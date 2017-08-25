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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 25.08.2017
Текст: Владислав Уткин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итоги дня КХЛ: ЦСКА разгромил «Динамо», Мозякин поставил новый рекорд

ЦСКА показал класс в дерби, в Питере стреляли из пушки, а Мозякин продолжает удивлять.
25 августа 2017, пятница. 23:30 Хоккей

«Металлург» реабилитировался перед своими болельщиками

«Магнитка» провела довольно неубедительный стартовый матч с «Автомобилистом». Сможет ли коллектив Ильи Воробьёва реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в той игре – вот в чём была главная интрига встречи, помимо того факта, что это уральское дерби. Наш обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своём прогнозе поверил в «Металлург». Но начало схватки его ожиданий не оправдало. Якуценя вывел Пола Щехуру на рандеву с Кошечкиным, и тот с добивания открыл счёт в матче. Но к концу первого периода хозяева отыгрались – сработала испытанная годами связка Коварж – Мозякин. Ян отдал, а Сергей забил. Он же установил в этом матче свой очередной рекорд, став первым игроком КХЛ, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах лиги. Вторая двадцатиминутка голов зрителям не принесла, а победный гол забил Томаш Филиппи.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Якуценя) – 03:47 (5x5), 1:1 – Мозякин (Коварж) – 18:48 (5x5), 2:1 – Филиппи (Мозякин, Эллисон) – 58:37 (5x4)

«Лада» одолела «Автомобилист»

«Автомобилист» приехал в Тольятти в приподнятом настроении. Причиной тому стала победа над «Магниткой». «Ладу» же, наоборот, обуревало желание выиграть ввиду поражения в стартовом матче от «Трактора». И это у тольяттинцев получилось. Эштон и Стрельцов во втором периоде вывели «автозаводцев» вперёд. Между этими шайбами затесался гол уральца Лямина. Ну а в третьей двадцатиминутке всё окончательно решил точный выстрел Бочарова. 3:1 – «Ладу» можно поздравить с победой и хорошей игрой.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 1 0:0, 2:1, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Эштон (Валуйский) – 20:53 (5x5), 1:1 – Лямин – 26:09 (5x4), 2:1 – Стрельцов (Дженовей, Бочаров) – 35:44 (5x5), 3:1 – Бочаров – 45:57 (5x5)

Разгром в столице

Первый период московского дерби прошёл довольно спокойно. Настолько спокойно, что некоторые болельщики даже заскучали. Тем громче прозвучали три «армейских» выстрела в начале второго периода. Менее чем за две минуты Робинсон, Бурдасов и Григоренко повергли динамовцев в, как говорят в боксе, состояние грогги. К их чести, бело-голубые ненадолго сумели выйти из него благодаря шайбе Андрея Кутейкина. Но то была всего лишь разовая акция. Ещё до второго перерыва Светлаков и Кузьменко дважды поразили ворота бело-голубых. На этом Ерёменко оказалось достаточно, и его заменил молодой Иван Бочаров — для него это был дебют на уровне КХЛ. В третьем периоде расстановка сил на льду никак не изменилась. А шестую шайбу в ворота «Динамо» забросил Константин Окулов. Для него это было уже четвёртое очко в матче – он забил и отдал три голевые передачи.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 6 0:0, 1:5, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Робинсон (Киселевич, Окулов) – 22:39 (5x5), 0:2 – Бурдасов (Марченко, Петров) – 23:08 (5x5), 0:3 – Григоренко (Любимов) – 24:26 (5x5), 1:3 – Кутейкин (Вишневский, Брюквин) – 26:33 (5x4), 1:4 – Светлаков (Марченко, Окулов) – 31:34 (5x5), 1:5 – Кузьменко (Робинсон, Окулов) – 36:07 (5x5), 1:6 – – 60

Уверенный успех «Локомотива»

Мало кто ожидал от «Слована» ожесточённого сопротивления в Ярославле. Тем не менее в начале первого периода коллектив Милоша Ржиги показал зубы, ответив шайбой Скалицки на гол Контиолы. Но в дальнейшем точные броски Картаева, Коршкова, Лугина и всё того же Контиолы доказали серьёзное преимущество ярославцев над соперником. Матч прошёл при уверенном преимуществе «железнодорожников». «Локомотив», как и предсказывалось, одержал уверенную итоговую победу над командой из Братиславы.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
5 : 1 3:1, 1:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Контиола (Тальбо, Кронвалль) – 02:36 (5x4), 1:1 – Скалицки (Бухтеле, Тайми) – 05:28 (4x4), 2:1 – Картаев (Ильенко, Мосалёв) – 16:02 (5x5), 3:1 – Контиола (Накладал, Кронвалль) – 16:12 (5x5), 4:1 – Коршков (Коледов, Полунин) – 33:34 (5x5), 5:1 – Лугин (Апальков) – 45:14 (5x5)

Пушечная победа СКА

Один из наиболее ожидаемых матчей дня начался с выстрела из пушки. Не промолчала в игре и пушка Ковальчука. Именно он в середине первого периода открыл счёт в противостоянии «армейцев» и «джокеров». Второй период прошёл при явном преимуществе гостей, но, в отличие от питерцев, воплотить его в голы они не смогли. А вот «армейцы» свой момент реализовали. На 57-й минуте Сергей Широков поставил точку во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Ковальчук (Плотников) – 08:49 (5x4), 2:0 – Широков (Яковлев, Плотников) – 56:47 (5x4)

«Витязь» выстоял и победил

Матч в Минске проходил при явном преимуществе хозяев, которые ко второму перерыву перебросали «витязей» более чем в два раза. Вот только распечатать ворота Сапрыкина им никак не удавалось. А капитан гостей Алексей Семёнов в середине первой двадцатиминутки вывел вперёд свою команду, реализовав большинство. В третьем периоде гости были ближе к тому, чтобы увеличить разрыв в счёте. Динамовцы же довольно долго не могли организовать финальный штурм ворот гостей. Под конец подопечные Белова удалились дважды подряд, но, несмотря на это, выстояли. «Зубрам» не помогла даже замена вратаря на шестого полевого хоккеиста.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Витязь
Московская область
0:1 – Семёнов (Афиногенов, Головков) – 11:01 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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26 августа 2017, суббота
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25 августа 2017, пятница
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