Защитники из первого сезона КХЛ. Никулин, Рахунек, Твердовский и другие

Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть
Кошечкин играл в «Ладе», Гелашвили в «Локомотиве», а Алистратов в «Тракторе».
Недавно мы вспоминали про вратарей, блиставших в первом сезоне КХЛ. Теперь настала пора рассказать о защитниках, цементировавших оборону своих ворот 10 лет назад. А посмотреть тогда было на кого. Здесь и молодой Илья Никулин, бравший кубки Гагарина в составе «Ак Барса», и Кевин Даллмэн, который тогда только вставал на путь голеадора в нашей лиге. Вспоминаем игру всех этих мастеров в нашей фотоподборке.
Кевин Даллмэн («Барыс»)
Фото: photo.khl.ru
Карел Рахунек («Динамо» Москва)
Фото: photo.khl.ru
Илья Никулин, Андрей Первышин («Ак Барс»)
Фото: photo.khl.ru
Александр Гуськов («Локомотив»)
Фото: photo.khl.ru
Виталий Прошкин («Салават Юлаев»)
Фото: photo.khl.ru
Олег Твердовский
Фото: photo.khl.ru
Дмитрий Юшкевич («Сибирь»)
Фото: photo.khl.ru
Виталий Атюшов («Металлург» Мг»)
Фото: photo.khl.ru
Денис Куляш (ЦСКА)
Фото: photo.khl.ru
Павел Траханов (ХК МВД)
Фото: photo.khl.ru
Ян Платил («Трактор»)
Фото: photo.khl.ru