Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко

Новая обойма

Перед стартом первого в сезоне столичного дерби главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заметно перетряхнул состав. В заявку на матч с «Динамо» не попали многие хоккеисты, считавшиеся главной ударной силой «армейцев» в нынешнем сезоне: вне состава оказались форварды Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Грег Скотт, Джефф Плэтт и Валерий Ничушкин, а также защитники Пашнин, Блажиевский и Науменков.

В ворота ЦСКА был откомандирован новичок Ларс Юханссон, а помимо него свой дебют в нынешнем сезоне отметил Игорь Ожиганов, для разговора с которым в Москву недавно прилетали боссы «Торонто». Несмотря на всё богатство выбора, тренерский штаб «армейцев» вновь выбрал игровую модель с семью защитниками. «Динамо» же оставалось довольствоваться статусом неудобного соперника для ЦСКА, которому тот же Никитин недавно отвесил солидный хоккейный комплимент. «Эта команда неплохо душит», — сказал главный тренер «армейцев» после трудной победы в овертайме на Кубке мэра. Тогда динамовцы смогли дать бой одному из главных претендентов на чемпионство, обойдясь без услуг Ерёменко, Бойда и Хиетанена, – на этот раз все трое были в стартовом составе.

«Динамо»: от хорошего начала к катастрофе

Динамовцы очень активно провели старт встречи, подтвердив изначальное намерение попортить жизнь грозному сопернику. В первой же атаке на пятачок удалось прорваться Дмитрию Казионову, которого Комаров вывел на бросок отменной диагональной передачей, но Юханссон сыграл по-скандинавски хладнокровно. Чуть позже шведа проверил на внимательность Игнатушкин, однако постепенно ЦСКА перехватил инициативу, увеличивая напряжение у владений голкипера хозяев Ерёменко. Опытный страж ворот долгое время справлялся с нагрузкой, нейтрализовав и бившегося на пятачке Окулова, и неприятный бросок над плечом от Григоренко, но с настоящими трудностями Александру пришлось столкнуться после первого перерыва.

На старте второго периода у «Динамо» случился настоящий провал, из которого ЦСКА выжал максимум возможного. Сначала старый знакомый бело-голубых Мэт Робинсон исполнил хитрый дальний бросок под перекладину, отразить который Ерёменко помешал боровшийся перед воротами Светлаков. Спустя полминуты вратарь «Динамо» капитулировал после диагонального щелчка Бурдасова, а ещё через минуту «армейцы» выдали настоящую вкуснятину времён «Красной машины». Роман Любимов и Михаил Григоренко издевательски долго передавали друг другу шайбу, убежав в острую контратаку, и не реализовать этот великолепный розыгрыш было бы настоящим преступлением.

Наставник «Динамо» Воробьёв взял тайм-аут, попытавшись успокоить своих подопечных, и на небольшое время эта мера оказалась действенной. Великолепный выстрел Кутейкина в большинстве помог динамовцам притормозить сползание в пропасть, но достаточно быстро гости нашли способ приглушить импульс соперников. Очередная острая атака ЦСКА завершилась тем, что Варнаков неудачно прервал передачу, отправив шайбу в собственные ворота – гол был записан на счёт Андрея Светлакова. Когда же до второго перерыва оставалось менее четырёх минут, подправивший бросок Робинсона форвард Кузьменко отправил в ворота «Динамо» пятую шайбу. Расстроенный Ерёменко был вынужден уступить место в «рамке» 22-летнему Ивану Бочарову, для которого это был первый матч в КХЛ.

Защитники из первого сезона КХЛ. Никулин, Рахунек, Твердовский и другие Никулин и Первышин играли за «Ак Барс», Рахунек за «Динамо», а Твердовский за «Салават».

Спокойствие, только спокойствие

Третья двадцатиминутка оказалась на удивление равной и спокойной. ЦСКА не рвался увеличивать преимущество в счёте до более крупного, а динамовцы смогли вернуть контроль шайбы, но реализация созданных моментов оставляла желать лучшего. Самым верным из них был шанс у Варнакова, который в середине периода убежал один на один, но был остановлен с нарушением правил, а полученное численное преимущество «Динамо» растратило впустую.



Матч медленно катился к своему завершению, а Бочаров уже мог надеяться на первые в карьере 20 сухих минут в КХЛ, но эти планы были разрушены Константином Окуловым. Талантливый молодой форвард набрал своё четвёртое очко в этой встрече (1+3), в касание замкнув пас от другого вундеркинда Капризова, и установил окончательный счёт. Таким образом, ЦСКА выиграл первое в сезоне московское дерби, а динамовцы получили чувствительный удар, главной жертвой которого стал опытнейший Ерёменко.