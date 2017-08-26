Нападающие из первого сезона КХЛ. Морозов, Ягр и другие

«Чемпионат» продолжает рассказывать о хоккеистах, чья игра поразила болельщиков в первом сезоне КХЛ. Ранее мы писали о вратарях и защитниках, а теперь пришла пора вспомнить о главных творцах праздника хоккея – нападающих. Дебютный сезон КХЛ был богат именитыми форвардами. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата тогда стал неувядающий Сергей Мозякин, а в плей-офф больше всех очков набрал Алексей Морозов. Совсем ненамного от него отстал «железнодорожник» Алексей Яшин. В том же году из НХЛ приехал солидный десант в лице Александра Радулова, нарушившего трудовой договор с «Нэшвиллом», и Яромира Ягра. Мастеров было предостаточно, а сезон получился крайне интересным.
Алексей Морозов («Ак Барс»)
Алексей Морозов
Алексей Яшин («Локомотив»)
Алексей Яшин
Александр Радулов («Салават Юлаев»)
Александр Радулов
Павел Брендл («Торпедо»)
Павел Брендл
Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Йозеф Вашичек
Александр Пережогин («Салават Юлаев»)
Александр Пережогин
Александр Королюк («Атлант»)
Александр Королюк
Сергей Мозякин («Атлант»)
Сергей Мозякин
Маттиас Вейнхандль («Динамо» Москва)
Маттиас Вейнхандль
Яромир Ягр («Авангард»)
Яромир Ягр