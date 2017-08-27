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Итоги Кубка мира среди молодёжных клубных команд МХЛ — 2017
Текст: Роман Соловьёв
Фото: mhl.khl.ru

«Красная Армия» во второй раз в истории выиграла Кубок мира

Соперникам такое даже не снилось.
27 августа 2017, воскресенье. 18:00 Хоккей

Седьмой по счёту Кубок мира среди молодёжных клубных команд принимала Свердловская область, городами-хозяевами были Екатеринбург и Верхняя Пышма. В турнире приняли участие восемь команд: хозяева «Авто», обладатель кубка Харламова «Красная Армия», «Снежные Барсы» (Казахстан), ХК «Рига» (Латвия), «Йокерит» (Финляндия), МОДО (Швеция), «Тршинец» (Чехия), «Давос» (Швейцария).

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Клубы из Северной Америки не приехали на Кубок мира уже второй год подряд. Команда из USHL была близка к тому, чтобы оказаться среди участников турнира, но в последний момент у них не получилось приехать. В итоге их заменила на турнире «Рига», регулярно занимающая пятое место, но в этом году стала лишь седьмой. Абсолютными новичками стал «Давос» — швейцарцы впервые принимали участие в Кубке мира.

Сенсации четвертьфиналов

Российские команды «Авто» и «Красная Армия» уверенно прошли групповой этап, одержав победы во всех матчах. Казалось, что российский финал неизбежен. С недавних пор в плей-офф играют все команды, поэтому «Авто» для выхода в полуфинал необходимо было сразиться со шведским МОДО, уступившим во всех трёх встречах на Кубке мира. Хозяева четырежды вели в счёте по ходу матча, основное время закончилось со счётом 5:5, а в овертайме шведы реализовали большинство и вырвали победу.

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Как и два сезона назад, когда турнир также принимала Свердловская область, местный «Авто» остался без призового места. В 2015 году екатеринбуржцы уступили в матче за третье место американской команде «Чикаго Стил». МОДО затем совершил сенсацию и в полуфинале, обыграв крепких астанинских «Снежных Барсов» со счётом 4:3, благодаря курьёзной шайбе, забитой броском от синей линии.

Московская «Красная Армия» не испытывала явных проблем на протяжении всего турнира, команда Рината Хасанова завершила группу с разницей шайб 18-4, в четвертьфинале обыграла «Йокерит» (6:2), а в полуфинале чешский «Оцеларжи Тршинец» (5:1). Чехи стали одним из сюрпризов турнира наравне с МОДО. «Тршинец» в четвертьфинале переиграл «Давос» лишь в серии буллитов (6:5), при этом чехи четыре раза уступали в счёте и отыгрывались. В матче за третье место они добились победы над «Снежными Барсами» (6:4).

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Двумя самыми молодыми игроками на турнире были 16-летний форвард «Красной Армии» Матвей Гуськов и его коллега по амплуа Йонас Петерек из «Оцеларжа». Их связывает то, что они сыновья известных хоккеистов ярославского «Локомотива» Александра Гуськова и Яна Петерека, их отцы вместе выигрывали чемпионаты России. Матвей и Йонас знают друг друга с самого детства и продолжают дружить так же, как и их отцы.

«Красная Армия» вырвала победу в финале

В финале «Красной Армии» противостояла команда МОДО. Одним из тренеров шведов является известный специалист Урбан Умарк. Самый старший брат семейства Умарков, младший из них Линус — нападающий уфимского «Салавата Юлаева». «Армейцы» вновь провалили старт матч и пропустили две шайбы от скандинавов. Но затем московская команда отыграла одну шайбу.

В конце первого периода лучший защитник турнира Себастьян Вальфридссон был удалён до конца матча за подсечку, а во время пятиминутного удаления «Красная Армия» смогла сравнять счёт. «Армейцы» вышли вперёд после наброса Павла Карнаухова на пятак, где Даниил Лобанов удачно переправил её в ворота. В начале третьего периода арбитры отправили отдыхать до конца матча Лобанова, а МОДО сравнял счёт при игре в двойном большинстве. Решил исход встречи Павел Подлубошнов, убежавший в контратаку в конце периода – 4:3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК Красная Армия Кубок мира среди молодёжных команд МХЛ
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