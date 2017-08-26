Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе

Третья победа «Сибири»: Зубов взял Фортуну в заложники?

Три победы в трёх матчах. Разве мог кто-то представить, что «Сибирь», собранная летом почти заново, так резво начнёт чемпионат? В Новосибирске радуются месту в таблице, смакуют яркие концовки, но не могут избавиться от ощущения, что в наборе очков подопечным Павла Зубова невероятно везёт.

«Северсталь», как и двумя днями ранее рижское «Динамо», перебросала новосибирцев. Череповчане почти весь матч выглядели предпочтительнее, тогда как хозяева испытывали серьёзные проблемы с выходом из зоны и игрой в большинстве. Дважды не реализовав «5 на 3», новосибирцы всё же воспользовались лояльностью судей и сравняли счёт. И, когда всё шло к овертайму, в зоне гостей рвануло. За полминуты до конца третьего периода из пушки по воротам «Северстали» выстрелил Владимир Первушин. Форвард-силовик, попавший в состав после двух игр в запасе, насквозь прошил Юлиуса Гудачека. Словацкому вратарю, которого в своё время выгнали из «Сибири» по итогам одного официального матча, не удалось доказать Кирилл Фастовскому, что он в нём ошибался.

Скабелка перебодал Скудру

После того как Андрей Скабелка переехал из одного сибирского города в другой, «Сибирь» и «Авангард» стали клубами-побратимами. То, что игровая модель омичей будет напоминать ту, с которой Скабелка завоёвывал для Новосибирска бронзу, читалось наперёд. Однако общего у «снежинок» и «ястребов» оказалось куда больше, чем общий стиль игры. На берегу Иртыша отныне тоже нет фейерверка голов, омичи больше бодаются, чем играют в хоккей, но результат не может разочаровывать даже капризную местную публику. Что уже успел сделать Скабелка, так это наладить игру в обороне и привить «Авангарду» бойцовский характер. Мягкотелая команда вряд ли смогла бы одержать волевую победу над сегодняшним «Торпедо». Встречи бывших соратников, Скудры и Скабелки, всегда проходят в боевом ключе, и сегодняшний матч – не исключение. Омичи смогли выдержать силовое давление «оленей», а за пять минут до сирены перевели игру в овертайм. Победу хозяевам принёс Данил Файзуллин – нападающий из четвёртого звена, которое Скабелка после матча отметил отдельно.

Первая победа тренера Озолиньша

То, что рижское «Динамо» при Сандисе Озолиньше перестанет быть мальчиками для битья, было ясно ещё на предсезонке. А вот дебют в официальных матчах великому Озо не удался. Латвийцы могли побеждать как в Омске, так и в Новосибирске, но всякий раз оставались ни с чем. Рано или поздно невезение должно было закончиться. Прорвало рижан в Астане. В воротах «Барыса» побывало пять (!) шайб. Это особенно удивительно, учитывая, что в лазарет с начала чемпионата угодили сразу три ключевых форварда «Динамо» — Редлихс, Гиллис и Гальярди. В отсутствие травмированных партнёров лидером себя проявил Микс Индрашис. Набрав три очка, он внёс наибольший вклад в то, что в КХЛ дебютировал Сергей Кудрявцев. Молодой вратарь «Барыса» в середине матча сменил Хенрика Карлссона. Это был явно не день шведского гиганта, в котором рижские динамовцы оставили четыре пробоины. Команду Евгения Корешкова вратарская рокировка встряхнула, но недостаточно для того, чтобы отыграться с 0:4.

«Салават» проиграл «Амуру» в стиле Захаркина

Казалось бы, Игорь Захаркин уже почти полгода не работает в столице Башкирии, а его дух по-прежнему висит в «Уфа-Арене». Точнее, дух того самого «бразильского» хоккея, который в прошлом сезоне всё чаще оборачивался неконтролируемым хаосом. Когда Эркка Вестерлунд заступил на пост главного тренера «Салавата Юлаева», многие уверовали, что результаты вроде 4:5 останутся в прошлом. Как бы не так. Уфимцы сыграли с «Амуром», как в худших матчах под руководством Захаркина.

«Салават» подвели ошибки в обороне и удаления, которые хабаровчане умело конвертировали в заброшенные шайбы. Творцами сенсации стали братья Ушенины. На двоих форварды-близнецы набрали шесть очков, а Владислав забил гол-красавец, до неприличия легко обыграв Станислава Гареева. Что же уфимцы? Они проявляли характер, дважды сравнивая счёт, но когда «Амур» в очередной раз вышел вперёд за четыре минуты до конца, сил на ответ уже не осталось. Не лучший матч провёл лидер «юлаевцев» — Линус Умарк.

Хохлачёв начинает зажигать за «Спартак»

Было бы весьма иронично, если бы на фоне поражения «Салавата Юлаева» новая команда Захаркина одержала победу. В идеале – сухую. Однако козырей, которые Игорь Владимирович мог предъявить бывшим работодателям, у наставника «Югры» на руках не оказалось: 2:6 дома от «Спартака» — та ещё оплеуха. Единственное светлое пятно в игре «мамонтов» — новичок команды Максим Пестушко открыл счёт своим голам. В остальном дела у «мамонтов» плохи. Защитники «Югры» совершали какое-то аномальное количество ошибок, прощать которые москвичи и не думали. Подарками соперника особенно учтиво пользовались экс-форварды СКА, отправленные в «Спартак» под конец предсезонной подготовки. Уже на первой минуте Виктор Комаров открыл счёт, а позже оформил дубль. Не отставал от него и Александр Хохлачёв, отметившийся двумя классными бросками, справиться с которыми Илья Проскуряков оказался не в силах. Есть первая победа Вадима Епанчинцева в качестве главного тренера «Спартака».

Противоречивый Марков: ошибка, две передачи, победа

Когда эксперты и простые любители хоккея оценивали перспективы Андрея Маркова в «Ак Барсе», всё сводилось к разным приоритетам: замечавшие ошибки ветерана в обороне сулили ему провал, а те, кто держали в уме его атакующие подвиги, не сомневались в успехе. Нескольких матчей на старте сезона недостаточно, чтобы расставить все точки над i, но противоречивость Маркова они подчёркивают как нельзя лучше. Его ошибка в первом периоде матча с «Адмиралом» привела к выходу Кирилла Воронина один на один и только чудом не стала голевой. Андрей избежал роли антигероя, а впоследствии и вовсе стал одним из героев вечера. Две передачи Маркова, а прежде всего голевой пас на Александра Свитова, позволили «Ак Барсу» добавить в копилку три очка. Кроме того, в составе казанцев стоит отметить Антона Ландера. На счету шведского новичка «барсов» два результативных балла, в том числе первый гол за команду Зинэтулы Билялетдинова. Отыграть на ноль Эмилю Гарипову помешала оплошность Андрея Попова, подарившего шайбу Роберту Саболичу. Голы словенца, заброшенные им без помощи Владимира Ткачёва, достойны попадания в красную книгу.

У Кинэна нет лома против легионеров «Нефтехимика»

По стопам Зубова и Скабелки, приведших свои команды к третьим победам в чемпионате, пошёл и Андрей Назаров. Его «Нефтехимик» словно и не заканчивал межсезонье, где разрывал всех и вся. С двумя предсезонными кубками нижнекамцы приобрели уверенность, которой сполна пользуются в официальных матах. Очередной жертвой «волков» Назарова стал «Куньлунь». Все три шайбы были заброшены во втором периоде, который начался с гола Робина Ганзла. Ну а главным героем встречи стал Ден Секстон: он не только ассистировал Ганзлу, но и нанёс бросок, ставший победным. Американец (5 очков) расположился на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги, аккурат между двумя питерскими «армейцами» — Павлом Дацюком иИльёй Ковальчуком. Остаётся сожалеть, что в этом матче не смог принять участие бывший партнёр Секстона по звену – Рикард Йюнге. Майк Кинэн не позволил шведскому форварду вновь выйти на шведский лёд, поместив его в список отказов.