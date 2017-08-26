Нападающие из первого сезона КХЛ. Морозов, Ягр и другие

Радулов и Ягр приехали из НХЛ, Морозов и Зарипов «жгли» в «Ак Барсе», а Яшин был лидером «Локомотива».

Защитники из первого сезона КХЛ. Никулин, Рахунек, Твердовский и другие Никулин и Первышин играли за «Ак Барс», Рахунек за «Динамо», а Твердовский за «Салават».

«Чемпионат» продолжает рассказывать о хоккеистах, чья игра поразила болельщиков в первом сезоне КХЛ. Ранее мы писали о вратарях и защитниках, а теперь пришла пора вспомнить о главных творцах праздника хоккея – нападающих. Дебютный сезон КХЛ был богат именитыми форвардами. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата тогда стал неувядающий Сергей Мозякин, а в плей-офф больше всех очков набрал Алексей Морозов. Совсем ненамного от него отстал «железнодорожник» Алексей Яшин. В том же году из НХЛ приехал солидный десант в лице Александра Радулова, нарушившего трудовой договор с «Нэшвиллом», и Яромира Ягра. Мастеров было предостаточно, а сезон получился крайне интересным.

Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть Кошечкин играл в «Ладе», Гелашвили в «Локомотиве», а Алистратов в «Тракторе».

Алексей Морозов («Ак Барс»)

Алексей Морозов Фото: photo.khl.ru

Алексей Яшин («Локомотив»)

Алексей Яшин Фото: photo.khl.ru

Александр Радулов («Салават Юлаев»)

Александр Радулов Фото: photo.khl.ru

Павел Брендл («Торпедо»)

Павел Брендл Фото: photo.khl.ru

Йозеф Вашичек Фото: photo.khl.ru

Александр Пережогин Фото: photo.khl.ru

Александр Королюк Фото: photo.khl.ru

Сергей Мозякин («Атлант»)

Сергей Мозякин Фото: photo.khl.ru

Маттиас Вейнхандль («Динамо» Москва)

Маттиас Вейнхандль Фото: photo.khl.ru

Яромир Ягр («Авангард»)