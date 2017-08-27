Итоги дня КХЛ: Мозякин ошарашил «Ладу», Знарок нашёл кучу ошибок у СКА

Удаления подкосили «Трактор»

Команда Анвара Гатиятулина потерпела второе поражение подряд с одинаковым счётом. На этот раз «Трактор» дома не справился с «Автомобилистом». Хозяева здорово начали, Рыбаков открыл счёт на восьмой минуте первого периода, однако затем у челябинцев всё стало валиться из рук. Хоккеисты стали нервничать, пошло одно удаление за другим, чем и воспользовался резко прибавивший соперник.

Бек сравнял счёт ещё до перерыва, а Михнов в начале третьей двадцатиминутки установил окончательный счёт – 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. Отметим голкипера Якуба Коваржа, отразившего 37 бросков. Теперь коллектив Владимира Крикунова возвращается домой, где проведёт серию из четырёх встреч.

Григоренко забил родной команде, у Мозякина дубль

Не прогадал вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, пригласивший в Магнитогорск Игоря Григоренко. 34-летний хоккеист в матче с родной «Ладой» в Тольятти не только забросил дебютную шайбу за «Магнитку», но и отдал голевую передачу, чем помог гостям победить в основное время – 5:4. Правда, в эпизоде с голом показалось, что ранее Шаус фолил на Дженовее, засунув канадцу клюшку в коньки. Григоренко сыграл в первом звене с Мозякиным и Коваржем, что и принесло свои плоды. К слову, без помощи Сергея тоже не обошлось. Капитан команды, как и его партнёр, серьёзно насолил «Ладе», дважды огорчив Александра Лазушина. В составе тольяттинского клуба аналогичный показатель у форварда Дениса Зернова. «Металлург» лучше провёл концовку встречи, дважды забив во второй половине третьего периода. Это и помогла команде Ильи Воробьёва победить.

День «армейских» побед

На фоне чемпионства «Красной Армии» на молодёжном Кубке мира не сплоховали и старшие товарищи «армейской» команды. Да, коллективу Игоря Никитина не удалось набрать в Минске три очка, но в овертайме москвичи оказались сильнее – 2:1.

Счёт в середине встречи открыл форвард «зубров» Джастин Фонтейн, убежавший в меньшинстве на ворота Сорокина и эффектно переигравший голкипера. Гости сравняли счёт в концовке третьего периода – отличился вернувшийся в состав Ничушкин. Ну а главным героем встречи стал Светлаков. Он и Валерию ассистировал, и сам в дополнительное время отличился, воспользовавшись удалением Лисовца.

В Ярославле не уследили за О'Ниллом

Дубль американского нападающего Брайана О'Нилла помог «Йокериту» выиграть в овертайме у «Локомотива» — 4:3. У хозяев игрой солировали легионеры, сделавшие все три гола команды Алексея Кудашова. В активе Стаффана Кронвалля и вовсе три передачи. Однако усилий одних иностранцев оказалось недостаточно. «За три игры только «Локомотив» забил нам при игре пять на пять, так что претензий нет», — заявил после встречи главный тренер «джокеров» Юкка Ялонен. Действительно, его команда выглядит неплохо. Видимо, поражение от СКА настроило финский клуб на нужный лад, удалось устранить определённые ошибки. «Локомотиву» осталось принять дома «Витязь», после чего предстоит выездная серия.

Зрительская находчивость в Питере

«Витязь» в Санкт-Петербурге оказал достойное сопротивление СКА, потерявшему первое очко в сезоне. Команда Олега Знарка смогла одержать победу только в серии буллитов – 4:3. «Хорошая, сложная для нас игра была, совершили кучу ошибок, которые нельзя допускать», — заявил Знарок. Красивыми голами порадовали болельщиков Максим Афиногенов и Сергей Широков, не менее классно в большинстве отличился Патрик Херсли, а сама публика тоже поучаствовала во встрече. Ещё перед началом игры в ледовом дворце возникли проблемы со звуком и светом, в результате чего зрители исполнили гимн России а капелла. Защитник «армейцев» Егор Яковлев даже предложил сделать это традицией.

«Слован» готов хуже всех на Западе

Плачевное ощущение вызывает игра «Слована». Команда Милоша Ржиги проигрывает матч за матчем. Причём без вариантов, едва ли не в одни ворота. «Мы начинали подготовку с молодой командой 14 дней назад. Перестраиваем команду. Видно, что они делали ошибки, игроки не подготовлены. Это наша ошибка. Ребята не подготовились», — отметил Ржига. Вот и на сей раз московские динамовцы оказались сильнее (4:2), но и для них без минусов не обошлось. Коллектив Владимира Воробьёва буквально замучили травмы. После игры с «орлами» на неопределённый срок выбыл нападающий Михаил Бицадзе, у которого что-то с плечом. Здесь, как и во многих других встречах стартовавшего сезона, не обошлось без гола в меньшинстве, его автором стал нападающий Никита Комаров. Прямо традиция какая-то.