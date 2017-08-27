«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на очередной игровой день КХЛ. По его мнению, сильнейшим в уральском противостоянии «Трактора» и «Автомобилиста» окажутся челябинцы, «Локомотив» обыграет «Йокерит», а «армейские» коллективы одержат лёгкие победы.

«Трактор» — «Автомобилист»

Казалось бы, челябинцы и екатерибуржцы синхронно закончили предыдущие матчи и проиграли. Но одно дело – уступить разъярённой и раненой «Магнитке», как это было в случае с «Трактором», а другое – проиграть далеко не хорошо укомплектованной «Ладе». Я ставлю на «Трактор», так как у Гатиятуллина, который не первый год работает в Челябинске, уже сколоченная и крепкая команда, а вот Крикунов только делает из неплохих хоккеистов коллектив.



Прогноз Ерыкалова: победа «Трактора» в основное время.

«Лада» — «Металлург»

«Магнитка» после ошеломляющего по своей провальности старта сезона выиграла у «Трактора». Считаю, что она одержит победу и в Тольятти. Когда у вас есть Мозякин, который забивает в каждой игре, с любыми партнёрами у аутсайдеров очки можно и нужно отбирать.



Прогноз Ерыкалова: победа гостей в основное время.

Считаю, что «Металлург» одержит победу и в Тольятти. Когда у вас есть Мозякин, который забивает в каждой игре, с любыми партнёрами у аутсайдеров очки нужно и можно отбирать.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

«Динамо» (Минск) – ЦСКА

Минчане разобраны на старте сезона. Они не в силах противостоять такому мощному коллективу, как ЦСКА. Да, это пока не машина, это не суперотлаженный коллектив, но на классе, на исполнительском мастерстве они должны обыгрывать минчан даже на выезде с закрытыми глазами, что, я полагаю, и случится.

Интересно будет посмотреть на другое – на то, кто станет очередной жертвой ротации Никитина и отправится на трибуну? И особенно любопытно, оставит ли наставник ЦСКА в заявке Константина Окулова, который в матче с «Динамо» набрал четыре очка?



Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

«Локомотив» — «Йокерит»

Эти команды будут бороться за третье место на Западе после СКА и ЦСКА. Это примерно равные команды, но преимущество имеют хозяева. Не только из-за поддержки болельщиков, которая в Ярославле традиционно шумная и мощная, но и из-за того, что «железнодорожники» — это хорошая и слаженная команда, где каждый игрок знает, что от него требует. А «Йокерит», у которого на носу 50-летие, только строится. Ялонену ещё работать и работать.



Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива» за пределами основного времени матча.

«Железнодорожники» — это хорошая и слаженная команда, где каждый игрок знает, что от него требует. А «Йокерит», у которого на носу 50-летие, только строится. Ялонену ещё работать и работать.

Дацюк и Ковальчук — с трофеем, Марков — с дебютом. Как стартовали в КХЛ СКА уже выиграл кубок, а в ЦСКА примерили шапки-ушанки.

СКА – «Витязь»

Все мы помним, как СКА разрывал подопечных Белова в плей-офф. Будут ли питерцы играть на том же пределе сил, как в Кубке Гагарина? Не уверен. Но и «Витязь» вряд ли будет умирать на площадке. Прежде всего скажется класс и то, что у подмосковной команды уже нет такого супервратаря, как Сятери, а Коскинен и Шестёркин у СКА на месте. Главное, что на месте у них атака. Даже после отъезда Шипачёва и Дадонова она является одной из лучших в лиге.



Прогноз Ерыкалова: уверенная и, может быть, даже крупная победа СКА.

«Динамо» (Москва) – «Слован»

«Слован» — это неприятный сюрприз. Все мы догадывались, что минское «Динамо» будет аутсайдером. В «Словане» же Милош Ржига работает не первый год и, казалось бы, создал крепкую команду, которая и с ЦСКА в плей-офф кусалась, и никому спуска не давала… Посыпался «Слован». «Динамо», получив очень жёсткую оплеуху от ЦСКА, соберётся. Воробьёв выберет правильного вратаря на матч, благо выбор у него есть между Ерёменко, Шарыченковым и Бочаровым. Бело-голубые одержат победу, но на этот раз разгрома с той или иной стороны не будет.



Прогноз Ерыкалова: победа хозяев.