175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Превью игрового дня КХЛ. 27 августа 2017 года
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.
27 августа 2017, воскресенье. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на очередной игровой день КХЛ. По его мнению, сильнейшим в уральском противостоянии «Трактора» и «Автомобилиста» окажутся челябинцы, «Локомотив» обыграет «Йокерит», а «армейские» коллективы одержат лёгкие победы.

«Трактор» — «Автомобилист»

Казалось бы, челябинцы и екатерибуржцы синхронно закончили предыдущие матчи и проиграли. Но одно дело – уступить разъярённой и раненой «Магнитке», как это было в случае с «Трактором», а другое – проиграть далеко не хорошо укомплектованной «Ладе». Я ставлю на «Трактор», так как у Гатиятуллина, который не первый год работает в Челябинске, уже сколоченная и крепкая команда, а вот Крикунов только делает из неплохих хоккеистов коллектив.

Прогноз Ерыкалова: победа «Трактора» в основное время.

«Лада» — «Металлург»

«Магнитка» после ошеломляющего по своей провальности старта сезона выиграла у «Трактора». Считаю, что она одержит победу и в Тольятти. Когда у вас есть Мозякин, который забивает в каждой игре, с любыми партнёрами у аутсайдеров очки можно и нужно отбирать.

Прогноз Ерыкалова: победа гостей в основное время.

Считаю, что «Металлург» одержит победу и в Тольятти. Когда у вас есть Мозякин, который забивает в каждой игре, с любыми партнёрами у аутсайдеров очки нужно и можно отбирать.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

«Динамо» (Минск) – ЦСКА

Минчане разобраны на старте сезона. Они не в силах противостоять такому мощному коллективу, как ЦСКА. Да, это пока не машина, это не суперотлаженный коллектив, но на классе, на исполнительском мастерстве они должны обыгрывать минчан даже на выезде с закрытыми глазами, что, я полагаю, и случится.

Интересно будет посмотреть на другое – на то, кто станет очередной жертвой ротации Никитина и отправится на трибуну? И особенно любопытно, оставит ли наставник ЦСКА в заявке Константина Окулова, который в матче с «Динамо» набрал четыре очка?

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

«Локомотив» — «Йокерит»

Эти команды будут бороться за третье место на Западе после СКА и ЦСКА. Это примерно равные команды, но преимущество имеют хозяева. Не только из-за поддержки болельщиков, которая в Ярославле традиционно шумная и мощная, но и из-за того, что «железнодорожники» — это хорошая и слаженная команда, где каждый игрок знает, что от него требует. А «Йокерит», у которого на носу 50-летие, только строится. Ялонену ещё работать и работать.

Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива» за пределами основного времени матча.

«Железнодорожники» — это хорошая и слаженная команда, где каждый игрок знает, что от него требует. А «Йокерит», у которого на носу 50-летие, только строится. Ялонену ещё работать и работать.
Дацюк и Ковальчук — с трофеем, Марков — с дебютом. Как стартовали в КХЛ
СКА уже выиграл кубок, а в ЦСКА примерили шапки-ушанки.

СКА – «Витязь»

Все мы помним, как СКА разрывал подопечных Белова в плей-офф. Будут ли питерцы играть на том же пределе сил, как в Кубке Гагарина? Не уверен. Но и «Витязь» вряд ли будет умирать на площадке. Прежде всего скажется класс и то, что у подмосковной команды уже нет такого супервратаря, как Сятери, а Коскинен и Шестёркин у СКА на месте. Главное, что на месте у них атака. Даже после отъезда Шипачёва и Дадонова она является одной из лучших в лиге.

Прогноз Ерыкалова: уверенная и, может быть, даже крупная победа СКА.

«Динамо» (Москва) – «Слован»

«Слован» — это неприятный сюрприз. Все мы догадывались, что минское «Динамо» будет аутсайдером. В «Словане» же Милош Ржига работает не первый год и, казалось бы, создал крепкую команду, которая и с ЦСКА в плей-офф кусалась, и никому спуска не давала… Посыпался «Слован». «Динамо», получив очень жёсткую оплеуху от ЦСКА, соберётся. Воробьёв выберет правильного вратаря на матч, благо выбор у него есть между Ерёменко, Шарыченковым и Бочаровым. Бело-голубые одержат победу, но на этот раз разгрома с той или иной стороны не будет.

Прогноз Ерыкалова: победа хозяев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Автомобилист ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Лада ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Слован ХК Трактор ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
09:00 Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ
00:53 Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес
00:44 Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком
00:32 «Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом
00:17 К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»
26 августа 2017, суббота
23:52 Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало
23:44 Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как-никак
23:23 Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат
22:58 В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же
22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
19:59 Нападающий московского «Динамо» Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин — на полтора
19:52 Молодёжная сборная России одолела Чехию и выиграла Турнир четырёх наций
19:41 Кокарев: «Салават» начал вытаскивать матч с 0:2, но не получилось дожать
19:36 Женская сборная России взяла верх над Германией на Турнире четырёх наций
19:30 Умарк: игроки «Амура» оказались более голодными
19:22 Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
19:21 «Нефтехимик» одолел «Куньлунь», Секстон и Пиганович набрали по два очка
19:19 Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов
18:52 Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат
18:43 Захаркин: у «Югры» сложный психологический момент, у нас не получается игра
18:27 Мартемьянов: горжусь игроками «Амура», они сделали всё что могли и не могли
18:17 Брат Умарка: критика всегда помогает Линусу сделать шаг вперёд
18:14 Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами
17:58 Тренер «Снежных Барсов»: мы должны были выигрывать у МОДО в полуфинале КМ
17:51 Тренер МОДО: у нас есть шанс обыграть «Красную Армию» в финале Кубка мира
17:45 Е. Медведев: Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло
17:32 Березин: тренеры говорят игрокам «Авангарда» больше бросать
17:29 Столяров: «Торпедо» не хватило силёнок, в конце игры пропустили обидный гол
17:27 Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
17:19 Санников: игроки «Сибири» проявляют характер, поэтому фортуна на нашей стороне
17:11 Скабелка: голы даются «Авангарду» тяжело, но, главное, есть моменты
Все новости RSS
Партнерский контент