Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до СКА

Овечкин, Марков и Зарипов. Кто из хоккеистов женился этим летом
Не только Овечкин нашёл вторую половинку и закатил шумную вечеринку.
Стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Первые матчи были сыграны во многих городах. Успешно начали сезон «Сибирь», «Нефтехимик» и СКА, одержавшие три победы в первых трёх встречах. Без очков пока «Слован», минское «Динамо» и «Адмирал». Впереди нас ждёт всё самое интересное, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Астана
Новосибирск
Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе
«Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.
Санкт-Петербург
Омск
Казань
Магнитогорск
Тольятти
Москва
Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко
ЦСКА без Шумакова и Шалунова выиграл первое московское дерби сезона.