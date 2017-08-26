Великолепная семёрка. В Москве дали старт новому сезону НХЛ

Снова в путь!

Вчера в Москве прошла презентация седьмого сезона Ночной хоккейной лиги. Здание Министерства спорта приняло в своих стенах представителей из всех регионов, где проводятся соревнования. На сегодняшний день в НХЛ около тысячи команд со всей России, в том числе и 104 клуба из Москвы. Как всегда, они сыграют в трёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 18+ Лига Мечты», а их победители получат право принять участие в майском финале фестиваля в Сочи. Они и поборются за главный приз – кубок Крутова, вручаемый победителю дивизиона «Любитель 40+», и грант от Минспорта России на 100 млн рублей на открытие нового ледового катка.

Церемония открытия сезона не могла пройти без высоких гостей. Тут и генеральный директор лиги Игорь Бахмутов, и легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР, олимпийский чемпион Сергей Макаров, и его партнёр, а теперь председатель СДК КХЛ Валерий Каменский… Но наибольшее внимание было уделено двукратному обладателю олимпийского золота, 1972 и 1976 годов, Александру Якушеву, который является председателем Совета легенд НХЛ. А вела церемонию известная всем любителям хоккея неподражаемая Наталья Кларк.

Фото: Борис Татаринов, Ночная Хоккейная Лига

Седьмой сезон НХЛ посвятят 45-летию Суперсерии-1972

С приветственным словом к собравшимся обратился Александр Якушев. Он поблагодарил участников и сотрудников лиги за их усилия по её совершенствованию. А Игорь Бахмутов заявил, что седьмой сезон будет посвящён 45-летию легендарной Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.



«Мы стоим на пороге открытия седьмого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Мы начинаем год 45-летия величайшего события в истории мирового хоккея — легендарной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Решено посвятить его выдающимся мастерам ледовой игры, которые в форме советской сборной развеяли миф о непобедимости канадцев», — сказал Бахмутов.

Интересно, что сам сезон, как и Суперсерия, стартует 2 сентября. Правда, не в Монреале, а в Москве, где в первом матче чемпионата между собой сойдутся команды «Арктик» и «Ядрёный вождь».



Всем собравшимся был показан тематический проморолик, авторы которого рассказали о великих баталиях, прошедших почти полвека назад, и о целях Ночной хоккейной лиги.

Также был представлен логотип нового сезона. Он выполнен в стиле минимализм и напоминает о давних временах доминирования советской «Красной машины» на международной арене.

Фото: Борис Татаринов, Ночная Хоккейная Лига

Каменский: матч между победителями КХЛ и НХЛ – хорошая идея

Затем с докладами выступили руководители отделов лиги. В это же время на вопросы корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева ответил Валерий Каменский.



— Какие ожидания от седьмого сезона Ночной лиги?

— Праздничные. Выработалась определённая ясность, мы движемся вперёд. Добавляются команды, новые участники. Придерживаемся девиза, заданного руководством лиги и страны: «Постоянная популяризация хоккея». Спортивный уровень Ночной лиги неуклонно растёт, матчи становятся всё интереснее.

— Это ведь важно, что непрофессиональный спорт поддерживается на негосударственном уровне?

— Естественно. Это здоровье нации. Важно понимать, что когда в хоккей играют взрослые люди, то на них смотрят и дети. Ребятишек приводят в секции, начинается рост популяризации хоккея, развитие детско-юношеского спорта.

— Это реально действует?

— Да. Приводят даже внуков. Подрастающее поколение всё больше начинает заниматься хоккеем.



— Насколько важно, что седьмой сезон НХЛ будет посвящён легендарной Суперсерии-72?

— Я думаю, что это здорово. Так и должно быть. Молодое поколение должно знать легенд, ковавших славу отечественного хоккея, разбираться в истории хоккея. 1972 год – это та история хоккея, в которой непосредственное участие принимали наши легенды. Без истории не бывает будущего. Если дети и взрослые будут знать историю хоккея, то это ещё больше усилит популяризацию нашего вида спорта. Всегда приятно, когда тебя узнают. Тем более тем легендам, которых осталось немного. Если их узнают на улице, почитают, то это принесёт дополнительные положительные эмоции.



Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует уже скоро. Он обещает стать рекордным по числу участников и охвату. А это значит, что впереди НХЛ ждут новые запоминающиеся встречи, города, команды и, надеемся, светлое будущее.