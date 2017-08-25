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Вратарь Ночной лиги Сергей Громов — победитель шоу «Хочу в «Сибирь!»
Текст: Дарья Тубольцева

Работа на автомойке, 50 часов в плацкарте. А дальше была сказка

История голкипера Ночной лиги Сергея Громова. Многие бы захотели оказаться на его месте.
25 августа 2017, пятница. 13:15 Хоккей

На первый матч «Сибирь» впервые в истории заявила троих вратарей. Компанию Александру Салаку и Алексею Красикову составил 26-летний Сергей Громов из Ярославля. Именно он стал победителем реалити-шоу «Хочу в «Сибирь!» и получил однодневный контракт с новосибирским клубом, который позволил ему выйти на раскатку перед матчем со «Спартаком».

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«Работал на автомойке, чтобы накопить на форму»

Сергей Громов играет в хоккей на любительском уровне и тренирует детей, а также занимается с голкиперами-любителями. Громов выступает в Ночной хоккейной лиге в команде «Спарта» Ярославль, и за последние два года у него было два финала в Сочи, в составе «Легенды-17», названной в честь героя города и капитана «Локомотива» Ивана Ткаченко, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

— С самого детства мне очень нравился хоккей, — вспоминает Сергей. — Когда был маленьким, всегда очень ждал зимы. Мы с друзьями постоянно пропадали во дворах по вечерам и играли в хоккей теннисным мячом, иногда и шайбой. Ворота мы ставили из обычных школьных портфелей. По выходным иногда получалось ходить на пруд и уже на коньках поиграть в хоккей.

Я всегда был самым маленьким в нашей компании, поэтому старшие ребята обычно ставили в ворота, вскоре мне это стало нравиться. Было очень круто, когда старшие звали в свою команду, и вскоре ни один хоккей во дворе не мог без меня пройти. Первую свою форму мог позволить себе купить лишь на первом курсе университета, это была самая главная мечта моего детства. А за мечту нужно бороться, независимо от обстоятельств. До этого около года работал на автомойке, чтобы накопить на форму.

Билет в один конец

На протяжении восьми лет Громов играет с любителями. Правда, целый год пришлось прожить без хоккея — Сергей служил в спецназе.

— Сам по себе я выскочка, поэтому постоянно пытаюсь прыгнуть выше головы, — объясняет молодой человек. — Практически каждый день тренируюсь со школьниками, с молодёжной командой, иногда даже с мастерами — просто потому что мне это в кайф, получаю от этого огромное удовольствие. На лёд я выхожу обычно два-три раза в день — два раза тренирую и один тренируюсь сам. Практически каждую субботу и воскресенье у нас проходят матчи, поэтому выходных нет.

По окончании университета Сергей даже пробовал свои силы в РХЛ — третьей по силе лиге в системе российского хоккея. Однако закрепиться там не удалось.

— Для меня участие в шоу «Сибири» — это прежде всего проверка самого себя, возможность оценить свои сильные и слабые стороны, причём как на льду, так и в жизни. Это некоторый вызов, преодолев который, становишься сильнее. Ты идёшь на конфликт с самим собой ради чего-то большего, ради достойной цели, в данном случае ради мечты, — говорит Сергей.

К проекту Громов готовился серьёзно: работал с тренером по физической подготовке Андреем Колчиным, а на льду — с Дмитрием Юшкевичем. Поездка в Новосибирск стала настоящим приключением для вратаря-любителя. Поезд Ярославль — Новосибирск идёт 50 часов.

— Изначально я покупал билет в один конец в самый обычный плацкарт, и денег на проживание было лишь на первое время. Но я не считаю это весомым основанием отказываться от мечты. Жил в самом обычном хостеле. За два месяца реалити-шоу я успел опробовать две новые для себя профессии: промоутер и шашлычник. Вторая мне понравилась гораздо больше! Я обрёл настоящих друзей, которые меня всегда поддерживали и помогали, пережил новые ощущения и нереальные эмоции от работы с командой, общения с болельщиками.

Болельщик «Локомотива» и «Сибири»

— Не скажу, что я реальный болельщик или фанат «Локомотива», но это команда моего родного города, за которой я слежу с самого детства, команда с великой историей, команда, в которой играют мои друзья, обычные ярославские парни, поэтому я всегда их поддерживаю.

Новосибирск я считаю своей второй хоккейной родиной, именно здесь я раскрылся и на данный момент достиг своего хоккейного максимума. «Сибирь» — прекрасная команда, с офигенной поддержкой преданных болельщиков. Я видел всю «кухню» изнутри, это невероятно!

В детстве не было равных нашему ярославскому вратарю Егору Подомацкому, каждый второй мальчишка считал его своим кумиром, и я не исключение. Сейчас стиль игры современного вратаря сильно поменялся и лучшим считаю Сергея Бобровского.

«На скамейке «Сибири» тесновато»

22 августа Сергей Громов вышел в форме новосибирского клуба на раскатку перед матчем со «Спартаком». А 60 минут игры 26-летний вратарь провёл на скамейке команды Павла Зубова.

— Сколько бросков на раскатке нанесли по моим воротам, не считал, просто старался проработать каждый, чтобы не опозориться на глазах у полных трибун, — рассказал Сергей. — Мне удалось пообщаться с Александром Салаком. Некоторыми вратарскими хитростями он со мной поделился. Весь матч я просидел на скамейке «Сибири», где реально тесновато, но так лучше чувствуется плечо товарища. Павел Владимирович Зубов — сдержанный тренер. Он не кричит, а реально «рулит» в момент игры и постоянно подсказывает ребятам. Зубов — свой среди своих, поэтому игроки его уважают.

Новосибирские болельщики продолжали удивлять на протяжении всего моего пребывания в этом чудесном городе. Постоянно чувствовалась поддержка, внимание и даже забота. Я очень благодарен им за такой тёплый приём и гостеприимство. Некоторые из них уже стали называть меня «сибиряком», а признание этих неподкупных людей дорогого стоит.

***

Планы на будущее… моя жизнь и так уже плотно связана с хоккеем, поэтому я счастлив, что занимаюсь любимым делом. Этот проект зажёг меня снова, и я хочу двигаться с этим ощущением и дальше. Надеюсь, что это был лишь старт чего-то более безумного и крутого. Мне есть что доказывать, и я хочу двигаться дальше в этом направлении.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь Павел Зубов
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