«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился мнением об исходах матчей очередного игрового дня КХЛ. Он считает, что «Металлург» достойно ответит своей игрой критикам, а московское «Динамо» ничего не сможет противопоставить своим землякам из ЦСКА.

«Металлург» — «Трактор»

На мемориале Ромазана «Трактор» победил со счётом 4:1, да и начали команды сезон зеркально: «Трактор» — с победы, а «Магнитка» — с разгромного поражения от «Автомобилиста». Хватит уже подопечным Ильи Воробьёва неудач. Как по мне, «Магнитка» возьмёт реванш у «Трактора» и одержит победу. Этому поспособствует то, что у челябинцев травму получил Александр Черников, а «Металлург» должен наладить игру в обороне, которая в матче с «Автомобилистом» была ужасающей.

Прогноз Ерыкалова: победа «Металлурга» в основное время.

«Лада» — «Автомобилист»

Стоит отметить, что тольяттинцы в первом матче сезона не забросили ни одной шайбы. Расчёт, помимо легионеров, идёт на связку форвардов Бабенко – Зернов. Моя ставка заключается в том, что первый гол в чемпионате «Лада» забьёт, но в остальном превосходство «Автомобилиста» безусловно, в том числе и на последнем рубеже, где Коварж сильнее и Лазушина, и Иванникова.

Прогноз Ерыкалова: победа «Автомобилиста» в основное время.

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«Локомотив» — «Слован»

«Железнодорожники» провели равный матч с ЦСКА, но насторожило то, что в основное время волжане не смогли забить с игры. Единственную шайбу забросил молодой Денис Алексеев, который считается одним из лучших нападающих 1997 года рождения в стране. Но он сделал это с буллита. Вопросы к атаке «Локомотива». Но если ЦСКА сдержал Козуна, Тальбо, Контиолу и других лидеров ярославцев, то «Словану» это не удастся.

Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива» в основное время с разрывом в две шайбы.

«Динамо» (Минск) – «Витязь»

Это матч двух равных соперников, претендентов на попадание в плей-офф. Прежде всего надо посмотреть, будет ли пощёчиной для Минска домашний разгром от «Йокерита». Так играть при 13 тысячах болельщиков нельзя. Тем более что Горди Дуайер – хороший мотиватор. Думаю, что эти реваншистские настроения сыграют в пользу зубров. У «Витязя» в этом сезоне легионеры не того калибра, и Сапрыкин, как первый номер, не внушает доверия.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.

СКА – «Йокерит»

Мы все восхищаемся молодым финном Толваненом, который стал автором самого юного хет-трика в истории КХЛ. В целом «Йокерит» представляется самым интересным иностранным клубом КХЛ. Команда празднует в этом году юбилей. Но в матче со СКА, полагаю, шансов у финнов нет. На предсезонке команды встречались дважды, и оба раза СКА одерживал убедительную победу. Знарок знает, как играть против Юкки Ялонена. Если СКА не проспит первый период, как это было в матче со «Слованом», то будет уверенная победа петербуржцев.

Прогноз Ерыкалова: победа СКА в основное время.

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«Динамо» (Москва) – ЦСКА

Ещё в прошлом сезоне это был матч равных соперников, но после пертурбаций в стане бело-голубых «Динамо» и ЦСКА стали командами разного калибра. Интересно будет посмотреть, в каком составе выйдет ЦСКА. Игорь Никитин сделал семь изменений после первой игры, и это привело к победе. Будет ли и на этот раз ротация такой же сильной? И выйдет ли наконец на лёд Игорь Ожиганов, к которому приезжал Майк Бэбкок? Главный тренер «Торонто МэйплЛифс» ужинал с защитником. Моя ставка на победу ЦСКА. То, что казалось проблемами в матче со СКА, будет замаскировано в игре с «Динамо».

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

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