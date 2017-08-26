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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 26.08.2017
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Александр Корка, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе

«Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.
26 августа 2017, суббота. 22:15 Хоккей

Третья победа «Сибири»: Зубов взял Фортуну в заложники?

Три победы в трёх матчах. Разве мог кто-то представить, что «Сибирь», собранная летом почти заново, так резво начнёт чемпионат? В Новосибирске радуются месту в таблице, смакуют яркие концовки, но не могут избавиться от ощущения, что в наборе очков подопечным Павла Зубова невероятно везёт.

«Северсталь», как и двумя днями ранее рижское «Динамо», перебросала новосибирцев. Череповчане почти весь матч выглядели предпочтительнее, тогда как хозяева испытывали серьёзные проблемы с выходом из зоны и игрой в большинстве. Дважды не реализовав «5 на 3», новосибирцы всё же воспользовались лояльностью судей и сравняли счёт. И, когда всё шло к овертайму, в зоне гостей рвануло. За полминуты до конца третьего периода из пушки по воротам «Северстали» выстрелил Владимир Первушин. Форвард-силовик, попавший в состав после двух игр в запасе, насквозь прошил Юлиуса Гудачека. Словацкому вратарю, которого в своё время выгнали из «Сибири» по итогам одного официального матча, не удалось доказать Кирилл Фастовскому, что он в нём ошибался.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Странски (Кудако, Кагарлицкий) – 20:54 (5x5), 1:1 – Шаров (Верещагин) – 39:09 (4x3), 2:1 – Первушин (Верещагин, Шаров) – 59:33 (5x5)

Скабелка перебодал Скудру

После того как Андрей Скабелка переехал из одного сибирского города в другой, «Сибирь» и «Авангард» стали клубами-побратимами. То, что игровая модель омичей будет напоминать ту, с которой Скабелка завоёвывал для Новосибирска бронзу, читалось наперёд. Однако общего у «снежинок» и «ястребов» оказалось куда больше, чем общий стиль игры. На берегу Иртыша отныне тоже нет фейерверка голов, омичи больше бодаются, чем играют в хоккей, но результат не может разочаровывать даже капризную местную публику. Что уже успел сделать Скабелка, так это наладить игру в обороне и привить «Авангарду» бойцовский характер. Мягкотелая команда вряд ли смогла бы одержать волевую победу над сегодняшним «Торпедо». Встречи бывших соратников, Скудры и Скабелки, всегда проходят в боевом ключе, и сегодняшний матч – не исключение. Омичи смогли выдержать силовое давление «оленей», а за пять минут до сирены перевели игру в овертайм. Победу хозяевам принёс Данил Файзуллин – нападающий из четвёртого звена, которое Скабелка после матча отметил отдельно.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 1 0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Паршин (Галузин, Столяров) – 27:28 (5x4), 1:1 – Березин – 55:55 (5x5), 2:1 – Файзуллин – 63:23 (5x5)

Первая победа тренера Озолиньша

То, что рижское «Динамо» при Сандисе Озолиньше перестанет быть мальчиками для битья, было ясно ещё на предсезонке. А вот дебют в официальных матчах великому Озо не удался. Латвийцы могли побеждать как в Омске, так и в Новосибирске, но всякий раз оставались ни с чем. Рано или поздно невезение должно было закончиться. Прорвало рижан в Астане. В воротах «Барыса» побывало пять (!) шайб. Это особенно удивительно, учитывая, что в лазарет с начала чемпионата угодили сразу три ключевых форварда «Динамо» — Редлихс, Гиллис и Гальярди. В отсутствие травмированных партнёров лидером себя проявил Микс Индрашис. Набрав три очка, он внёс наибольший вклад в то, что в КХЛ дебютировал Сергей Кудрявцев. Молодой вратарь «Барыса» в середине матча сменил Хенрика Карлссона. Это был явно не день шведского гиганта, в котором рижские динамовцы оставили четыре пробоины. Команду Евгения Корешкова вратарская рокировка встряхнула, но недостаточно для того, чтобы отыграться с 0:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 5 0:3, 1:1, 2:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Индрашис (Макмиллан, Галвиньш) – 07:23 (5x4), 0:2 – Столлери (Кристо, Евпалов) – 10:37 (4x3), 0:3 – Индрашис (Макмиллан) – 15:06 (5x5), 0:4 – Кристо (Индрашис) – 33:53 (5x5), 1:4 – Даллмэн (Сен-Пьер, Диц) – 39:08 (5x4), 2:4 – Диц (Сен-Пьер, Фрэттин) – 46:03 (5x4), 2:5 – Скворцов (Алишаускас) – 52:08 (en), 3:5 – Сагадеев – 58:22 (5x5)

«Салават» проиграл «Амуру» в стиле Захаркина

Казалось бы, Игорь Захаркин уже почти полгода не работает в столице Башкирии, а его дух по-прежнему висит в «Уфа-Арене». Точнее, дух того самого «бразильского» хоккея, который в прошлом сезоне всё чаще оборачивался неконтролируемым хаосом. Когда Эркка Вестерлунд заступил на пост главного тренера «Салавата Юлаева», многие уверовали, что результаты вроде 4:5 останутся в прошлом. Как бы не так. Уфимцы сыграли с «Амуром», как в худших матчах под руководством Захаркина.

«Салават» подвели ошибки в обороне и удаления, которые хабаровчане умело конвертировали в заброшенные шайбы. Творцами сенсации стали братья Ушенины. На двоих форварды-близнецы набрали шесть очков, а Владислав забил гол-красавец, до неприличия легко обыграв Станислава Гареева. Что же уфимцы? Они проявляли характер, дважды сравнивая счёт, но когда «Амур» в очередной раз вышел вперёд за четыре минуты до конца, сил на ответ уже не осталось. Не лучший матч провёл лидер «юлаевцев» — Линус Умарк.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 5 0:2, 2:1, 2:2
Амур
Хабаровск
0:1 – Швиденко (Клопов, Ушенин Владислав) – 08:34 (5x5), 0:2 – Ушенин Владислав (Губин) – 18:17 (5x4), 1:2 – Куляш (Бодров) – 21:56 (5x4), 1:3 – Губин (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 24:54 (5x4), 2:3 – Кокарев (Зубов, Фёдоров) – 35:21 (5x5), 3:3 – Кемппайнен (Логинов, Хартикайнен) – 44:27 (5x5), 3:4 – Литовченко (Атюшов, Бывальцев) – 48:14 (5x4), 4:4 – Ларсен (Фёдоров, Зубов) – 48:33 (5x5), 4:5 – Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 56:07 (5x3)

Хохлачёв начинает зажигать за «Спартак»

Было бы весьма иронично, если бы на фоне поражения «Салавата Юлаева» новая команда Захаркина одержала победу. В идеале – сухую. Однако козырей, которые Игорь Владимирович мог предъявить бывшим работодателям, у наставника «Югры» на руках не оказалось: 2:6 дома от «Спартака» — та ещё оплеуха. Единственное светлое пятно в игре «мамонтов» — новичок команды Максим Пестушко открыл счёт своим голам. В остальном дела у «мамонтов» плохи. Защитники «Югры» совершали какое-то аномальное количество ошибок, прощать которые москвичи и не думали. Подарками соперника особенно учтиво пользовались экс-форварды СКА, отправленные в «Спартак» под конец предсезонной подготовки. Уже на первой минуте Виктор Комаров открыл счёт, а позже оформил дубль. Не отставал от него и Александр Хохлачёв, отметившийся двумя классными бросками, справиться с которыми Илья Проскуряков оказался не в силах. Есть первая победа Вадима Епанчинцева в качестве главного тренера «Спартака».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 6 0:2, 1:1, 1:3
Спартак
Москва
0:1 – Комаров – 00:25 (5x5), 0:2 – Мирнов (Бобров) – 19:17 (5x5), 0:3 – Хохлачёв – 21:16 (5x5), 1:3 – Шулаков (Купцов, Макаров) – 37:43 (5x5), 2:3 – Пестушко (Валентенко, Макаров) – 46:56 (5x4), 2:4 – Комаров (Радил, Максвелл) – 47:32 (5x5), 2:5 – Хохлачёв (Лещенко, Стоа) – 48:47 (5x5), 2:6 – Радил (Максвелл, Лаюнен) – 57:01 (5x5)

Противоречивый Марков: ошибка, две передачи, победа

Когда эксперты и простые любители хоккея оценивали перспективы Андрея Маркова в «Ак Барсе», всё сводилось к разным приоритетам: замечавшие ошибки ветерана в обороне сулили ему провал, а те, кто держали в уме его атакующие подвиги, не сомневались в успехе. Нескольких матчей на старте сезона недостаточно, чтобы расставить все точки над i, но противоречивость Маркова они подчёркивают как нельзя лучше. Его ошибка в первом периоде матча с «Адмиралом» привела к выходу Кирилла Воронина один на один и только чудом не стала голевой. Андрей избежал роли антигероя, а впоследствии и вовсе стал одним из героев вечера. Две передачи Маркова, а прежде всего голевой пас на Александра Свитова, позволили «Ак Барсу» добавить в копилку три очка. Кроме того, в составе казанцев стоит отметить Антона Ландера. На счету шведского новичка «барсов» два результативных балла, в том числе первый гол за команду Зинэтулы Билялетдинова. Отыграть на ноль Эмилю Гарипову помешала оплошность Андрея Попова, подарившего шайбу Роберту Саболичу. Голы словенца, заброшенные им без помощи Владимира Ткачёва, достойны попадания в красную книгу.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 1 0:0, 1:0, 3:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Ландер (Марков, Азеведу) – 35:25 (5x4), 1:1 – Саболич – 41:54 (5x5), 2:1 – Свитов (Яруллин, Марков) – 45:57 (5x5), 3:1 – Глинкин (Яруллин, Малыхин) – 51:05 (5x4), 4:1 – Яруллин (Ландер, Марков) – 55:37 (5x4)

У Кинэна нет лома против легионеров «Нефтехимика»

По стопам Зубова и Скабелки, приведших свои команды к третьим победам в чемпионате, пошёл и Андрей Назаров. Его «Нефтехимик» словно и не заканчивал межсезонье, где разрывал всех и вся. С двумя предсезонными кубками нижнекамцы приобрели уверенность, которой сполна пользуются в официальных матах. Очередной жертвой «волков» Назарова стал «Куньлунь». Все три шайбы были заброшены во втором периоде, который начался с гола Робина Ганзла. Ну а главным героем встречи стал Ден Секстон: он не только ассистировал Ганзлу, но и нанёс бросок, ставший победным. Американец (5 очков) расположился на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги, аккурат между двумя питерскими «армейцами» — Павлом Дацюком иИльёй Ковальчуком. Остаётся сожалеть, что в этом матче не смог принять участие бывший партнёр Секстона по звену – Рикард Йюнге. Майк Кинэн не позволил шведскому форварду вновь выйти на шведский лёд, поместив его в список отказов.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 1 0:0, 2:1, 0:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Ганзл (Секстон, Пиганович) – 20:31 (5x5), 2:0 – Секстон (Пиганович) – 30:10 (5x5), 2:1 – Дефацио (Костицын, Кейн) – 37:45 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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26 августа 2017, суббота
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22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
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19:22 Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
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19:19 Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов
18:52 Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат
18:43 Захаркин: у «Югры» сложный психологический момент, у нас не получается игра
18:27 Мартемьянов: горжусь игроками «Амура», они сделали всё что могли и не могли
18:17 Брат Умарка: критика всегда помогает Линусу сделать шаг вперёд
18:14 Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами
17:58 Тренер «Снежных Барсов»: мы должны были выигрывать у МОДО в полуфинале КМ
17:51 Тренер МОДО: у нас есть шанс обыграть «Красную Армию» в финале Кубка мира
17:45 Е. Медведев: Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло
17:32 Березин: тренеры говорят игрокам «Авангарда» больше бросать
17:29 Столяров: «Торпедо» не хватило силёнок, в конце игры пропустили обидный гол
17:27 Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
17:19 Санников: игроки «Сибири» проявляют характер, поэтому фортуна на нашей стороне
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16:58 «Спартак» уверенно переиграл «Югру», Хохлачёв и Комаров оформили по дублю
16:57 П. Зубов: команда у «Сибири» новая, рождается в муках
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