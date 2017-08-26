Скудра выиграет у Скабелки. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал свои прогнозы исходов матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Он полагает, что Скудра окажется сильнее Скабелки, «Спартак» прервёт серию неудач, а «Куньлунь» уедет ни с чем из Нижнекамска.

«Сибирь» — «Северсталь»

Сибиряки очень резво начали сезон. Они побеждают, но матчи для команды из Новосибирска получаются тяжёлыми. «Северсталь» же пока всё проигрывает в овертаймах. Поставлю на череповчан – их удача должна когда-то начать действовать. Ну и подопечным Павла Зубова не постоянно же выигрывать и вылезать при далеко не самой впечатляющей игре, о чём говорят главный тренер и некоторые хоккеисты. Конечно, не забудем и про спасения Салака.



Прогноз Панышева: победа «Северстали».

«Авангард» — «Торпедо»

Очень интересный матч – Скабелка против Скудры. Это два тренера, любящих силовую игру и контактный хоккей. У Омска разыгрались шведы, которые на предсезонке были не такими яркими, как хотелось бы тренерскому штабу. «Торпедо» выиграло у «Югры» в Ханты-Мансийске, и поэтому команда в хорошем настроении едет в Сибирь. В этом противостоянии я бы поставил на нижегородцев и Скудру. Думаю, что он выиграет личную дуэль у Скабелки.



Прогноз Панышева: «Торпедо» выиграет.

«Торпедо» выиграло у «Югры» в Ханты-Мансийске, и поэтому команда в хорошем настроении едет в Сибирь. В этом противостоянии я бы поставил на нижегородцев и Скудру.

«Барыс» — «Динамо» (Рига)

Здесь явным фаворитом будет «Барыс». Рижане почти зацепились за результат в Новосибирске, играли хорошо, но ни одного очка не заработали. Команда из столицы Казахстана выиграла у «Спартака» и выглядела при этом достаточно убедительно. Первое легионерское звено у неё мощное и классное. Поэтому я считаю, что команда Евгения Корешкова продолжит побеждать.



Прогноз Панышева: победит «Барыс».

«Салават Юлаев» — «Амур»

В этом матче будет ещё более явный фаворит в лице уфимцев. Они, скорее всего, выиграют с крупным счётом в основное время. Посмотрим на игру вратарей, в частности Юхи Метсолы. Скорее всего, именно он начнёт встречу в воротах хабаровчан. Также очень интересно, как легионеры «Салавата» сыграют с соперником, заметно уступающим им в классе, как Вестерлунд их настроит. Фаворит очевиден.



Прогноз Панышева: «Салават» одержит крупную победу в основное время.

«Югра» — «Спартак»

Очень тяжёлый матч для прогноза. «Спартак» пока не впечатляет: два безликих поражения на старте, в атаке ничего не получается, Чистова и Шмелёва сажают на лавку, Хохлачёв получает много игрового времени в первом звене, но тоже ничего не показывает. У «Югры» всё аналогично. Даже Игорь Захаркин на прошлой пресс-конференции сказал, что матч с «Торпедо» был жалким зрелищем в исполнении его коллектива. На данный момент это две серенькие команды, но попробуем рискнуть и поставить на гостей.



Прогноз Панышева: третий выездной матч принесёт успех «Спартаку».

«Ак Барс» — «Адмирал»

Здесь силы поравнее, но «Ак Барс» фаворит. Азеведу выдал блестящий прошлый матч, пока что к новым для себя большим площадкам приспосабливается Андрей Марков. В целом видно, что казанская команда постепенно берёт своё, достаточно вспомнить классную шайбу Ткачёва в ворота «Куньлуня». «Ак Барс» начинает нравиться, «Адмиралу» будет тяжело. Ставлю на казанцев.



Прогноз Панышева: победит «Ак Барс».



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Но, скажу честно, в команду Андрея Назарова мне верится больше, чем в коллектив Майка Кинэна. Плюс у гостей непростой выезд, сил может не хватить.

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»

Андрей Назаров, как и Скабелка с Павлом Зубовым, начал с двух побед. Команда идёт уверенно, она молодая и хорошо подготовлена физически. Мы ждём дебюта Жердева, очень хочется посмотреть на Николая. На предсезонке нижнекамцы выглядели мощно, и сейчас они пожинают плоды своей работы. «Куньлунь» тоже крепок, он выиграл в Сочи, затем ожидаемо уступил в Казани, где подрались Кулда с Абросимовым. В этом матче я бы поставил на «Нефтехимик». Возможно, он победит в основное время, возможно, по буллитам. В команду Андрея Назарова мне верится больше, чем в коллектив Майка Кинэна. Плюс у гостей непростой выезд, сил может не хватить. К тому же в Китае совершенно новая команда, там ещё многое нужно выстраивать.



Прогноз Панышева: победа «Нефтехимика».