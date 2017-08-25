Защитники из первого сезона КХЛ. Никулин, Рахунек, Твердовский и другие

Никулин и Первышин играли за «Ак Барс», Рахунек за «Динамо», а Твердовский за «Салават».

Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть Кошечкин играл в «Ладе», Гелашвили в «Локомотиве», а Алистратов в «Тракторе».

Недавно мы вспоминали про вратарей, блиставших в первом сезоне КХЛ. Теперь настала пора рассказать о защитниках, цементировавших оборону своих ворот 10 лет назад. А посмотреть тогда было на кого. Здесь и молодой Илья Никулин, бравший кубки Гагарина в составе «Ак Барса», и Кевин Даллмэн, который тогда только вставал на путь голеадора в нашей лиге. Вспоминаем игру всех этих мастеров в нашей фотоподборке.

Кевин Даллмэн («Барыс»)

Фото: photo.khl.ru

Карел Рахунек («Динамо» Москва)

Фото: photo.khl.ru

Илья Никулин, Андрей Первышин («Ак Барс»)

Фото: photo.khl.ru

Александр Гуськов («Локомотив»)

Фото: photo.khl.ru

Виталий Прошкин («Салават Юлаев»)

Фото: photo.khl.ru

Олег Твердовский

Фото: photo.khl.ru

Дмитрий Юшкевич («Сибирь»)

Фото: photo.khl.ru

Фото: photo.khl.ru

Денис Куляш (ЦСКА)

Фото: photo.khl.ru

Павел Траханов (ХК МВД)

Фото: photo.khl.ru

Ян Платил («Трактор»)