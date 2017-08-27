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Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Овечкин, Марков и Зарипов. Кто из хоккеистов женился этим летом

Не только Овечкин нашёл вторую половинку и закатил шумную вечеринку.
27 августа 2017, воскресенье. 10:45 Хоккей

Андрей Марков, «Ак Барс»
Новичок казанской команды со своей возлюбленной вместе не первый год. У Андрея и Сони растёт дочка Василиса. Однако только этим летом пара решила сыграть пышную свадьбу. Праздник получился роскошным, по такому случаю в Москву даже заглянул бывший одноклубник Маркова Пи-Кей Суббан.

Красота дня. Жена легенды «Монреаля» и новичка «Ак Барса» Андрея Маркова
В рубрике «Красота дня» Соня — супруга защитника Андрея Маркова, возвращающегося в Россию после 17 лет в НХЛ.

Андрей Макаров, «Нефтехимик»
Летом узаконили свои отношения Андрей Макаров и его спутница Екатерина. Свадьба прошла в Казани на берегу Волги.

Александр Барабанов, СКА
Не случайно нападающий петербургских «армейцев» стал лучшим снайпером межсезонья. Во время отпуска Александр сыграл свадьбу со своей девушкой Валерией. Барабанов признался, что его торжество было скромнее, чем у Александра Овечкина.

Фото: vk.com/l.boldina

Владимир Сохатский, «Автомобилист»
Долго ходил в холостяках голкипер екатеринбургской команды и наконец связал себя узами брака. Девушке Вере определённо повезло с мужем!

Фото: instagram.com/sokhatskiy50

Игорь Устинский, «Автомобилист»
Этим летом ещё один вратарь «Автомобилиста» сыграл свадьбу. Игорь и Ксения — прекрасная пара.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
Самый популярный российский хоккеист праздновал свою свадьбу несколько дней, собрав звёзд спорта и эстрады. Первую песню в честь Александра и Анастасии исполнил Иосиф Кобзон, праздник вёли Николай Басков и Александр Ревва, а на сцене зажигал Шнур со своей группой «Ленинград». Свадьба года, ни много ни мало!

Звёздные гости на свадьбе Овечкина и Шубской. Самые яркие фото и видео
Самая ожидаемая свадьба этого лета. Хоккей подождёт.

Ярно Коскиранта, СКА
Форвард СКА одним из последних проходил медосмотр перед стартом летних сборов. У Ярно была уважительная причина для задержки — свадьба. «Женился на любви всей своей жизни», — написал Коскиранта у себя в «инстаграме».

Мэтт Дюшейн, «Колорадо Эвеланш»
Дюшейн уже не первый год встречается со своей девушкой, и вот наконец хоккеист решил узаконить отношения. «Этот уик-энд был незабываемым. Я женился на ней? Я так её люблю», — написал в «Инстаграме» Мэтт.

Доминик Фурх, «Авангард»
В начале июня голкипер омского клуба сыграл свадьбу в Чехии. Доминик женился на Катерине Моравковой, с которой жил больше семи лет. Доминик и Катерина, следуя традициям, били на счастье посуду на празднике.

Алексей Береглазов, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Перед отъездом в НХЛ молодой защитник узаконил отношения со своей возлюбленной Екатериной. Свадьбу пара сыграла на загородном курорте недалеко от Магнитогорска.

Данис Зарипов
У 36-летнего ветерана лето получилось насыщенным на события. Перед тем как перейти в «Ак Барс» и заработать дисквалификацию на два года, Данис успел сыграть свадьбу на Мальдивах с девушкой Аллой. Отметим, что это второй брак Зарипова.

9 игроков, которых будет не хватать в наступающем сезоне КХЛ
По игре этих хоккеистов мы будем скучать в следующем сезоне.

Павел Красковский, «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» женился в 20 лет! Праздновали в одном из отелей Ярославской области. На свадьбе присутствовали одноклубники Красковского, так что «Локомотив» хорошо погулял этим летом!

Эрик Карлссон, «Оттава Сенаторз»
Все мы помним, как Карлссон сделал предложение своей девушке, положив кольцо в пиццу. Спустя девять месяцев Эрик и Мелинда сыграли роскошную свадьбу. Медовый месяц пара провела на экзотическом острове Бора-Бора.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Барабанов Александр Овечкин Алексей Береглазов Андрей Марков Данис Зарипов Доминик Фурх Мэтт Дюшейн Эрик Карлссон Ярно Коскиранта Фото
Новости. Хоккей
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