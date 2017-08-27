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КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги игрового дня. 27.08.2017
Текст: Павел Панышев
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Мозякин ошарашил «Ладу», Знарок нашёл кучу ошибок у СКА

В Питере исполнили гимн а капелла, Григоренко не разочаровал И. Воробьёва, а «Слован» продолжает падение.
27 августа 2017, воскресенье. 21:30 Хоккей

Удаления подкосили «Трактор»

Команда Анвара Гатиятулина потерпела второе поражение подряд с одинаковым счётом. На этот раз «Трактор» дома не справился с «Автомобилистом». Хозяева здорово начали, Рыбаков открыл счёт на восьмой минуте первого периода, однако затем у челябинцев всё стало валиться из рук. Хоккеисты стали нервничать, пошло одно удаление за другим, чем и воспользовался резко прибавивший соперник.

Бек сравнял счёт ещё до перерыва, а Михнов в начале третьей двадцатиминутки установил окончательный счёт – 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. Отметим голкипера Якуба Коваржа, отразившего 37 бросков. Теперь коллектив Владимира Крикунова возвращается домой, где проведёт серию из четырёх встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Рыбаков (Шинин, Исаев) – 07:08 (5x5), 1:1 – Бек (Паре, Кинг) – 11:05 (5x5), 1:2 – Михнов (Торченюк) – 41:09 (5x5)

Григоренко забил родной команде, у Мозякина дубль

Не прогадал вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, пригласивший в Магнитогорск Игоря Григоренко. 34-летний хоккеист в матче с родной «Ладой» в Тольятти не только забросил дебютную шайбу за «Магнитку», но и отдал голевую передачу, чем помог гостям победить в основное время – 5:4. Правда, в эпизоде с голом показалось, что ранее Шаус фолил на Дженовее, засунув канадцу клюшку в коньки. Григоренко сыграл в первом звене с Мозякиным и Коваржем, что и принесло свои плоды. К слову, без помощи Сергея тоже не обошлось. Капитан команды, как и его партнёр, серьёзно насолил «Ладе», дважды огорчив Александра Лазушина. В составе тольяттинского клуба аналогичный показатель у форварда Дениса Зернова. «Металлург» лучше провёл концовку встречи, дважды забив во второй половине третьего периода. Это и помогла команде Ильи Воробьёва победить.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 5 2:1, 0:2, 2:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Бабенко (Скороходов) – 06:55 (5x5), 2:0 – Зернов – 16:46 (5x5), 2:1 – Григоренко – 17:32 (5x5), 2:2 – Мозякин (Григоренко, Коварж) – 27:48 (5x5), 2:3 – Шаус (Мозякин) – 35:11 (5x5), 3:3 – Зернов (Скороходов) – 41:12 (5x5), 4:3 – Новотны (Эштон, Валуйский) – 42:40 (5x5), 4:4 – Калетник (Терещенко, Казионов) – 53:35 (5x5), 4:5 – Мозякин (Шаус) – 56:06 (5x5)

День «армейских» побед

На фоне чемпионства «Красной Армии» на молодёжном Кубке мира не сплоховали и старшие товарищи «армейской» команды. Да, коллективу Игоря Никитина не удалось набрать в Минске три очка, но в овертайме москвичи оказались сильнее – 2:1.

Счёт в середине встречи открыл форвард «зубров» Джастин Фонтейн, убежавший в меньшинстве на ворота Сорокина и эффектно переигравший голкипера. Гости сравняли счёт в концовке третьего периода – отличился вернувшийся в состав Ничушкин. Ну а главным героем встречи стал Светлаков. Он и Валерию ассистировал, и сам в дополнительное время отличился, воспользовавшись удалением Лисовца.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Фонтейн (Граньяни) – 29:53 (4x5), 1:1 – Ничушкин (Светлаков) – 54:37 (5x5), 1:2 – Светлаков (Робинсон) – 63:44 (4x3)

В Ярославле не уследили за О'Ниллом

Дубль американского нападающего Брайана О'Нилла помог «Йокериту» выиграть в овертайме у «Локомотива» — 4:3. У хозяев игрой солировали легионеры, сделавшие все три гола команды Алексея Кудашова. В активе Стаффана Кронвалля и вовсе три передачи. Однако усилий одних иностранцев оказалось недостаточно. «За три игры только «Локомотив» забил нам при игре пять на пять, так что претензий нет», — заявил после встречи главный тренер «джокеров» Юкка Ялонен. Действительно, его команда выглядит неплохо. Видимо, поражение от СКА настроило финский клуб на нужный лад, удалось устранить определённые ошибки. «Локомотиву» осталось принять дома «Витязь», после чего предстоит выездная серия.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 4 2:1, 0:2, 1:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йенсен (Йоэнсуу, Лепистё) – 03:26 (5x5), 1:1 – Накладал (Кронвалль, Контиола) – 13:19 (5x4), 2:1 – Тальбо (Козун, Кронвалль) – 14:49 (5x4), 2:2 – О'Нилл (Толванен, Гилрой) – 23:11 (5x4), 2:3 – Норман (Йормакка, Йенсен) – 31:36 (5x5), 3:3 – Контиола (Козун, Кронвалль) – 49:21 (5x5), 3:4 – О'Нилл (Толванен, Палола) – 61:16 (4x3)

Зрительская находчивость в Питере

«Витязь» в Санкт-Петербурге оказал достойное сопротивление СКА, потерявшему первое очко в сезоне. Команда Олега Знарка смогла одержать победу только в серии буллитов – 4:3. «Хорошая, сложная для нас игра была, совершили кучу ошибок, которые нельзя допускать», — заявил Знарок. Красивыми голами порадовали болельщиков Максим Афиногенов и Сергей Широков, не менее классно в большинстве отличился Патрик Херсли, а сама публика тоже поучаствовала во встрече. Ещё перед началом игры в ледовом дворце возникли проблемы со звуком и светом, в результате чего зрители исполнили гимн России а капелла. Защитник «армейцев» Егор Яковлев даже предложил сделать это традицией.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 3 0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Афиногенов (Сёмин) – 10:31 (5x5), 1:1 – Калинин (Широков, Тихонов) – 21:55 (5x5), 1:2 – Яценко (Горак) – 22:57 (5x5), 2:2 – Широков – 32:16 (5x5), 3:2 – Херсли (Дацюк, Ковальчук) – 40:46 (5x4), 3:3 – Денежкин (Романов) – 41:03 (5x5), 4:3 – Дацюк – 65:00 ( ПБ)

«Слован» готов хуже всех на Западе

Плачевное ощущение вызывает игра «Слована». Команда Милоша Ржиги проигрывает матч за матчем. Причём без вариантов, едва ли не в одни ворота. «Мы начинали подготовку с молодой командой 14 дней назад. Перестраиваем команду. Видно, что они делали ошибки, игроки не подготовлены. Это наша ошибка. Ребята не подготовились», — отметил Ржига. Вот и на сей раз московские динамовцы оказались сильнее (4:2), но и для них без минусов не обошлось. Коллектив Владимира Воробьёва буквально замучили травмы. После игры с «орлами» на неопределённый срок выбыл нападающий Михаил Бицадзе, у которого что-то с плечом. Здесь, как и во многих других встречах стартовавшего сезона, не обошлось без гола в меньшинстве, его автором стал нападающий Никита Комаров. Прямо традиция какая-то.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 2 0:0, 3:1, 1:1
Слован
Братислава
1:0 – Тарасов (Карсумс, Бойд) – 22:59 (5x4), 1:1 – Микуш (Штепанек, Смоленяк) – 30:32 (5x5), 2:1 – Марковин (Ефремов, Сидляров) – 34:24 (5x5), 3:1 – Комаров – 39:07 (4x5), 4:1 – Никулин (Карсумс) – 57:09 (5x4), 4:2 – Ржепик (Баркер, Смоленяк) – 59:01 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
22:19 Павлович: «Динамо» пока не прёт, в ближайших играх докажем, что можем забивать
21:57 О'Нилл: «Йокерит» будет доволен итогом поездки, если возьмёт ещё 3 очка в Москве
21:55 Защитник минского «Динамо» Денисов получил травму нижней части тела
21:31 Кашпар: грустно, что «Динамо» не заплатило по долгам и спокойно играет в КХЛ
21:25 Дуайер: ЦСКА — один из фаворитов КХЛ, и минское «Динамо» играло великолепно
21:15 Никитин: победа в таком тяжёлом матче — хороший опыт для ЦСКА
21:10 Защитник «Слована» Баркер оштрафован за удар в голову в матче с «Локомотивом»
20:59 Хиетанен: победа над «Слованом» придаст нам уверенности, она не была лёгкой
20:58 Энрот: минское «Динамо» приняло вызов и хорошо играло с ЦСКА весь матч
20:50 Брюквин: игроки «Динамо» поняли, что надо придерживаться своего направления
20:38 В. Воробьёв: Бицадзе получил травму, у него что-то с плечом
20:32 Ржига: «Слован» начал подготовку 14 дней назад, это наша ошибка
20:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:17 Дергачёв: исполнение гимна а капелла — воспоминания на всю жизнь, нет слов
20:15 Яковлев: можно взять за традицию исполнять в Петербурге гимн а капелла
20:13 Гусев: СКА не забил много моментов, но Шестёркину сказали: «Молодец!»
20:10 Белов: не заметил, что этот СКА слабее того, который был в прошлом сезоне
20:00 Кудашов: игра с «Йокеритом» была равная, исход матча решили нюансы
20:00 Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом», Карсумс набрал два очка
19:55 Ялонен: пока только «Локомотив» забил нам при 5 на 5, претензий к защитникам нет
19:50 Знарок: СКА допустил в матче с «Витязем» кучу ошибок
19:44 Бабенко: был бы особенно рад первой шайбе в КХЛ, если бы «Лада» выиграла
19:41 СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам
19:35 Аболс: «Лада» играла временами солидно, получилось красивое поражение
19:34 «Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи
19:28 Гол и передача Светлакова помогли ЦСКА взять верх над минским «Динамо»
19:27 Игроки «Лады» Филатов, Белоусов и Маленьких выбыли из-за травм
19:13 И. Воробьёв: матч с “Ладой” напоминал американские горки, Григоренко молодец
18:50 Крикунов: игра с «Трактором» получилась боевая, «Автомобилисту» повезло больше
18:38 Гатиятулин: надеюсь, к следующей игре атака «Трактора» станет более раскованной
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18:30 Морозов: разговариваем о том, чтобы проводить КМ в Сочи на постоянной основе
18:23 «Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка
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