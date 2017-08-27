Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до СКА

Овечкин, Марков и Зарипов. Кто из хоккеистов женился этим летом Не только Овечкин нашёл вторую половинку и закатил шумную вечеринку.

Стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Первые матчи были сыграны во многих городах. Успешно начали сезон «Сибирь», «Нефтехимик» и СКА, одержавшие три победы в первых трёх встречах. Без очков пока «Слован», минское «Динамо» и «Адмирал». Впереди нас ждёт всё самое интересное, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Астана

Новосибирск

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

Санкт-Петербург

Омск

Казань

Магнитогорск

Тольятти

Москва