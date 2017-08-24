Итоги дня КХЛ: драка в Казани, мощный старт Назарова, Скабелки и Зубова

Хоккейный бог «Сибири»

«Сибирь» одержала вторую победу подряд. На этот раз жертвой команды Павла Зубова стало рижское «Динамо», однако хозяева остались недовольны своей игрой. 15 бросков в створ за матч – не дело, а вот Александр Салак буквально творил чудеса, совершив 33 сейва и став главным героем встречи. Второй звездой стоит признать шведского форварда Александра Бергстрёма. Именно его гол в концовке третьего периода принёс сибирякам вожделенный успех. «Рижское «Динамо» на протяжении всего матча переигрывало «Сибирь». Были у нас какие-то всплески, но эпизодами в хоккей не играют. Как могли, мы поднимали ребят. Есть вопросы к некоторым игрокам по физическому состоянию. Хоккейный бог был сегодня на нашей стороне», — заявил после игры главный тренер новосибирцев.

Петерссон начинает оправдывать доверие

Не зря в Омск позвали Андре Петерссона, который в прошлом сезоне феерил за ХК «Сочи» и был лучшим легионером. Швед ощущает себя в «Авангарде» как дома, ведь в сибирской команде много соотечественников, что сразу настраивает на нужный лад. Именно голевая атака скандинава в овертайме, который с лихвой воспользовался чудовищной ошибкой Трубачёва, помогла «ястребам» добыть два очка в схватке с «Северсталью». Голкипер Доминик Фурх, отразивший 20 бросков, записал в свой актив «сухарь». Петерссон расстроен, что его команда потеряла один балл. Череповчане во второй раз подряд уступили в овертайме. Очки, по словам главного тренера Александра Гулявцева, удаётся собирать по зёрнышку.

Сен-Пьер дважды наказал «Спартак»

Во второй игре кряду ничего не показал «Спартак». Такими темпами москвичи в третий раз за три года не попадут в плей-офф. Вадим Епанчинцев явно недоволен игрой форвардов, ведь не просто так он в третьем периоде посадил на лавку Чистова и Шмелёва: всего одна заброшенная шайба за три встречи. Хенрик Карлссон совершил 34 сейва, а вот Никита Беспалов единожды пропустил от Мартина Сен-Пьера. Вторая шайба от канадца залетела уже в пустые ворота, когда тренерский штаб заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста. Очень серая игра москвичей. Это заметно уже на старте регулярного чемпионата. Ну а «Барыс» удачно начал сезон, с чем его можно поздравить.

Жалкое зрелище в Ханты-Мансийске

Именно так охарактеризовал игру своей команды Игорь Захаркин. «По непонятным причинам, мы были совершенно не подготовлены к матчу. Соперник настолько доминировал в первом периоде, что иногда было стыдно за наших защитников, которых продавливал любой нападающий. А потом — за нападающих, которые не могут доехать до ворот соперника. Зрелище было, безусловно, жалким», — заявил специалист. После волевой победы над «Северсталью» югорчане продемонстрировали слишком невразумительный хоккей. Всё валилось из рук, игра в защите не шла, да и глаза у хоккеистов не горели, за исключением разве что Антона Королёва. А вот «Торпедо» начало выездную серию на мажорной ноте. Отметим по два очка за результативность у Паршина и Столярова. Впереди у нижегородцев визит в Омск.

Схватка Кулды и Абросимова, дубль Азеведу

Ярким и событийным получился матч в Казани. В нём было всё — драка, эмоции, красивые голы. Дублем отметился канадский легионер «Ак Барса» Джастин Азеведу, дважды огорчивший Магнуса Хелльберга. Ну а на пятой минуте первого периода в кулачном поединке сошлись защитники обеих команд — Роман Абросимов и Артур Кулда. Бой получился равным, но чуть больше попаданий в голову соперника оказалось у латвийского хоккеиста «Куньлуня». Не слишком уверенно выглядит ветеран казанского клуба Андрей Марков, явно нервничающий и не успевающий возвращаться в защиту. Видимо, Марков никак не привыкнет к большим площадкам. Ну а коллектив Майка Кинэна абсолютно точно поборется за плей-офф. В Китае собралась солидная команда.

Назаров последовал примеру Скабелки и Зубова

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, как и его коллеги Андрей Скабелка и Павел Зубов, начал регулярный чемпионат с двух побед. И это не может не заслуживать уважения. В Нижнекамске строится новая, омолодившаяся команда, была оптимизация бюджета, но пока «волки» выглядят более чем достойно: серьёзная физическая подготовка, тренерская рука, характер. Хорошо выглядит и первое звено «Нефтехимика»: Секстон — Ганзл – Ро. Именно оно и сделало результат в отчётном противостоянии с «Адмиралом». У «моряков» в ворота Ежова забивали Моррисонн и Бутузов, но это не позволило хоккеистам Александра Андриевского набрать хотя бы одно очко.

Победный буллит Щеголькова

Хоккеистам «Сочи» очки даются с трудом. Команда тяжеловато выглядела на предсезонке, непросто вступает и в регулярный чемпионат. После проигранного матча с «Куньлунем» команда Сергея Зубова принимала «Амур», сумев дожать соперника только в серии буллитов. Сочинцы вполне могли заработать три очка, однако пропустили в середине третьего периода от Губина. В буллитной серии удачно играли Шикин и Метсола. В итоге автором единственной реализованной попытки стал Вадим Щегольков.