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Ковальчук, Дацюк, Ничушкин, Бурдасов, Марков — в обзоре соцсетей
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial/

Дацюк и Ковальчук — с трофеем, Марков — с дебютом. Как стартовали в КХЛ

СКА уже выиграл кубок, а в ЦСКА примерили шапки-ушанки.
26 августа 2017, суббота. 13:15 Хоккей

Ничушкин с Анисимовым

Артём Анисимов посетил с сыном матч «Локомотив» — ЦСКА в Ярославле. «Армейцы» вырвали победу в серии буллитов. После игры форвард «Чикаго» пообщался с Валерием Ничушкиным. «Деда рад видеть был. Успеха в грядущем сезоне и без травм!» — написал игрок ЦСКА.

СКА открыл сезон

Не успел стартовать регулярный чемпионат, как «армейцы» с Невы уже заполучили первый трофей. В матче за кубок Открытия СКА одолел ЦСКА со счётом 4:2. Хорошее начало для петербуржцев!

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Капитаны с трофеем

Первыми с кубком Открытия сфотографировались Павел Дацюк и Илья Ковальчук. «Первый — на базе», — написал вице-капитан СКА.

Милое письмо «Авангарду»

Омские болельщики души не чают в своей команде. Юные любительницы хоккея написали письмо с благодарностями в адрес игроков и тренерского штаба. Пресс-служба «Авангарда» отреагировала незамедлительно, опубликовав в социальной сети фото с милым посланием. «То, ради чего и нужно играть и побеждать!» — написали в «Инстаграме».

Семейное счастье Коваржа

Голкипер «Автомобилиста» отправился на выездную серию с командой, а его жена с сыном пока остались в Чехии. Якуб так заскучал, что выставил совместную фотографию с комментарием: «Мы совсем скоро будем вместе».

Новосибирская сказка

Впервые клуб КХЛ смог заявить третьего вратаря-любителя на матч регулярного чемпионата. Сергей Громов — победитель реалити-шоу «Хочу в «Сибирь!» — вышел на раскатку перед игрой со «Спартаком», а 60 минут матча провёл на скамейке команды Павла Зубова.

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Челябинская банда в шапках-ушанках

В этом сезоне в ЦСКА собрался невероятно мощный состав. Чего только стоит челябинская тройка — Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Бурдасов! Челябинцам, между прочим, очень идут шапки-ушанки, не хватает только балалайки.

Фото: instagram.com/burdi71/

Дебют Маркова в Казани

Первый матч за «Ак Барс» в КХЛ провёл Андрей Марков. Отыгравший 16 лет в «Монреале» защитник вышел на лёд в первой паре с Яруллиным. Марков отдал голевую передачу, а казанский клуб победил «Куньлунь» со счётом 4:2.

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Армия СКА

На презентацию перед стартом сезона Антон Белов пришёл в сопровождении жены Елены и дочки Таисии. Не обошлось и без традиционной фотографии на фоне «армейской» звезды. Вот только дочка, кажется, не захотела позировать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Сибирь Андрей Марков Антон Белов Антон Бурдасов Валерий Ничушкин Илья Ковальчук Павел Дацюк Фото
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