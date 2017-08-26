Дацюк и Ковальчук — с трофеем, Марков — с дебютом. Как стартовали в КХЛ

СКА уже выиграл кубок, а в ЦСКА примерили шапки-ушанки.

Ничушкин с Анисимовым

Артём Анисимов посетил с сыном матч «Локомотив» — ЦСКА в Ярославле. «Армейцы» вырвали победу в серии буллитов. После игры форвард «Чикаго» пообщался с Валерием Ничушкиным. «Деда рад видеть был. Успеха в грядущем сезоне и без травм!» — написал игрок ЦСКА.

СКА открыл сезон

Не успел стартовать регулярный чемпионат, как «армейцы» с Невы уже заполучили первый трофей. В матче за кубок Открытия СКА одолел ЦСКА со счётом 4:2. Хорошее начало для петербуржцев!

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.

Капитаны с трофеем

Первыми с кубком Открытия сфотографировались Павел Дацюк и Илья Ковальчук. «Первый — на базе», — написал вице-капитан СКА.

Милое письмо «Авангарду»

Омские болельщики души не чают в своей команде. Юные любительницы хоккея написали письмо с благодарностями в адрес игроков и тренерского штаба. Пресс-служба «Авангарда» отреагировала незамедлительно, опубликовав в социальной сети фото с милым посланием. «То, ради чего и нужно играть и побеждать!» — написали в «Инстаграме».

Семейное счастье Коваржа

Голкипер «Автомобилиста» отправился на выездную серию с командой, а его жена с сыном пока остались в Чехии. Якуб так заскучал, что выставил совместную фотографию с комментарием: «Мы совсем скоро будем вместе».

Новосибирская сказка

Впервые клуб КХЛ смог заявить третьего вратаря-любителя на матч регулярного чемпионата. Сергей Громов — победитель реалити-шоу «Хочу в «Сибирь!» — вышел на раскатку перед игрой со «Спартаком», а 60 минут матча провёл на скамейке команды Павла Зубова.

Работа на автомойке, 50 часов в плацкарте. А дальше была сказка История голкипера Ночной лиги Сергея Громова. Многие бы захотели оказаться на его месте.

Челябинская банда в шапках-ушанках

В этом сезоне в ЦСКА собрался невероятно мощный состав. Чего только стоит челябинская тройка — Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Бурдасов! Челябинцам, между прочим, очень идут шапки-ушанки, не хватает только балалайки.

Фото: instagram.com/burdi71/

Дебют Маркова в Казани

Первый матч за «Ак Барс» в КХЛ провёл Андрей Марков. Отыгравший 16 лет в «Монреале» защитник вышел на лёд в первой паре с Яруллиным. Марков отдал голевую передачу, а казанский клуб победил «Куньлунь» со счётом 4:2.

«Ак Барс» — первый, «Нефтехимик» попадёт в плей-офф». Как изменится Восток? Кто будет первым на Востоке, кто не защитит место в кубковой зоне, а кто, наоборот, совершит прорыв.

Армия СКА

На презентацию перед стартом сезона Антон Белов пришёл в сопровождении жены Елены и дочки Таисии. Не обошлось и без традиционной фотографии на фоне «армейской» звезды. Вот только дочка, кажется, не захотела позировать.