубов, начал регулярный чемпионат с двух побед. И это не может не заслуживать уважения. В Нижнекамске строится новая, омолодившаяся команда, была оптимизация бюджета, но пока «волки» выглядят более чем достойно: серьёзная физическая подготовка, тренерская рука, характер. Хорошо выглядит и первое звено «Нефтехимика»: Секстон — Ганзл – Ро. Именно оно и сделало результат в отчётном противостоянии с «Адмиралом». У «моряков» в ворота Ежова забивали Моррисонн и Бутузов, но это не позволило хоккеистам Александра Андриевского набрать хотя бы одно очко.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2 1:1, 2:1, 0:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Моррисонн (Макаренко, Жафяров) – 01:44 (5x5), 1:1 – Ро (Секстон, Ганзл) – 16:30 (5x4), 2:1 – Шарипзянов (Шиксатдаров, Якимов) – 21:28 (5x5), 2:2 – Бутузов (Воронин) – 21:42, 3:2 – Ганзл (Секстон) – 37:30 (5x5)

Победный буллит Щеголькова

Хоккеистам «Сочи» очки даются с трудом. Команда тяжеловато выглядела на предсезонке, непросто вступает и в регулярный чемпионат. После проигранного матча с «Куньлунем» команда Сергея Зубова принимала «Амур», сумев дожать соперника только в серии буллитов. Сочинцы вполне могли заработать три очка, однако пропустили в середине третьего периода от Губина. В буллитной серии удачно играли Шикин и Метсола. В итоге автором единственной реализованной попытки стал Вадим Щегольков.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Гребенщиков (Гарбутт, Педан) – 24:15 (5x4), 1:1 – Губин (Заседа) – 51:09 (5x5), 2:1 – Щегольков – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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