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НХЛ
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Восток

Ковальчук и Сёмин (пока/уже) не играют в НХЛ, но доставляют неудобства своим бывшим клубам.
26 августа 2017, суббота. 16:15 Хоккей

Нет ничего сладостнее для человека, чем обсуждение ошибок, которые совершил кто-то другой. Вероятно, именно поэтому работу хоккейных генеральных менеджеров называют крайне неблагодарной, поскольку каждую оплошность публика будет вспоминать годами, а большинство удач припишут игрокам и тренеру. Каждый из руководителей команд неоднократно испытывал моменты сожаления, когда кадровое решение оказывалось ошибочным, будь то переоценка способностей какого-либо хоккеиста, излишняя щедрость или поступок вопреки общепринятой логике. И в каждом клубе есть контракт, от которого босс команды хочет избавиться. Настало время вспомнить худшие из подобных сделок, а первыми на очереди будут команды Восточной конференции.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — н. Райан Кэллахэн

Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,8 млн в год

32-летний форвард считается одним из неформальных лидеров в команде, и до прихода в стан «молний» Криса Куница и Дэна Жирарди был самым возрастным хоккеистом южан. Однако лидерские качества и умение наладить атмосферу в раздевалке – это совсем не то, за что дают щедрые контракты. 18 сыгранных матчей, 4 очка и долгое восстановление после травмы – таков вклад Кэллахэна в результаты «Тампы» в прошлом сезоне. Обменять хоккеиста без его желания невозможно из-за наличия запретного пункта в контракте, а реальной пользы от форварда, который стремительно начал стареть, «Лайтнинг» почти не получает.

«Монреаль Канадиенс» — з. Карл Алзнер

Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 4,62 млн в год

Оборона «Монреаля» в нынешнее межсезонье подверглась серьёзным переменам: из команды ушли Натан Больё, Алексей Емелин и Андрей Марков, а чуть раньше стан «Канадиенс» покинули Никита Нестеров и Михаил Сергачёв. Генменеджеру «канадцев» Марку Бержевену пришлось комплектовать защитную линию из тех, кто был доступен на рынке, и выбор в пользу Алзнера трудно называть удачным. 28-летний защитник не обладает талантом набирать очки (13 баллов в минувшем регулярном чемпионате, 0 очков в плей-офф), а солидный контракт для чистого разрушителя – это откровенный перебор. Пресловутый запрет на обмен ещё больше сковывает Бержевена, который испытывает серьёзное давление, не добившись хороших результатов.

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«Бостон Брюинз» — н. Дэвид Бэйкс

Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 6 млн в год

Мощный силовой нападающий был бы «мишкам» весьма кстати, если бы он был молод и быстр. Увы, про 33-летнего Бэйкса этого сказать никак нельзя, и с каждым годом контракт форварда будет выглядеть всё большей обузой для команды. Впрочем, в плей-офф Дэвид способен выступить достойно (4 очка в 6 матчах), но чтобы попасть туда, «Брюинз» придётся серьёзно побороться. Конкурентом Бэйкса за сомнительный титул «обладателя худшего контракта в «Бостоне» можно считать другого форварда — Мэтта Белески, который при восьми очках в 49 матчах «регулярки» зарабатывает $ 3,8 млн.

«Флорида Пантерз» — в. Роберто Луонго

Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 4,53 млн в год

Луонго уже 38 лет, и хотя он продолжает оставаться первым номером «пантер», его уже давно перестали причислять к лидерам вратарского цеха. Чем старше он становится, тем чаще случаются проблемы со здоровьем: последний раз он выходил на лёд 2 марта, после чего начал долгое лечение застарелой травмы тазобедренного сустава. Выдерживать нагрузку в 60 матчей за сезон он больше не в состоянии, и во что превратится Луонго к 43 годам, когда закончится действующий контракт, не сможет предсказать никто.

«Баффало Сэйбрз» — з. Зак Богосян

Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,14 млн в год

«Клинки» взяли Богосяна спустя полтора сезона после того, как он подписал крупный семилетний договор с «Виннипегом». Статистика защитника плоха: за шесть последних сезонов он лишь раз преодолел отметку в 20 очков, а из-за травм ему не удалось сыграть ни одного полного регулярного чемпионата. Пункта о запрете на обмен у Богосяна нет, но найти желающих взять себе столь малоэффективного оборонца будет очень трудно.

«Торонто Мэйпл Лифс» — н. Натан Хортон

Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5,3 млн в год

Хортон не выходил на лёд с сезона-2013/14 из-за травмы спины, и хотя официально о завершении карьеры объявлено не было, его возвращение не выглядит реальным. Форвард числится в списке долгосрочно травмированных, что даёт клубу возможность выводить его из-под потолка зарплат, однако «Торонто» продолжает платить ему полную сумму по договору (он не был застрахован). Плюс ко всему Хортон «съедает» одну из позиций в составе, где можно держать не больше 50 хоккеистов, подписавших контракты.

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«Оттава Сенаторз» — з. Дион Фанёф

Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 7 млн в год

Фанёфу повезло оказаться в «Торонто» в период безвременья, когда «Кленовые листья» вели бездумную кадровую политику, – именно с «Мэйпл Лифс» был подписан его нынешний договор. Для защитника-«кувалды» контракт в $ 7 млн за сезон выглядит чрезвычайно завышенным, а наличие запрета на обмен вынуждает руководство «Сенаторз» регулярно устраивать «танцы с бубном». В прошлом сезоне Фанёф не захотел отказаться от права вето и остался в «Оттаве», несмотря на просьбы начальства.

«Детройт Ред Уингз» — н. Джастин Абделкейдер

Оставшийся контракт: 6 сезонов, $ 4,2 млн в год

30-летний нападающий стал одним из главных разочарований болельщиков «Детройта», которые когда-то видели в силовом форварде весьма перспективного хоккеиста. Перед стартом прошлого сезона у Абделкейдера начал действовать новый контракт, что дало ему возможность провести чемпионат спустя рукава: в 64 матчах он набрал лишь 21 очко. У «Ред Уингз» хватает претендентов на приз «за худший договор» (Францен, Декайзер, Эрикссон, Хелм), но Абделкейдера стоит выбрать из-за продолжительности контракта.

«Коламбус Блю Джекетс» — н. Брэндон Дубински

Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 5,85 млн в год

Дела Дубински движутся по нисходящей: 31-летний форвард в прошлом регулярном чемпионате забил только 12 голов и набрал 41 очко. Этого мало для человека с зарплатой настоящей звезды, и за последние шесть лет он не превзошёл отметку в 17 заброшенных шайб. Если Панарин и Бобровский – хоккеисты с отменным послужным списком, то о Дубински, который идёт третьим в клубе по высоте оклада, этого не скажешь.

«Филадельфия Флайерз» — з. Эндрю Макдональд

Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 5 млн в год

Ситуация с Макдональдом очень проста: он великолепно играет в отборе, незаменим при обороне собственных ворот, но для 5-миллионного защитника этого слишком мало. Два гола за регулярный чемпионат и показатель Corsi for, равный 48%, говорят об огромной переплате со стороны «лётчиков».

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — з. Марк Стаал

Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 5,7 млн в год

Совсем недавно «синерубашечники» выбросили из платёжки Дэна Жирарди, и, возможно, то же самое вскоре предстоит пережить Стаалу. Статистика в прошлом сезоне у Марка неважная: 10 очков в «регулярке» и ноль — в 12 матчах плей-офф. Конечно, игра в отборе и надёжность у собственных ворот – отменные качества, но их оценивают гораздо скромнее.

«Нью-Йорк Айлендерс» — н. Кэл Клаттербак

Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 3,5 млн в год

Клаттербака иногда называют «лучшим форвардом четвёртого звена» в современном хоккее. Если это комплимент, то весьма двусмысленный, поскольку силовик-тафгай зарабатывает слишком много для хоккеиста своего амплуа, а для повышения в созидательное звено Клаттербаку не хватает многого. В то же время его 25 очков, набранные в прошлом сезоне, – приемлемый показатель, который заставляет посмотреть и на другие неудачные контракты «островитян». Например, на опытного Эндрю Лэдда, который ещё шесть лет будет зарабатывать по $ 5,5 млн.

«Питтсбург Пингвинз» — н. Карл Хагелин

Оставшийся контракт: 2 сезона, $ 4 млн в год

Один из секретов успеха «пингвинов» заключается в том, что ужасных контрактов, которые бы тяготили команду и мешали вести разумную кадровую политику, у «Питтсбурга» нет. Относительно неважным соглашением можно назвать лишь договор быстроногого «двустороннего» форварда Хагелина, который за свои деньги набирает слишком мало очков в регулярном чемпионате (22 балла в прошлой «регулярке», но 16 очков в плей-офф два года назад).

«Вашингтон Кэпиталз» — з. Брукс Орпик

Оставшийся контракт: 2 сезона, $ 5,5 млн в год

Несколько лет назад «Вашингтон» предпринимал попытки «стать как «Питтсбург», но это привело к очень спорным решениям пригласить на большие контракты бывших защитников «Пингвинз» Мэтта Нисканена и Брукса Орпика. С Нисканеном особых проблем не было, поскольку он играет результативно и обладает неплохим «плюс-минусом». А вот «молотобоец» Орпик очков набирает негусто, славится медленным катанием и частыми ошибками при владении шайбой. В 36 года уже нет надежд, что эти недостатки когда-либо будут исправлены.

«Нью-Джерси Дэвилз» — н. Илья Ковальчук

Оставшийся контракт: 8 сезонов, $ 250 тыс в год

Контракты в НХЛ – это словно мёд в знаменитом горшочке Винни-Пуха: игрока уже давно нет, а его договор может ещё долго сохранять «послевкусие». Знаменитый Лу Ламорелло зря бился с лигой за новый контракт с Ковальчуком, который отыграл за «Дэвилз» лишь три сезона из положенных 15. В ведомости «Дэвилз» ещё долгих восемь лет будут учитываться по 250 тыс. долларов, оставшихся «в наследство» от Ильи, права на которого нынешний босс Рэй Шеро так и не смог обменять. Через год россиянин наверняка вернётся за океан, но «дьяволы» не получат от этого ни малейших дивидендов. Конечно, 250 тыс. – это не так много, но осадочек остался горький.

«Каролина Харрикейнз» — н. Александр Сёмин

Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 2,33 млн в год

В 2013 году Сёмин подписал с «Каролиной» пятилетний договор на $ 35 млн, но уже через сезон у него последовал резкий спад продуктивности. 19 очков в 57 матчах – это совсем не те показатели, на которые рассчитывали «ураганы», решившиеся на непростой выкуп контракта. Последовавшая краткая командировка в «Монреаль» также не увенчалась успехом, и в стане «Харрикейнз» ещё долго будут вспоминать «русскую загадку», которая обошлась команде достаточно дорого.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз Александр Сёмин Илья Ковальчук
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