Основин и ещё 11 хоккеистов, которым есть что доказывать в новом сезоне КХЛ

Вячеслав Основин

Воспитанник челябинского хоккея был заметной фигурой в команде МХЛ «Белые Медведи», а повышение в «Трактор» положительно сказалось на карьере Основина. В составе взрослой команды он провёл неплохие два сезона и попал на карандаш скаутам ЦСКА.



Как известно, «армейскому» клубу трудно отказать, и Основин переехал в Москву, где, впрочем, практически растворился в условиях громадной конкуренции ЦСКА. Конец сезона и плей-офф Вячеслав провёл в чеховской «Звезде», где блеснул результативностью, но он давно перерос уровень ВХЛ. Шанс вновь заиграть на высшем уровне Вячеславу предоставила «Сибирь», а Кирилл Фастовский уже высказался о том, что такого центра, как Основин, новосибирцы искали очень долго. Теперь слово за хоккеистом, ему предстоит оправдать высокое доверие и вернуться на свой прежний уровень.

Ещё один челябинец по рождению пробивался, и вполне успешно, в большой хоккей через школу ЦСКА. С «Красной Армией», где Николай был одним из лидеров, Прохоркин выиграл Кубок Харламова, а затем довольно быстро закрепился в составе «армейцев».



Проведя за ЦСКА три года, Прохоркин перешёл в «Салават Юлаев», и именно в Уфе форвард выдал самый результативный сезон в карьере: 36 (19+17) очков в «регулярке» и ещё 8 (3+5) баллов в плей-офф. Не удивительно, что Прохоркиным заинтересовался СКА и просто-напросто отобрал талантливого форварда у уфимцев, перебив их контрактное предложение, а затем переподписав Николая на более выгодных для себя условиях.



Но в СКА стать лидером сложнее. Прохоркин потерялся среди звёзд, не всегда получал игровое время, у него снизилась результативность. Сейчас Николай продолжает играть в Санкт-Петербурге, и, чтобы окончательно не потерять доверие Олега Знарка, ему нужно сильно постараться. Первый результат уже есть: Прохоркин впервые отличился за СКА в двух матчах подряд.

13 игроков КХЛ с последним годом контракта Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.

О праворуком защитнике с убойным броском впервые заговорили в сезоне-2011/12, когда Осипов был одним из лидеров обороны «Амура», проводившего лучший сезон в КХЛ. Поиграв ещё некоторое время в Хабаровске, защитник ожидаемо пошёл на повышение, но ни в «Атланте», ни в СКА, ни в «Ак Барсе», он надолго не остался, а вот переход в московское «Динамо» стал для Александра удачным.



За москвичей он провёл в общей сложности два сезона, показав достаточно надёжную игру и не забывая демонстрировать свой великолепный щелчок. Но прошлый сезон он сначала неуверенно начал в «Динамо», затем был обменян в «Авангард», но и в Омске мы не увидели прежнего Осипова. Александр стал как будто медлительнее и неповоротливее, стал часто проигрывать единоборства и допускать глупые ошибки. К тому же куда-то пропала его результативность. Новый чемпионат он начал в «Авангарде» во второй паре защитников вместе с Евгением Медведевым. Андрей Скабелка доверяет ему, и если Осипов продолжит оправдывать это доверие, то вполне может попасть в поле зрение тренеров национальной сборной и не повторить путь других оборонцев, славившихся мощным броском и канувших в лету – Бабчука, Рязанцева и Пигановича.

Виктор Тихонов

Виктор Тихонов на протяжение всей карьеры пытался найти место под солнцем НХЛ, чередуя поездки в Северную Америку с игрой в России. Из «Северстали» он уезжал в «Финикс», возвращался в Череповец, а затем снова пробивался за океан.



В 2011 году Тихонов в очередной раз вернулся в Россию, но уже в состав СКА, где осел на три сезона и стал лидером питерского клуба. Но амбиции никуда не спрячешь – после выигранного Кубка Гагарина Тихонов вновь поехал в Америку, и этот вояж притормозил карьеру Виктора. Ни в «Чикаго», ни в «Аризоне» он и близко не показывал своей лучшей игры и после окончания сезона вернулся в СКА.



Вот только и в Санкт-Петербурге уже была новая команда, и Тихонову не удалось стать её незаменимой частью. Всего 36 игр в «регулярке» прошлого сезона и 10 (6+4) очков – это явно не то, на что рассчитывал хоккеист, возвратившийся из НХЛ. Тихонову теперь нужно снова доказывать свой высокий уровень, что будет достаточно сложно в условиях жесточайшей конкуренции за место в составе СКА.

Тихонову теперь нужно снова доказывать свой высокий уровень, что будет достаточно сложно в условиях жесточайшей конкуренции за место в составе СКА.

Хохлачёв рано уехал покорять НХЛ, и поначалу дела в лиге OHL складывались для него удачно. Россиянин набирал более очка за игру, а на драфте НХЛ его выбрал «Бостон» во втором раунде. В «локаутный» сезон Хохлачёв заглянул в родной «Спартак», чтобы набраться опыта игры на взрослом уровне, а затем уехал покорять свою новую команду за океаном.



Но «Брюинз» никак не хотели принимать талантливого форварда: три года Хохлачёв получал мизерное игровое время в «Бостоне», потом уезжал в АХЛ, где рвал соперников, и снова получал приглашение из главной команды.



Перед прошлым сезоном Хохлачёв принял решение вернуться в Россию. Как и все игроки, которые возвращаются из НХЛ, Александр перешёл в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина, но имел мало игрового времени. Теперь талантливый форвард вернулся в «Спартак», где у него наконец есть шанс проявить себя на высшем уровне, пускай и пока в России.

Схожая с Хохлачёвым ситуация складывается и с ещё одним талантливым, но пока не раскрывшимся россиянином Станиславом Галиевым. Он был практически неудержим на уровне QMJHL, хорош в АХЛ, а вот заиграть в «Вашингтоне» воспитаннику динамовского хоккея так и не удалось.



После очередного успешного сезона за фарм «столичных», не увенчавшегося переходом в главную команду, Галиев вернулся в Россию, и его выбор пал на «Ак Барс». В Казани форварду предстоит доказать, что он достоин играть на самом высоком уровне.

Прогноз на сезон КХЛ. Восток. «Магнитка» рухнет, но попадёт в плей-офф «Магнитка» потеряет лидерство, но попадёт в плей-офф, а «Салават Юлаев» станет королём Востока.

Карьера Аверина пошла на взлёт после его перехода из родного «Авангарда» в «Локомотив» в рамках помощи ярославскому клубу после известной трагедии. До этого Егор очень долго пробивался в состав омичей, своей неуёмной работой заслужил место в составе, и в Ярославль Аверин переходил уже в статусе готового лидера для новой команды.



Так и произошло, Аверин стал незаменимой частью состава «железнодорожников», которые на равных сражались сначала с чемпионским «Динамо», а затем небезуспешно пытались нарушить планы «армейцев» на совместный финал конференции.



Но в последний сезон у Егора что-то пошло не так, на какое-то время он даже выпал из состава, а всего за «регулярку» набрал всего 16 (4+12) очков. Правда, в плей-офф Аверин вернулся, сыграл блестяще и помог своей команде пройти ЦСКА, но тревожный звоночек для него всё же прозвучал.



Аверину нужно поддерживать свой высокий уровень, иначе талантливая ярославская молодёжь легко подвинет его из основного состава.

Налимов давно считается талантливым и надёжным голкипером, но ему пока никак не удаётся стать первым номером в каком-либо клубе. Во Владивостоке ему приходится постоянно выдерживать конкуренцию с Игорем Бобковым, и зачастую Налимов проигрывает эту дуэль.



В прошлом сезоне Налимов перешёл в «Сибирь», чтобы заменить травмированного Александра Салака, но после возвращения чеха в обойму оказался не нужен в Новосибирске и вернулся на Дальний Восток.



По первым матчам сезона Налимов проигрывает конкуренцию Бобкову, но у Ивана впереди длинный сезон, в котором он наверняка получит шанс, и тут уже всё будет зависеть от него.

Один из самых боевых и неуступчивых российских защитников всю карьеру пытается найти свою команду, но пока у Григорьева это не получается.



«Салават», «Барыс», «Торпедо», «Локомотив», «Адмирал», «Авангард» и снова «Торпедо» — вот где поиграл Григорьев к 26 годам, но не смог остаться на постоянной основе.

Михаила нельзя назвать габаритным или результативным защитником, он берёт своё за счёт боевых качеств, с лёгкостью скидывает перчатки, хорош в подыгрыше. Говорят, что у Григорьева скверный характер, и именно он мешает стать Михаилу душой компании и остаться в одной команде надолго. Что ж, очередной шанс хоккеисту предоставило «Торпедо», посмотрим, как он им воспользуется.

Голышев ярко заявил о себе на молодёжном уровне, блеснув статистикой в «Авто», довольно легко попал в «Автомобилист», где не потерялся и быстро стал лидером атаки уральцев.



В своём втором сезоне за взрослую команду Голышев настрелял 44 (25+19) очка, попал в сборную России, и этот успех немного вскружил голову молодому игроку. Как отметил Владимир Крикунов, после того сезона Голышев стал считать, что он каждый раз будет забрасывать по 25 шайб, а для развития успеха нужно продолжать работать.



В прошлом сезоне Голышев ощутимо сдал, главный тренер Андрей Разин даже отправлял его в командировку в Нижний Тагил, но очищение ВХЛ не помогло Голышеву выйти на свой лучший уровень.



Тем не менее в обновлённом «Автомобилисте» Голышев по-прежнему занимает место лидера, начал сезон с заброшенной шайбы, и есть вероятность, что мотивационные проблемы хоккеиста остались позади.

Главный тренер Андрей Разин даже отправлял Голышева в командировку в Нижний Тагил, но очищение ВХЛ не помогло ему выйти на свой лучший уровень.

Воспитанник магнитогорского хоккея был лидером «Стальных Лис», сильнейшей команды МХЛ в первые годы создания лиги, но переход в «Магнитку» затягивался, поскольку Григоренко тяжело переносил разницу КХЛ и МХЛ и при переходе терял все свои лучшие качества.



В сезоне-2014/15 уральцы отпустили Евгения в «Нефтехимик», и, как казалось на тот момент, Григоренко наконец адаптировался ко взрослому хоккею. В Нижнекамске он стал главным снайпером концовки того чемпионата и начала следующего, освоился в команде, но затем что-то пошло не так. Григоренко резко перестал забивать, затем выпал из основного состава, не заставил себя ждать и переход в ВХЛ.

Григоренко подписал контракт с «Адмиралом», этот клуб известен тем, что в нём раскрываются молодые хоккеисты, ставшие ненужными своим предыдущим командам.

Прошлый сезон Григоренко формально заканчивал в «Ак Барсе», но за казанцев он сыграл только один матч. Сейчас Евгений подписал контракт с «Адмиралом». Этот клуб известен тем, что в нём раскрываются молодые хоккеисты, ставшие ненужными своим предыдущим командам. Почему бы и Григоренко не перезапустить карьеру и пойти по стопам Ткачёва, Казакова и Барбашёва?

Было время, когда Максим Кицын считался чуть ли не самым талантливым российским хоккеистом по своему году рождения, был лидером разных возрастных категорий сборной России и ему был уготован путь звезды НХЛ. Однако всё сложилось гораздо прозаичнее. Кицын пересидел в Новокузнецке, но при этом не смог даже закрепиться в основном составе аутсайдера КХЛ, неизменно делавшего ставку на молодёжь.



Поиграв после «Кузни» в «Торпедо и «Сарове», Кицын только в 22 года поехал в Северную Америку. В АХЛ он не проходил в состав, и игровую практику Максим получал в ECHL. Разумеется, это не приближало Максима к основному составу «Лос-Анджелеса», и в прошлом сезоне Кицын вернулся в Россию, провёл четыре матча за «Торпедо», после чего был вновь командирован в ВХЛ. Сейчас Кицын подписал контракт с «Адмиралом», который как раз и делает ставку на таких ещё не старых «сбитых лётчиков», и если у Максима и сейчас ничего не получится, то вряд ли мы ещё когда-нибудь услышим эту фамилию в сводке хоккейных новостей.