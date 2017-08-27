7 лучших стартов в истории КХЛ. Кто повторит?

На кого в этом сезону нужно равняться «Нефтехимику», «Сибири», «Авангарду», «Ак Барсу» и СКА.

Стартовал новый сезон КХЛ, и некоторые клубы лиги сразу начали радовать своих болельщиков. «Нефтехимик» и «Сибирь» пока выдерживают темп СКА по стопроцентному набору очков в трёх сыгранных встречах, «Ак Барс» также не отдал соперникам ни одного балла в двух матчах, а «Авангард» лидировал трижды подряд с небольшими очковыми потерями из-за побед в овертаймах. Мы вспоминаем начало прошлых сезонов КХЛ и лучшие победные серии команд лиги в дебютах регулярных чемпионатов.

Сезон-2008/09. «Салават Юлаев» — 4 победы

Самый первый сезон КХЛ уфимский «Салават Юлаев» начинал в качестве действующего чемпиона России и последнего обладателя Кубка Суперлиги, и неудивительно, что именно команда из Башкортостана лучше всех стартовала в новом турнире.

Подопечные Сергея Михалёва начали с победы в матче-открытии новой лиги против «Локомотива» — 4:1. Домашняя серия была продолжена уверенными выигрышами СКА (3:1) и «Северстали» (5:2). Четвёртая победа подряд на старте была одержана в Омске (5:1), а вот в Астане «Салават» ждали не только первые очковые потери, но и поражение по буллитам.

Удачный старт сезона задал уфимцам тон на всю «регулярку», которую они завершили на первом месте и считались главными фаворитами на первый Кубок Гагарина. Однако в плей-офф команда Михалёва проиграла в первом же раунде «Авангарду», который вообще с трудом в том сезоне пробился в игры на вылет.

Сезон-2011/12. СКА – 4 победы

Следующие два сезона начать с четырёх побед не удавалось никому, а в сентябре 2011 года СКА повторил достижение «Салавата», победив четыре раза кряду. Тот чемпионат питерцы начали в Нижнекамске, где без проблем выиграли 3:1, а затем начали первую домашнюю серию.

По её ходу были поочерёдно обыграны ЦСКА и попрадский «Лев» с одинаковым счётом 4:1, следующим поверженным оказался «Трактор» (3:1). Матч с минским «Динамо», казалось, должен был продлить удачную серию клуба из Санкт-Петербурга, однако белорусская команда одержала гостевую победу по буллитам.

По ходу того сезона СКА постоянно продолжал держаться в лидерах, но выиграть «регулярку» команде Ржиги не удалось. СКА уступил Кубок Континента «Трактору», а в плей-офф питерцы проиграли московскому «Динамо» в финале Западной конференции.

Сезон-2013/14. «Динамо» (Рига) – 4 победы

Сезон-2013/14 оказался богат на победные серии команд на старте чемпионата. Самая скромная из них получилась у рижского «Динамо», которое выиграло четыре своих первых матча.

В самой первой игре сезона команда Артиса Аболса в тяжёлом поединке одолела минских одноклубников (2:1), а затем отправилась на выезд по маршруту Загреб — Москва — Донецк, с которого привезла максимально возможное количество очков. «Медвешчак» был разгромлен 5:1, «Спартак» обыгран 3:1, «Донбасс» уступил 2:4. Притормозить рижан смог только в пятой игре сезона ЦСКА, обыгравший на своём льду «Динамо» по буллитам.

Тот сезон стал одним из лучших для рижан в КХЛ, по его итогам они заняли пятое место на Западе, но в плей-офф капитулировали в первом же раунде, проиграв семиматчевую серию «Донбассу».

Сезон-2013/14. «Динамо» (Москва) – 5 побед

Чуть лучше рижан начали тот сезон их московские одноклубники, вступившие в чемпионат в ранге действующих двукратных обладателей Кубка Гагарина. Начало победной серии было положено в матче-открытии, в котором «Динамо» разгромило своих последних соперников по финалу «Трактор» (5:1).

Москвичи подошли к сезону в великолепной форме, что подтверждалось результатами, тем более что подопечные Олега Знарка играли дома. После «Трактора» были уверенные победы над «Магниткой» (3:1), «Нефтехимиком» (4:0), «Салаватом Юлаевым» (4:1). Успешно был проведён и первый выездной матч против «Витязя» (2:0). Остановить «Динамо» смог ЦСКА и лично Николай Прохоркин, оформивший хет-трик в московском дерби, позволивший «армейцам» победить 6:3 и прервать победную поступь чемпиона.

По итогам «регулярки» «Динамо» заняло первое место в общей таблице, но в плей-офф подействовало «проклятие» победителей Кубка Континента. В первом же раунде москвичей обыграл «Локомотив», и КХЛ обрела нового чемпиона.

Сезон-2016/17. «Динамо» (Москва) – 5 побед

Самая свежая победная серия на старте чемпионата также принадлежит московскому «Динамо» и тоже составляет пять игр. Прошлый сезон подопечные Сергея Орешкина начали на Дальнем Востоке, но трудности акклиматизации не помешали «динамовцам». «Адмирал» был обыгран по буллитам 4:3, «Амур» минимально обыгран в основное время 3:2. Визит в Ярославль также принёс «Динамо» полноценные три очка, и к домашней серии бело-голубые подошли в прекрасном настроении.

На домашнем стадионе без каких-либо проблем были обыграны «Кузня» (5:0) и «Сибирь» (4:1), а вот шестая игра чемпионата для «Динамо» против «Авангарда» обернулась поражением по буллитам.

По итогам сезона «Динамо» заняло в регулярном чемпионате третье место на Западе, а в плей-офф проиграло во втором раунде будущему чемпиону из Санкт-Петербурга.

Сезон-2013/14. СКА – 7 побед

Вновь возвращаемся к шестому сезону КХЛ и на этот раз говорим о самой длинной победной серии того сезона. Питерский СКА под руководством Юкки Ялонена в том году был просто неудержим в начале чемпионата и одержал семь уверенных побед подряд.

На выезде были обыграны «Авангард» (5:1), «Автомобилист» (6:4), «Югра» (5:1) и «Барыс» (5:2). Звёздное нападение питерцев оттягивалось на полную катушку, не уходя со льда без как минимум пяти заброшенных шайб.

Дома феерия продолжилась: «Медвешчак» был обыгран 3:0, минское «Динамо» — 5:1, а «Спартак» — 4:1. Тем удивительнее стало последовавшее затем домашнее поражение от «Донбасса» 2:4, которое и прервало стартовую серию побед СКА.

По ходу сезона питерцы сбавили ход, уступили лидерство на Западе «Динамо», а в плей-офф пали от той же руки, которая свергла бело-голубых. «Локомотив» обыграл СКА следом за «Динамо» во втором раунде плей-офф.

Сезон-2014/15. СКА – 12 побед

Наконец, самая впечатляющая победная серия на старте сезона, повторить которую сейчас может, пожалуй, только та команда, которая и установила этот рекорд. В сезоне-2014/15 СКА после долгих поисков подобрал-таки к звёздному составу звёздного тренера — и результат не заставил долго ждать.

Под руководством Вячеслава Быкова питерцы начали сезон с 12 побед подряд, ни одна из которых не вышла за рамки основного времени. «Локомотив», ХК «Сочи», минское «Динамо», «Лада», «Трактор», «Югра», «Нефтехимик», «Адмирал», «Атлант», «Витязь» и дважды «Медвешчак» — вот список жертв СКА в начале чемпионата. Остановить команду Быкова и Захаркина смог только в 13-й игре сезона подмосковный «Атлант» Алексея Кудашова, обыгравший СКА на домашнем льду 4:3.

В дальнейшем питерцы пропустили вперёд себя в «регулярке» только ЦСКА, а в плей-офф обыграли тех же «армейцев», одержав самую волевую победу в истории российского хоккея, а в финале смяли «Ак Барс», выиграв долгожданный трофей.