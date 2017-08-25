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КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Матч между победителями Кубка Гагарина и Ночной лиги – хорошая идея»

Легендарный хоккеист Валерий Каменский рассказал о старте седьмого сезона Ночной лиги и Суперсерии-72.
25 августа 2017, пятница. 20:15 Хоккей

25 августа 2017 года в Москве состоялась Всероссийская конференция региональных представителей Ночной хоккейной лиги. На презентации седьмого сезона был представлен логотип соревнования, объявлено, что матч открытия пройдёт 2 сентября в Москве между «Арктиком» и «Ядрёным вождём», а сам чемпионат будет приурочен к 45-летию Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. После завершения мероприятия на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил олимпийский чемпион, куратор конференции «Приволжье» Валерий Каменский.

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«Придерживаемся девиза, заданного руководством лиги и страны»

— Какие ожидания от седьмого сезона Ночной лиги?
— Праздничные. Выработалась определённая ясность, мы движемся вперёд. Добавляются команды, новые участники. Придерживаемся девиза, заданного руководством лиги и страны: «Постоянная популяризация хоккея». Спортивный уровень Ночной лиги неуклонно растёт, матчи становятся всё интереснее.

— Недавний фестиваль в Сочи удался. В следующем году финальный аккорд планируется там же?
— Скорее всего да. Столицей фестиваля Ночной хоккейной лиги является именно Сочи. Там созданы шикарные условия, много катков. Каждый год все испытывают в Сочи исключительно положительные эмоции, в лигу приходит много благодарностей. Так что зачем что-то менять, когда и так всё проходит на высшем уровне.

— Большим плюсом является и тот факт, что к НХЛ постоянно присоединяются новые регионы.
— Раз идёт такая тенденция и новые регионы постоянно стремятся попасть в число участников Ночной лиги, значит мы двигаемся в правильном направлении. Будем стараться как можно больше популяризировать в том числе непрофессиональный хоккей. Здорово, что пока всё получается.

Придерживаемся девиза, заданного руководством лиги и страны: «Постоянная популяризация хоккея».

«Подрастающее поколение всё больше начинает заниматься хоккеем»

— Это ведь важно, что непрофессиональный спорт поддерживается на негосударственном уровне?
— Естественно. Это здоровье нации. Важно понимать, что когда в хоккей играют взрослые люди, то на них смотрят и дети. Ребятишек приводят в секции, начинается рост популяризации хоккея, развитие детско-юношеского спорта.

— Это реально действует?
— Да. Приводят даже внуков. Подрастающее поколение всё больше начинает заниматься хоккеем.

— Иностранные команды будете приглашать?
— У нас уже был такой пример на фестивале. Конечно, это интересно. Но главная и первостепенная цель – работать на благо своей страны. Развивать отечественный хоккей, агитировать граждан России заниматься спортом.

1972 год – это та история хоккея, в которой непосредственное участие принимали наши легенды. Без истории не бывает будущего.

— Андрей Коваленко говорил, что Ночная лига помогла вытащить многих мужиков из гаражей и заставить забыть про бутылку. Теперь у них другой интерес – хоккей.
— Всё верно. Это помогает семьям не проводить время за бутылкой, а общаться, развиваться. Хоккей – командная игра. Взрослые люди тоже стремятся к тому, чтобы стать более спортивными.

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«Здорово, что седьмой сезон Ночной лиги приурочен к Суперсерии-72»

— Насколько важно, что седьмой сезон НХЛ будет посвящён легендарной Суперсерии-72?
— Я думаю, что это здорово. Так и должно быть. Молодое поколение должно знать легенд, ковавших славу отечественного хоккея, разбираться в истории хоккея. 1972 год – это та история хоккея, в которой непосредственное участие принимали наши легенды. Без истории не бывает будущего. Если дети и взрослые будут знать историю хоккея, то это ещё больше усилит популяризацию нашего вида спорта. Всегда приятно, когда тебя узнают. Тем более тем легендам, которых осталось немного. Если их узнают на улице, почитают, то это принесёт дополнительные положительные эмоции.

— Александра Сергеевича Якушева трудно не узнать на улице…
— Нужно, чтобы остальных тоже узнавали, не только Александра Сергеевича. Все хоккеисты, участвовавшие в этой легендарной Суперсерии, прославляли наш хоккей. Некоторые до сих пор трудятся в Ночной лиге, живут хоккеем.

— Лично у вас большая загруженность в КХЛ, но вы будете продолжать помогать Ночной лиге?
— Безусловно. Хоккей – это большая единая работа. Не особо важно, в профессиональном хоккее ты трудишься или нет. Мы всегда встречаемся с руководителями регионов. Даём советы, помогаем решать определённые вопросы.

Хоккей – это большая единая работа. Не особо важно, в профессиональном хоккее ты трудишься или нет.

— Как считаете, интересно провести матч между победителем Кубка Гагарина и триумфатором Ночной лиги?
— Для популяризации хоккея это было бы здорово — разыграть какой-нибудь кубок. Разумеется, что в КХЛ молодые ребята, профессионалы, силы тут сравнивать нельзя. Но в целом идея и предложение хорошие. Главное, чтобы совпадало время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валерий Каменский Ночная хоккейная лига
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