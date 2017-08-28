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Андрей Скабелка
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Скабелка не пощадит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

«Салават» исправится за неудачу с «Амуром». Расклады на игровой день КХЛ от Дмитрия Ерыкалова.
28 августа 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Наш обозреватель Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Он считает, что «Торпедо» увезёт победу из Новосибирска, а «Сочи» оступится в игре с «Адмиралом».

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«Сибирь» — «Торпедо»

Крепкая нижегородская команда приезжает в гости к «Сибири», которая, несмотря на не самый вразумительный хоккей, одерживает три победы в трёх матчах, вырывая их в концовках на последних минутах. Рано или поздно такая «пруха» должна закончиться, несмотря на то что сибиряки проявляют характер. «Торпедо» — как раз тот соперник, который может их остановить. Команда Скудры не только бьётся кость в кость, но и редко прощает соперникам ошибки.

Прогноз Ерыкалова: победа волжан в основное время.

«Авангард» — «Спартак»

Москвичи в последних матчах реабилитируются за не самый удачный старт. Главное, что прорвало нападение. Комаров с Хохлачёвым оправдывают авансы. Любопытно, что Александр приезжает в город, где он вполне мог выступать. Некоторое время права на него принадлежали «Авангарду». Тем не менее в Омске сейчас другие герои. Несмотря на то что москвичи результативно сыграли в Ханты-Мансийске, я не жду от них пяти-шести шайб в Омске. Скабелка даже за несколько месяцев работы на берегу Иртыша успел поставить организованную и прагматичную игру в обороне. «Авангард» — это его команда.

Прогноз Ерыкалова: трёхочковая победа «ястребов».

Скабелка даже за несколько месяцев работы на берегу Иртыша успел поставить организованную и прагматичную игру в обороне. «Авангард» — это его команда.

«Барыс» — «Северсталь»

Здесь встречаются равные команды, которые не без проблем начали чемпионат. Они уже познали вкус поражений. В матче с Ригой у «Барыса» были проблемы в обороне, а у «Северстали» всё неплохо с организацией игр, а вот с созданием и реализацией моментов пока всё натужно. Команды сократят свои минусы, и получится равная игра. Моя ставка – победа в овертайме «Барыса». Всё-таки после такой чувствительной неудачи, как в матче с рижанами, подопечные Корешкова должны исправиться.

Прогноз Ерыкалова: победа «Барыса» в овертайме.

После такой чувствительной неудачи, как в матче с рижанами, подопечные Корешкова должны исправиться.

«Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар»

«Салават» в матче с «Амуром» потерпел специфическое поражение, напомнив времена Игоря Захаркина. Это был неконтролируемый хаос. Думаю, что после такого поражения Вестерлунд закрутит гайки и приведёт в порядок игру башкортостанской команды. Ставлю на победу уфимцев в основное время, даже при том что «Куньлунь» на старте выглядит цельно и грозно.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата» в основное время.

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«Ак Барс» — «Амур»

Надо сказать, что хабаровчане, несмотря на то что мы их часто списываем со счетов, провели в Уфе лучший матч последних лет. Эффектная, убедительная и захватывающая победа подопечных Мартемьянова. В великолепной форме братья Ушенины. Вопрос в том, на сколько хватит хабаровчан, ведь они совершили два героических поступка за три дня. Класс соперников скажется, и так часто прыгать выше головы «тиграм» не удастся. «Ак Барс» — более мастеровитая команда. Прижился Марков, забил другой новичок Ландер, их процесс адаптации прошёл.

Прогноз Ерыкалова: победа в основное время останется за казанцами.

«Югра» — «Динамо» (Рига)

Безобразный хоккей у подопечных Захаркина, действия ханты-мансийцев были ещё более хаотичными, чем у его бывшей команды. Допущена масса ошибок и уйма пропущенных шайб в игре со «Спартаком». Пока в Ханты-Мансийске беспросветная ситуация. Не думаю, что «Югра» сможет доминировать в игре со рижанами. В «Динамо», несмотря на все потери, нашёлся новый старый лидер – Микс Индрашис. На победу в дополнительное время рижане наиграют.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в дополнительное время.

ХК «Сочи» — «Адмирал»

Ни подопечные Зубова, ни игроки Андриевского пока не впечатляют на старте сезона. Поставлю на то, что «Адмирал» возьмёт один из четырёх выездных матчей. Команда из Владивостока во всех матчах, кроме игры с Казанью, была близка к положительным результатам. Рано или поздно успех должен к ней прийти.

Прогноз Ерыкалова: гости выиграют в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Амур ХК Барыс ХК Динамо Рига ХК Северсталь ХК Сибирь ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо ХК Югра
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